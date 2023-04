Show de Ana Castella e Maiara & Maraísa reuniu 10 mil pessoas na Expogrande

OPORTUNIDADE

Vagas são para os cursos de Jornalismo, Direito, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, entre outros

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para estágio, em 19 cursos de nível superior, em 18 municípios de Mato Grosso do Sul.

O salário é de R$ 1.000,00, com acréscimo diário de R$8,80 para vale-transporte. Com isso, a remuneração mensal totaliza R$ 1.176,00.

A carga horária de é 20 horas semanais, sendo quatro horas de segunda a sexta-feira, em turno a ser definido pelo supervisor de estágio.

As vagas são para os cursos de:

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Bibioteconomia

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

História

Análise de Desenvolvimento de Sistemas

Análise de sistemas

Ciência da Computação

Engenharia da Computação

Engenharia de Redes de Computadores

Engenharia de Software

Sistemas de Informação

Analista de Banco de Dados

As vagas são para os municípios de:

Campo Grande

Aquidauana

Dourados

Amambaí

Fátima do Sul

Jardim

Nova Andradina

Ponta Porã

Rio Brilhante

Mundo Novo

Naviraí

Três Lagoas

Bataguassu

Chapadão do Sul

Paranaíba

Corumbá

Coxim

São Gabriel do Oeste

As inscrições vão até 30 de abril e devem ser feitas neste site . Não há cobrança de taxa de inscrição. A prova será realizada em 5 de maio de 2023. O resultado final será publicado em 16 de maio.

O estágio tem duração mínima de seis meses e máxima de 24 meses.

Ainda não existe o número de vagas definido, tendo em vista que o cadastro de reserva será destinado ao preenchimento das vagas de estágio que surgirem durante o período de validade do processo seletivo.

A seleção será realizada de maneira on-line, em duas etapas, através da plataforma Agência Super Estágios .

A primeira etapa é a prova online e a segunda etapa é análise do coeficiente de rendimento do aluno.

A prova on-line terá cinco questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. As áreas do conhecimento cobradas são Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos (conteúdo de cada curso). Confira o conteúdo de cada área do conhecimento aqui .

O exame estará disponível para o candidato em 5 de maio de 2023 das 8h às 16h59min (horário de Mato Grosso do Sul). O candidato terá dois minutos para responder e clicar em "salvar" em cada questão.

Caso o candidato acesse outra página/site durante a realização da prova, haverá desconexão da transmissão de dados.

A desconexão por qualquer motivo resultará na perda de uma questão. Ao realizar uma nova conexão à prova, a questão não será visualizada e a resposta será nula, sem direito a substituição da questão.

VEJA O PASSO A PASSO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO

Possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em mãos

Efetuar cadastro como "estudante", neste site

Preencher formulário neste site

Anexar histórico escolar e declaração de matrícula, contendo o coeficiente de rendimento do aluno

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

Não serão aceitos candidatos matriculados em cursos com duração de inferior a 6 meses

Frequentar, no mínimo, o segundo ano do curso (em caso de cursos com duração de 4 anos ou mais)

Frequentar, no mínimo, o segundo semestre do primeiro ano (em caso de cursos com duração de 3 anos)

Não serão aceitos candidatos que estiverem cursando o penúltimo e último semestre do curso