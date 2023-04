Show de Fernandinho encerra festividades da Cidade da Páscoa neste domingo(9)

Cidade da Pascoa monta estrutura de palcos para receber o show do cantor Fernandinho - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após dez dias de programação cheia de atividades, primeira Cidade da Páscoa terá show de Fernandinho no encerramento do evento.

Segundo os organizadores da cidade do Natal, a expectativa é de recorde de público neste domingo(9), no momento do show do cantor Fernandinho, que deve ter a presença de 10 mil espectadores.

Na tarde deste domingo(9), a estrutura para receber o show passou pelos últimos ajustes, são dois palcos montados na área aberta da Cidade da Páscoa, com uma passarela que liga os dois palcos.

Além da apresentação do cantor gospel, que têm inicio programado para às 19h30, a Cidade da Páscoa terá as portas abertas neste domingo(9), a partir das 17h, com gincanas voltadas para o público infantil.

Na abertura do evento, o público presente poderá aproveitar a oficina de fabricação e pintura de ovos, oferecida pelo Senai MS, responsável pela carreta onde as atividades são ministradas, segundo informações da prefeitura de Campo Grande, a oficina é destinada a maiores de 16 anos com objetivo de desenvolver competências relativas ao processo produtivo de confecção de ovos de páscoa, com noções básicas de boas práticas em higiene na manipulação de alimentos.

A oficina também irá oferecer atividades de pintura dos ovos não comestíveis, que colocam as crianças em contato com a magia da páscoa.

Depois, às 17h30, o grupo Batucando Histórias comanda a festa com muita música, brincadeiras e contação de história.

Na sequência, às 18 horas, começa a caça aos ovos, dinâmica voltada para as crianças, que promove na atividade uma busca de tesouros pascais escondidos em pontos estratégicos do espaço.

Às 18h30, haverá uma Parada Temática entre as ruas da Cidade da Páscoa numa festa com personagens interativos, com música e alegria para todas as idades. Na sequência, às 19h30, acontece a cerimônia de encerramento.

Após o fechando oficial as atividades da Páscoa da Família, um dos maiores nomes da música cristã contemporânea, o cantor Fernandinho sobe ao palco.

Com mais de 20 anos de carreira, o artista coleciona hits, como “Nada Além do Sangue”, “Todas as Coisas”, “Galileu” e “Uma Nova História”.

10 DIAS DE EVENTO

A primeira edição da Cidade da Pascoa, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, mesmo local onde acontece a tradicional Cidade do Natal, contou com dez dias de programação festiva com temática da Pascoa.

Centenas de espectadores visitaram o local nesta sexta-feira (07), para prestigiar a encenação da “Paixão de Cristo”.

O espetáculo foi apresentado por cerca de 50 atores dos Grupos de Arte da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que envolvem teatro (Grupo Senta que o Leão é Manso), dança (Grupo Arara Azul) e coral UCDB, que encenaram a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo.

Neste sábado(8), os visitantes contemplaram a decoração temática do evento, encenação da Santa Ceia Viva, caça aos ovos e brinquedos gratuitos para as crianças presentes na Cidade da Páscoa.

Além destas atividades a Banda Control A e a Parada Páscoa, também se apresentaram neste final de semana.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Senai, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.