Operário e Costa Rica vencem primeiro confronto das semifinais

Primeiro final de semana dos confrontos válidos pela semifinal do Estadual 2023 terminam com vitória do lideres do Grupo A, Operário e Costa Rica.

Com as partidas desta fase sendo realizadas neste sábado(8), o Operário recebeu em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz, o Dourados Atlético Clube, e ganhou do time do interior por 2 a 1.

Já o Costa Rica foi até o município de Ivinhema para encarar o time da casa, e saiu do estádio Saraivão com o placar positivo, em vitória de 1 a 0.

Defendendo o título do campeonato Estadual, o atual campeão Operário, joga a fase semifinal com a desvantagem de eliminação em caso de empate nos 180 minutos, e sabendo do favoritismo do lado do Dourados, o Galo buscou a vitória jogando em casa.

Os gols da partida entre Operário e Dourados sairam ainda na primeira etapa, pelo Galo, o atacante Kaique abriu o placar aos 21 minutos, e três minutos depois, Johnny ampliou a vantagem.

Correndo atrás do resultado, o time Douradense conseguiu diminuir a desvantagem no final do primeiro tempo, aos 42 minutos, com gol do Diego Alemão.

O confronto entre as equipes na partida de volta das semifinais acontecerá no próximo domingo(16), às 15h, sendo decidido um dos finalista no Estádio Douradão.

COSTA RICA

Mesmo jogando fora dos seus domínios, o Costa Rica Esporte Clube conseguiu vencer do time do Ivinhema, no primeiro confronto entre as equipes nas semifinais.

O gol da vitória do CREC só foi sair no segundo tempo da partida, em jogo que foi bem equilibrado e estudado por ambas as equipes.

Após cobrança de falta levantada na área, o zagueiro João Vitor do Costa Rica, subiu mais alto que os jogadores do Ivinhema, e marcou o gol da vitória de cabeça.

Com o resultado positivo conquistado, a Cobra do Norte jogará a decisão para vaga na final do Estadual contra o Ivinhema, neste domingo(16), às 15h, no estádio Laertão.