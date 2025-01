Silvio Santos deixou fortuna de R$ 6,4 bilhões, dizem herdeiras à Justiça

Oportunidade

O curso técnico oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural surge como uma oportunidade para quem deseja investir em uma nova carreira ou aprofundar conhecimentos

Com Mato Grosso do Sul tendo dado um salto importante, atraindo gigantes da citricultura para instalar suas produções no Estado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS) está oferecendo cursos gratuitos para quem deseja trabalhar na área..

Após estabelecer uma legislação rígida de controle de doenças, com destaque para o combate ao “greening” e a proibição da murta, o Estado, que já viveu um boom na produção de celulose, agora caminha para se consolidar como o “vale do citro”.

O Governo do Estado também contribuiu para a expansão do setor ao reduzir a carga tributária nas operações interestaduais de laranjas destinadas à industrialização. A redução de 80% no ICMS será válida até 2032, incidindo sobre o valor do imposto debitado na saída do produto.

Projeções econômicas

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul deverá crescer 6,8% em 2025, ultrapassando R$ 227 bilhões, impulsionado pelo agronegócio e a agroindustrialização.

Investimentos no setor cítrico

Com condições climáticas e topográficas favoráveis, o setor cítrico do Estado tem potencial para alcançar 30 mil hectares de laranja plantados nos próximos anos, segundo o Departamento Técnico do Sistema Famasul.

Empresas líderes do setor já estão investindo no Estado:

Grupo Cutrale : anunciou R$ 500 milhões para o plantio de 5 mil hectares na Fazenda Aracoara, entre Sidrolândia e Campo Grande.

: anunciou R$ 500 milhões para o plantio de 5 mil hectares na Fazenda Aracoara, entre Sidrolândia e Campo Grande. Grupo Junqueira Rodas : iniciou um projeto para cultivar 1,5 mil hectares em Paranaíba, na região do Bolsão.

: iniciou um projeto para cultivar 1,5 mil hectares em Paranaíba, na região do Bolsão. Citrosuco: estuda a instalação de um empreendimento nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas ou Paranaíba.

Capacitação de trabalhadores

Com a cadeia produtiva em expansão, a demanda por mão de obra qualificada aumentará significativamente. Nesse contexto, o Senar Capacita está oferecendo o Curso Técnico em Fruticultura gratuitamente.

Formato do curso:

70% da carga horária a distância.

da carga horária a distância. 30% de forma presencial, no polo de Campo Grande.

O curso desenvolve competências relacionadas à produção, gestão e controle do processo produtivo de frutíferas.

“O crescimento da citricultura em Mato Grosso do Sul já é uma realidade, e o mercado precisa de profissionais capacitados para atender a demanda. Nosso curso é ideal para quem deseja entrar no agro com uma formação diferenciada. Basta estudar conosco”, destacou Gustavo Cavalca, diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS.

Outras formações disponíveis

Além do curso de Fruticultura, o Senar/MS oferece outras seis formações técnicas em 13 municípios, com 480 vagas abertas:

Agropecuária

Florestas

Sistemas de Produção de Animais Ruminantes

Agronegócio

Zootecnia

Agricultura e Fruticultura

As formações têm duração de dois anos e visam preparar profissionais para atender às demandas do mercado e às inovações do setor agropecuário.

As inscrições vão até o dia 17 de janeiro de 2025, e mais informações podem ser obtidas no site: etec.senar.org.br.

