Sindicato rebate prefeito que xingou agentes durante apreensão de mudas frutíferas

Apreensão de mudas sem procedência garantiu segunça agropecuária do Estado

Alison Silva

Alison Silva

12/11/2025 - 16h30
O Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sifems) rebateu o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro "Mais Louco do Brasil" (PL), após o líder do executivo xingar agentes sanitários e criticar a apreensão de mudas frutíferas no último domingo (9). A ação foi filmada por cerca de três minutos, divulgada nas redes sociais do prefeito e dividiu opiniões entre os seguidores. 

Conforme o sindicato, as medidas realizadas no último final de semana tiveram objetivo de resguardar o agronegócio sul-mato-grossense, uma vez que as mudas frutíferas não possuíam certificação sanitária.  

"Toda e qualquer tentativa de deslegitimar ou expor indevidamente os profissionais que atuam em defesa do interesse público. Os fiscais da Iagro exercem função de Estado, amparada por legislação específica, com autonomia técnica e respaldo científico. Interferências políticas ou pessoais que visem constranger ou desacreditar essas ações colocam em risco não apenas os servidores, mas também a credibilidade e a segurança da produção agropecuária sul-mato-grossense", destacou o sindicato. 

O ocorrido

"Prefeito influencer" Juliano Ferro apareceu revoltado e proferindo xingamentos contra fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e uma guarnição da Polícia Militar, durante uma apreensão de mudas frutíferas no interior do Estado. 

A operação ocorreu na Avenida Brasil, no centro da cidade, quando agentes da Iagro e policiais militares realizaram a apreensão e destruição de mudas vegetais sem origem declarada, portanto sem documentação. Segundo o órgão estadual, as plantas eram transportadas em um caminhão por dois homens e não possuíam comprovação de procedência, o que configura irregularidade sanitária.

Em meio à fiscalização, o prefeito gravou um vídeo no local, afirmando que faria uma nota de repúdio contra a Iagro. Visivelmente irritado, ele questionou a forma como a operação foi conduzida e criticou a destruição das plantas.

“Nada contra a Polícia Militar que está aqui fazendo o trabalho, mas hoje eu vou dar minha nota de repúdio aqui, o Iagro, é isso mesmo! [...] Os caras estão trabalhando, está aqui as caminhonetes do Iagro, e eu vou expor mesmo, porque fizeram apreensão, não sei se é questão de nota, mas nada justifica isso aqui”, disse o líder do executivo, que em outro momento complementa "Quem gostou, gostou, quem não gostou vai para (...)". A gravação conta com mais de 11 mil curtidas e 1,2 mil comentários no Intagram. 

No vídeo, ele também reclama da destinação das mudas apreendidas:

“Isso aqui podia ser revertido para a prefeitura, podia ser revertido aí para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), para algum órgão, né? A gente vem arborizando toda a nossa cidade e vê esse tipo de ação aqui... A apreensão tranquilo, mas por que não doou para alguma entidade? Por que não doou para a prefeitura?”, questionou.

Legislação

De acordo com o artigo 4º do Decreto nº 12.469, de 18 de dezembro de 2007, é responsabilidade da Iagro a “apreensão de frutos, plantas, veículos condutores ou transportadores ou de outros bens ou coisas, de interesse sanitário vegetal”.

Além disso, a Lei Estadual nº 6.293, de 22 de agosto de 2024, reforça no artigo 8º que a competência da defesa sanitária vegetal inclui a “condenação, apreensão, interdição, destruição, rechaço e mudança de uso proposto de vegetais, de suas partes, produtos, subprodutos, resíduos e de seus insumos, bem como de maquinários, implementos ou equipamentos”.

Com base nessas normas, a equipe da Iagro afirma que a destruição das mudas sem origem declarada é procedimento padrão, previsto pela legislação de defesa sanitária estadual, justamente para evitar a disseminação de pragas e doenças vegetais que possam afetar a produção agrícola local.

O vídeo publicado pelo Mais Louco do Brasil rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas. Enquanto alguns apoiaram o influenciador e criticaram o destino dado às mudas, outros defenderam a ação da Iagro, destacando a necessidade de fiscalização e controle sanitário para proteger a agricultura sul-mato-grossense.

Confra a nota na íntegra: 

"O Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sifems) vem a público manifestar apoio irrestrito aos servidores da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), bem como esclarecer à sociedade a importancia das ações fiscalizatórias relacionadas à comercialização e trânsito de mudas não identificadas.

A defesa Sanitária Vegetal é um dos pilares da segurança fotossanitária e da sustentabilidade do agronegócio sul-mato-grossense. Suas ações visam prevenir, controlar e erradicar pragas e doenças que podem comprometer plantações inteiras, impactando diretamene a produção agrícola, o abastecimento e a economia estadual.

O cumprimento rigoroso da legislação vigente - que inclui a obrigatoriedade de produção e comercialização apenas de mudas certificadas e fiscalizadas - garante a rastreabilidade e a sanidade das plantas cultivadas em nosso território.

A destruição ou destinação adequada de mudas irregulares, embora medida extrema, é porcedimento técnico e legal que visa proteger a coletividade e assegurar uma fiscalização segura e eficaz.

Tal ação impede a disseminação de pragas quarentenárias, como o greening (Huanglongbing) na citricultura, e outras doenças de impacto econômico relevante.

Destaca-se que o setor agrícola, vem apresentando expressivo crescimento em Mato grsso do Sul, gerando empregos diretos e indiretos e contribuindo para o fortalecimento da economia regional e estadual. A expansão dessa ede outras cadeias produtivas agrícolas depende diretamente da manutenção da integridade fitossanitária do estado, condição que só é possível graças ao trabalho técnico, ético e comprometido dos Fiscais Estaduais Agropecuários. 
 

O Sifems repudia toda e qualquer tentativa de deslegitimar ou expor indevidamente os profissionais que atuam em defesa do interesse público.

Os fiscais da Iagro exercem função de Estado, amparada por legislação específica, com autonomia técnica e respaldo científico. Interferências políticas ou pessoais que visem constranger ou desacreditar essa ações colocam em risco não apenas os servidores, mas também a credibilidade e a segurança da produção agropecuária sul-mato-grossense. 
 

Por fim, o Sifems reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a proteção do patrimônio sanitário vegetal de Mato Grosso do Sul, reconhecendo o papel essencial dos fiscais na construção de um agronegócio sustentável, competitivo e responsável."

ATESTADO

Emissão de atestados médicos ficará mais difícil em Campo Grande

Projeto de lei aprovado na Câmara quer evitar o uso indevido dos documentos nas unidades de saúde

12/11/2025 15h36

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde Banco de imagens

Apresentar um atestado médico para justificar a ausência no trabalho deve ficar mais difícil na Capital. Isto porque, em regime de urgência e única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 12.149/25, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Programa Atestado Responsável, com a finalidade de enrijecer a emissão de atestados médicos nas unidades de saúde públicas. 

A proposta dos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro segue para sanção do Executivo Municipal antes de virar lei.

Segundo o texto aprovado, a emissão de atestados deverá ocorrer de forma criteriosa e ética, sendo prerrogativa exclusiva do médico, que decidirá sobre a necessidade e o período de afastamento do paciente.

Quando não houver justificativa médica para afastamento, poderá ser emitida apenas uma declaração de comparecimento, comprovando a presença do paciente na unidade de saúde. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica sobre apresentação deste documento para abonar  a falta no trabalho, ou seja, a empresa não tem a obrigação de pagar o salário do dia.

Objetivos do Programa

I - Promover a emissão de atestados médicos de forma responsável e ética, priorizando as reais
necessidades clínicas dos pacientes;
II – Contribuir para a redução da sobrecarga de atendimentos nas UPA’s e Postos de Saúde,
direcionando os recursos para os casos de maior urgência e gravidade;
III – Desestimular o uso indevido e fraudulento de atestados para fins de justificação de ausências
sem real necessidade de afastamento laboral;
IV – Fortalecer a autonomia, a segurança e a responsabilidade do profissional médico na tomada de
decisão clínica sobre a necessidade de afastamento do trabalho.
V – Implementar medidas de controle, registro e transparência na emissão de atestados médicos,
incluindo o monitoramento da quantidade de documentos emitidos, identificação de padrões de uso e
eventuais fraudes, de modo a permitir a avaliação contínua da política pública e seus ajustes futuros.

O que diz as regras da CLT?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica a declaração de comparecimento, exceto em situações específicas, prevista no Artigo 473, em que o trabalhador pode se ausentar sem prejuízo do salário para acompanhar a esposa ou companheira durante a gravidez até dois dias para consultas médicas e exames, ou para acompanhar um filho de até 6 anos em consulta médica, uma vez por ano. 

Para outros tipos de consultas e exames, o abono de faltas não é previsto na lei e a aceitação do documento depende da política interna da empresa ou de acordos coletivos. 

Tragédia

Motorista que atropelou estudante de enfermagem dirigia sem habilitação

Cleyton Matos Campos foi preso em flagrante por homicídio doloso

12/11/2025 15h15

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu Foto: Reprodução / Redes Sociais

O motorista Cleyton Matos Campos, servidor da Prefeitura de Coxim, foi preso em flagrante por homicídio doloso após atropelar e matar a estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira (12), município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul.

Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando Letícia seguia para o estágio. Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. Após atingir a jovem, o ônibus colidiu contra uma árvore e passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de Enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e estava prestes a se formar.

Cleyton também foi levado ao hospital e, após receber atendimento médico, prestou depoimento à Polícia Civil, e preso em sequencia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o trabalho foi concluído no fim da manhã.

As investigações agora buscam determinar o que levou o motorista a perder o controle da direção e invadir a contramão, além de apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou imprudência. O resultado do laudo pericial deve orientar o inquérito policial, que será conduzido pela Delegacia de Coxim. O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 

Comoção

Em nota de pesar, o Câmpus de Coxim da UFMS lamentou profundamente a morte da estudante.

“Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal”, destacou a instituição. “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores.”

A Prefeitura de Coxim também emitiu uma nota oficial, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o acidente e prestando solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente”, informou o comunicado.

A administração municipal reforçou o compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Letícia.

