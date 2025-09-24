Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Site que acumula queixas no Reclame Aqui terá que indenizar clientes

Com mais de 4 mil denúncias em uma plataforma digital, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul bloqueou os bens dos proprietários para assegurar o pagamento de indenizações por danos morais aos consumidores

Laura Brasil

24/09/2025 - 13h13
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Empresa online, chamada Rakku Magnetica Industria & Comércio Ltda, que vendia produtos e não os entregava, e que possui mais de 4.200 denúncias de clientes no portal Reclame Aqui, terá que indenizar consumidores que moveram uma ação civil pública por não receberem os produtos adquiridos.

Após comprar uma sandália pelo site da empresa e não receber o produto, o consumidor acionou o Ministério Público Federal (MPF). Como o órgão de competência federal não podia tratar do caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS, por meio da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande, levantou o número de reclamações registradas em sites como o Reclame Aqui, além de outras ações judiciais contra a empresa em plataformas como o "JusBrasil".

Ao solicitar informações à Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e à Junta Comercial do Estado de São Paulo, as tentativas de notificar a empresa e seus representantes legais foram sem sucesso.

Além disso, entrevistas com os consumidores confirmaram que eles não receberam os produtos comprados e não tiveram o reembolso dos valores pagos, indicando que a empresa agiu de forma abusiva e desrespeitou o direito do consumidor.

Diante disso, a Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande reconheceu o dano aos consumidores e atendeu ao pedido do MPMS, permitindo que os bens dos proprietários sejam usados para o pagamento dos prejuízos.

A empresa foi condenada a pagar o dobro dos valores que os consumidores gastaram no site, atualizados conforme a taxa Selic a partir da data da compra, além de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil.

Segundo o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, a atuação do MPMS garantiu a proteção de todos os consumidores que moveram a ação coletiva e destacou que os danos aos consumidores na internet vêm aumentando cada vez mais.

A investigação durou vários anos, com coleta de dados robustos que sustentaram a responsabilização da empresa e de seus sócios.

Assine o Correio do Estado

Plágio

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

Hit que se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário da década havia sido lançado a poucos meses da campanha política

24/09/2025 13h45

Compartilhar

"Camaro Amarelo" foi a música responsável por deslanchar a carreiro de Munhoz & Mariano Thiago Lontra

Continue Lendo...

A dupla sertaneja Munhoz & Mariano processou o ex-candidato a vereador de Coxim, Alex Viana (MDB), por utilizar indevidamente a melodia da música "Camaro Amarelo", sem autorização, para a criação de um jingle político durante a campanha eleitoral de 2012.

A 4ª Vara Cível de Campo Grande julgou parcialmente procedente a ação e condenou o político ao pagamento de R$ 10 mil a cada um dos compositores por danos morais.

Conforme consta a ação, o jingle foi gravado, divulgado amplamente e veiculado inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover sua candidatura.

DEFESA

A defesa argumentou ser uma paródia, alegando que não houve lucro, nem prejuízo comprovado à obra original.

Um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o jingle eleitoral, confirmando a apropriação integral da melodia, derrubando a alegação de se tratar apenas de uma simples paródia.

O juiz Walter Arthur Alge Netto, considerou que a utilização da obra não teve caráter crítico ou satírico, mas publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da canção.

O magistrado destacou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) garante proteção ao autor e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação da obra depende de autorização prévia. No caso, a conduta configurou contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.

Não foram comprovados danos materiais efetivos, mas o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos para os compositores, já que a utilização da obra em contexto político, sem autorização, viola o direito moral do autor de controlar o uso de sua criação. 

"CAMARO AMARELO"

Lançada oficialmente em 25 de junho de 2012, "Camaro Amarelo", da dupla Munhoz & Mariano, explodiu nas rádios e nas redes sociais, e se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário daquele ano.

O videoclipe, gravado em maio de 2012 durante a gravação do DVD da dupla no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, em um show com público estimado em dezenas de milhares, acelerou a circulação da faixa nas plataformas digitais e na televisão.  

Com refrão pegajoso e letra bem-humorada, a canção virou trilha de festas, memes e coreografias, acumulando milhões de visualizações e figurando entre os vídeos mais assistidos no país em 2012.  

Nas paradas de rádio, o single alcançou posições de destaque, projetando a dupla do circuito regional para programas e turnês nacionais.  

Além disso, a performance ao vivo, especialmente a dança e o carisma de Mariano, virou marca registrada nos shows e nas redes, fortalecendo a música como um hit de pista e impulsionando a identidade pop-festiva da dupla. 

Assine o Correio do Estado

ducação

Prefeitura suspende pregão que eleva em até 83% preço dos uniformes

Propostas seriam abertas no próximo dia 25, mas por causa dos pedidos de esclarecimentos, nova data será definida

24/09/2025 13h00

Compartilhar
Ata de registro de preços prevê investimento de até R$ 47,6 milhões para compra de uniformes para os cerca de 111 mil estudantes da Reme

Ata de registro de preços prevê investimento de até R$ 47,6 milhões para compra de uniformes para os cerca de 111 mil estudantes da Reme

Continue Lendo...

Por causa dos pedidos de impugnação e de esclarecimentos, a prefeitura de Campo Grande suspendeu o certamente para registro de preços prevendo investimento de até R$ 47,66 milhões para compra de uniformes escolares a serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da rede municipal.

As propostas seriam abertas no dia 25 de setembro e agora não tem mais previsão de data, conforme publicação do diário oficial desta quarta-feira (24). O site da transparência da prefeitura de Campo Grande não disponibiliza detalhes sobre estes pedidos de impugnação do certame.

A previsão é de que sejam comprados pouco mais de 842 mil  itens como camisesas, meias, bermudas, jaquetas, tênis, botinas, calças e outros para benefiar a maior parte dos 111,2 mil alunos que em junho deste ano estavam matriculados na Reme. Parte deles, matriculados em Ceinfs, porém, não recebem. 

No começo deste ano os estudantes receberam uniformes que haviam sido adquiridos em um pregão de R$ 60,7 milhões realizado ainda em 2023. Para o próximo ano, contudo, o tradicional azul claro dos uniformes deve adotar um tom mais escuro e dar destaque a detalhes em amarelo, caracterizando a nova gestão. 

Comparação feita pelo Correio do Estado revela que a administração municipal está disposta a pagar até 83% mais caro que no pregão anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas foram cotadas ao lvaor máxim de R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00.

O edital suspenso nesta quarta-feira (24) destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição das jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades. Com características iguais às do certamente anterior, o material utilizado na confecção não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

E, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 

AUMENTO GENERALIZADO

Outro item pelo qual a prefeitura está dispota a pagar aumento significativo são as meias.  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital, a administração está disposta a pagar até R$ 14,40. 

s editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75. Para 2026, , a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023, a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 1 dia

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal
TRAGÉDIA

/ 8 horas

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro