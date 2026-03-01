Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tragédia

Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais

Uma pessoa continua desaparecida em Ubá, segundo Polícia Civil

Agência Brasil

01/03/2026 - 13h00
Continue lendo...

O número de mortes causadas por deslizamentos e enchentes desencadeados pelas chuvas desta semana na Zona da Mata de Minas Gerais chegou a 72 na manhã deste domingo (1°). As informações foram atualizadas em uma entrevista coletiva à imprensa, pela Polícia Civil de Minas Gerais. 

Segundo a corporação, 72 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sendo sete de moradores de Ubá e 65, de Juiz de Fora.

Uma pessoa segue desaparecida em Ubá, onde as buscas serão intensificadas. Em Juiz de Fora, o corpo do último desaparecido, o menino Pietro, de 9 anos, foi encontrado na noite de sábado (28), no bairro Paineiras. As buscas na cidade foram encerradas.

Desde a noite de segunda-feira (23), somente o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais localizou 61 corpos em Juiz de Fora e sete em Ubá. As forças relataram trabalhos exaustivos, em terrenos íngremes e instáveis

Em um esforço conjunto, as Defesas Civis municipais, estadual e federal se concentram agora na vistoria dos imóveis em locais de risco e pedem a colaboração da população local. 

A Polícia Militar informou que reforçará o policiamento dos imóveis atingidos pelas chuvas e também daqueles que estão em risco, além de proteger as famílias que estão nos abrigos das cidades. 

Já a Polícia Civil segue trabalhando principalmente em três frentes: na liberação dos corpos identificados, para que sejam velados pelas famílias, em mutirões para a emissão de documentos para a população e no combate a golpes. 

A corporação reforçou que é necessário cuidado ao fazer doações, especialmente por Pix, para contas desconhecidas. Quem deseja ajudar, deve procurar canais oficiais e buscar orientações das prefeituras. 

Previsão

Semana inicia com alerta de tempestade e chuva intensa em MS, mas temperaturas ficam altas

As condições aparecem junto a uma onda de calor, com máximas até 38ºC

01/03/2026 10h30

As chuvas não descartam calorão na próxima semana

As chuvas não descartam calorão na próxima semana FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul dá as boas-vindas ao mês de março com alerta de tempestades e chuvas intensas em mais da metade do território. 

Fazendo jus às "águas de março fechando o verão", a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo com sol e céu nebuloso durante o dia, mas com chuvas entre a tarde e a noite. De forma pontual, são esperadas tempestades, especialmente nas regiões centro-sul do Estado. 

Os volumes de chuva podem variar entre 40 e 60 milímetros até o final da manhã desta segunda-feira (2), com a possibilidade de rajadas de ventos superiores a 60 km/h em trechos isolados, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região Pantaneira e Sudoeste, o calor vem forte, com máximas chegando a 38ºC neste início de semana. 

Nas regiões do Bolsão, Norte e Leste do Estado, as mínimas podem chegar a 17ºC, mas as máximas atingem 36ºC. 

No Sul e Grande Dourados, também faz calor, com máximas variando entre 32ºC e 38ºC na região da Fronteira com o Paraguai. 

Em Campo Grande, faz sol durante o dia com nuvens e chance de chuva durante a noite. As mínimas esperadas ficam entre 21ºC e 23ºC e as máximas podem chegar a 34ºC. 

Trimestre quente e seco

Mato Grosso do Sul deve passar pelo próximo trimestre com chuvas irregulares e temperaturas acima da média histórica. Essa condição, além de trazer riscos à saúde devido a variação de temperatura, acende alerta para o setor agropecuário, podendo impactar a produção agrícola. 

A tendência climática para os meses de março, abril e maio de 2026 aponta para volumes de chuva abaixo do normal em grande parte do Estado e altas temperaturas, segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec). 

Historicamente, o trimestre registra entre 200 e 400 milímetros de chuva na maior parte do território sul-mato-grossense, podendo chegar a até 500 milímetros nas regiões sul e sudoeste. Neste ano, porém, a tendência predominante é de volumes inferiores à média e com distribuição irregular, aumentando o risco de períodos secos prolongados. 

A redução das chuvas deve vir acompanhada de temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que, normalmente, varia entre 22ºC e 26ºC. 

A combinação de calor e déficit hídrico pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras e reduzir os níveis de rios e reservatórios. 

O trimestre mais quente e seco tende a elevar a demanda por energia elétrica e aumentar o risco de queimadas, especialmente em períodos de baixa umidade do ar. 

Além disso, há a possibilidade de efeitos sobre a saúde pública, com o aumento de chance de doenças respiratórias associadas ao tempo seco. 

Alguns cuidados indicados para os efeitos da baixa umidade do ar separados pelo Correio do Estado são:

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo, mas evite horários mais pesados, como as 10h às 16h;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.

Homicídio

Homem é morto com golpes de pá de construção na cabeça após discussão em Campo Grande

Segundo relatos, o autor e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica pouco tempo antes do crime

01/03/2026 09h30

A polícia prendeu o autor do crime em flagrante

A polícia prendeu o autor do crime em flagrante Polícia Civil

Continue Lendo...

Um homem de 38 anos foi morto na madrugada deste domingo (01) após ser atacado com golpes na cabeça após uma discussão no bairro São Conrado, em Campo Grande. 

O suspeito, um jovem de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil através do Grupo de Operações e Investigações (GOI). De acordo com as investigações, ele utilizou uma pá de construção para desferir diversos golpes na cabeça da vítima. O crime aconteceu na Rua Lontras. 

No local, os investigadores encontraram a vítima caída na sala do imóvel apresentando lesões no crânio de grande gravidade. Devido aos múltiplos golpes, a parte de trás do crânio do homem foi esmagado e a massa encefálica estava exposta. A ferramenta do crime foi encontrada ao lado do corpo. 

Segundo uma testemunha, pouco tempo antes do crime, o autor e a vítima estariam ingerindo bebida alcoólica e iniciaram uma discussão entre eles. Em razão disso, o autor realizou o homicídio e fugiu de bicicleta. 

Os policiais localizaram o jovem em uma residência na Vila Popular, em Campo Grande. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. 

O indivíduo foi conduzido à DEPAC/CEPOL, onde permanece à disposição da justiça. A pá e o celular da vítima foram recolhidos e encaminhados à perícia. O crime foi registrado como homicídio doloso e o caso seguirá para maior apuração da Polícia Civil. 

