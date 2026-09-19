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Sobe para cinco o número de mortos em acidente na BR-163

Quinta vítima foi confirmada pela Prefeitura de Eldorado na manhã deste sábado (19); acidente envolveu van da Secretaria de Saúde e carro de passeio

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

19/09/2026 - 12h15
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O número de mortos no acidente entre uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado e um carro de passeio subiu para cinco. A confirmação foi feita pela Prefeitura de Eldorado em nova nota oficial divulgada na manhã deste sábado (19). A vítima mais recente é Silvani Alves de Oliveira, que estava na van.

Segundo a administração municipal, a van transportava oito pessoas quando se envolveu na colisão frontal com o carro de passeio, na tarde de sexta-feira (18), no quilômetro 72 da BR-163, em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul.

Além de Silvani, morreram na van Odair Torres e Edimárcia Oliveira. No carro de passeio estavam Jildson Vera Martins, morador da Aldeia Cerrito, em Eldorado, e Edimilson Lopes, morador da Aldeia Porto Lindo, em Japorã.

O acidente provocou o tombamento da van e deixou outras seis pessoas feridas. Três delas estavam em estado considerado grave, conforme informações repassadas anteriormente. A colisão também provocou a interdição parcial e total da rodovia por cerca de quatro horas, com congestionamento de aproximadamente dez quilômetros.

A van retornava para Eldorado após transportar pacientes que haviam buscado atendimento médico em Dourados, cidade localizada a quase 200 quilômetros do município.

A Prefeitura de Eldorado informou, na nova nota, que as circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas pelas autoridades competentes. O município afirmou que divulgará apenas informações confirmadas, para evitar especulações sobre a dinâmica da colisão.

BR-163

Com a quinta morte, o acidente passa a integrar a recente sequência de ocorrências graves na BR-163. Em pouco mais de um mês, três grandes acidentes registrados na rodovia deixaram ao menos 13 mortos.

O primeiro ocorreu em 16 de agosto, entre Campo Grande e Bandeirantes, quando uma colisão envolvendo três carros e dois caminhões deixou cinco mortos. Uma das vítimas foi socorrida, mas morreu posteriormente no hospital.

A nova ocorrência, em Itaquiraí, é a terceira tragédia de grandes proporções registrada no período na principal rodovia de Ms.

 

CAMPO GRANDE

Obra para fechar 'crateras' em ciclovia deve começar na segunda-feira

Neste momento, equipe de engenharia realiza a drenagem para então começar os reparos no trecho, que fica na Avenida Wilson Paes de Barros

19/09/2026 11h45

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Cratera ocupa quase metade da largura da ciclovia na Avenida Wilson Paes de Barros

Cratera ocupa quase metade da largura da ciclovia na Avenida Wilson Paes de Barros Foto: Arquivo/Correio do Estado

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As duas “crateras” localizadas na ciclovia da Avenida Wilson Paes de Barros, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande, devem começar a ser fechadas a partir da próxima segunda-feira (21).

Conforme apuração da reportagem, que esteve no local, máquinas da empreiteira Equipe Engenharia, responsável pela manutenção da ciclovia, já estão alocadas no trecho para começar o reparo. Ao todo, são dois buracos enormes que estão abertos na ciclovia e atrapalham o fluxo dos ciclistas.

Em conversa com um funcionário da empresa, ele revelou que três processos de drenagem já foram feitos, com buracos profundos que enchem de pedras para desviar a água - justamente para baixar o lençol freático que passa por debaixo do asfalto. Portanto, a partir disso, os reparos já podem ser realizados e devem começar dentro de 48 horas.

Cratera ocupa quase metade da largura da ciclovia na Avenida Wilson Paes de BarrosMáquinas da empresa Equipe Engenharia estão no local para começar os reparos - Foto: Arquivo/Correio do Estado

Ainda, entre as duas crateras, é possível visualizar que um outro buraco já foi fechado anteriormente, tanto que o asfalto que encobre esse trecho é diferente do restante da ciclovia.

No final de julho, o Correio do Estado já havia reportado que uma das crateras foi reaberta pela segunda vez em menos de um ano e meio. Em abril de 2025, o asfalto cedeu, abriu-se um buraco gigantesco e a ciclovia teve que ser interditada. Meses depois, foi fechada e reparada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Porém, em junho de 2026, a cratera abriu de novo, dessa vez, com aproximadamente três metros de profundidade e quatro metros de largura. Desde então, o local está interditado novamente e ciclistas precisam desviar da ciclovia para não cair no buraco.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber mais detalhes do reparo. Porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

No início do ano passado, o Correio do Estado relatou outros problemas que envolvem a Avenida Wilson Paes de Barros, como a falta de iluminação, que faz com que ciclistas pedalem no escuro e motoristas precisem ligar o farol para enxergar o trânsito.

Ciclovias problemáticas

Dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) apontam que existem 109,7 quilômetros de ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas, em 79 bairros, espalhados pelas sete regiões da Capital.

Dos 109,7 quilômetros, 3.036 metros são de calçada compartilhada, 17.516 metros são de ciclofaixa e 89.205 metros são de ciclovias. Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, cidades que ficam a 113 quilômetros uma da outra.

Mas, as vias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal. 

Corretor imobiliário e ciclista, Lomanto Álvaro, disse que as ciclovias de Campo Grande são perigosas para ciclistas.

"Muitas pistas estão danificadas e para nós de bike, isso se torna muito perigoso, porque o impacto no guidão é muito grande. Mato invade a ciclovia e atrapalha muito também. A empreiteira que fez as ciclovias deixaram a pista com muito buraco, apesar de pista ser nova", contou.

Dona de casa e ciclista, Andressa Rodrigues, afirmou que já até acostumou a pedalar no escuro em Campo Grande.

"Problemas de matagal e iluminação precária está mesmo em todo lugar da pista da ciclovia isso podemos reclamar com indignação", disse.

Andressa ainda ressaltou pontos positivos relacionados a malha cicloviária campo-grandense.

"O ponto de vista positivo é a extensão da pista da ciclovia que já está interligando bairros que não tínhamos tanto acesso em curto tempo. A ciclovia de CG percebemos que as pessoas estão mais interessadas na atividade física, utilizam bicicleta e patinete elétrico até mesmo em uma ida ao trabalho acreditando ganhar tempo e segurança para o destino", contou.

Na época, em resposta aos problemas estruturais apresentados pela reportagem, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) afirmou que estuda ampliar faixas de ciclovia para maior segurança dos ciclistas.

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Trânsito

Provas esportivas interditam ruas de Campo Grande neste sábado e domingo

Afonso Pena terá bloqueio total no sábado; no domingo, corridas e triathlon provocam interdições em diferentes regiões da Capital

19/09/2026 11h00

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Agente de trânsito da Agetran pelas ruas de Campo Grande

Agente de trânsito da Agetran pelas ruas de Campo Grande Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Motoristas que circularem por Campo Grande neste fim de semana devem ficar atentos a uma série de interdições provocadas por provas esportivas. As mudanças começam neste sábado (19) e seguem até domingo (20), com bloqueios totais e parciais em diferentes vias da Capital. A liberação ocorrerá gradualmente conforme o avanço dos percursos.

Hoje, sábado, as interdições começou às 9h e seguem até as 23h59. A principal alteração será na Avenida Afonso Pena, que ficará totalmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua San Marino Park e a Avenida do Poeta, para a realização da VII Corrida do Choque e da 5ª Corrida pela Vida – Colégio Master 2026.

O acesso local de moradores das quadras afetadas será mantido.

Para quem segue no sentido Centro/Parque dos Poderes, a orientação é utilizar a Avenida Afonso Pena, a Rua San Marino Park e a Rua Gardênia. No sentido contrário, Parque dos Poderes/Centro, a alternativa será pela Avenida do Poeta, Rua Anturio e Rua da Assembleia.

À 0h de domingo (20), a Avenida Afonso Pena terá sinalização de contrafluxo no sentido Centro/Parque dos Poderes.

Domingo

No domingo, as interdições começam a partir da 1h e serão temporárias e parciais em vias utilizadas pelos percursos do Circuito de Corrida Cidade Morena e do Circuito de Triathlon Campo Grande/MS.

No Circuito de Corrida Cidade Morena, haverá bloqueios na Rua Cana Verde, tanto no acesso à Avenida Gury Marques, onde será realizada a largada, quanto no trecho de chegada, próximo à Braspress Transportes.

Também terão alterações temporárias a Rua Buenópolis, Avenida Alto da Serra, Rua Anaca, Rua Ariti, Rua Copaíba, Rua João Adolfo Cintra, Rua Barreiras, Avenida Airton Senna, Rua Araticum e Rua Ubirajara Guarani.

No sentido Bairro/Centro, a rota alternativa indicada é pelas ruas Ipamerim e Fraiburgo. Já para quem trafega no sentido Centro/Bairro, a orientação é utilizar a Rua Buenópolis.

Triathlon

O Circuito de Triathlon Campo Grande/MS também provocará mudanças no trânsito.

A faixa esquerda da Avenida Duque de Caxias será parcialmente interditada, nos dois sentidos, entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Brasil Central. Haverá ainda bloqueio na mesma avenida, entre a Afonso Pena e a Avenida Noroeste, além da Avenida Noroeste, no trecho entre a Duque de Caxias e a Rua Santos Dumont.

A Rua Camapuã ficará totalmente interditada entre a Rua Amando de Oliveira e a Avenida Afonso Pena. Para contornar o bloqueio, os motoristas poderão utilizar a própria Rua Camapuã e a Rua Alexandre Farah.

Outro ponto de bloqueio total será na Rua Amando de Oliveira, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Camapuã. Nesse trecho, as alternativas são a Avenida Duque de Caxias e a Rua Visconde de Taunay ou a Rua Camapuã e a Rua Alexandre Farah.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos antes de sair de casa e redobrarem a atenção à sinalização nos trechos das provas. Os acessos locais serão mantidos com apoio das equipes de trânsito, organizadores e forças de segurança. A liberação das vias ocorrerá conforme o andamento das atividades e as condições de segurança.

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