Pela segunda vez, cratera quase 'engole' ciclovia na Wilson Paes de Barros

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Cratera se abriu, mais uma vez, na ciclovia da avenida Wilson Paes de Barros, bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Esta é a segunda vez que a cratera reabre no local. Em abril de 2025, o asfalto cedeu, abriu-se um buraco gigantesco e a ciclovia teve que ser interditada. Meses depois, foi fechada e reparada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Porém, em junho de 2026, a cratera reabriu de novo, dessa vez, com aproximadamente três metros de profundidade e quatro metros de largura.

Agora, o local está interditado novamente e ciclistas precisam desviar da ciclovia para não cair no buraco.

Veja as fotos:

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber quando o orifício será aterrado, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

CICLOVIA

Campo Grande tem 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada) em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e o distrito de Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.

Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.

A calçada compartilhada é um espaço que permite a circulação simultânea de pedestres, cadeirantes e ciclistas sobre a calçada ou canteiro central.

As ciclovias interligam diversos bairros e todas as regiões de Campo Grande entre si, além de cruzarem as avenidas mais importantes da Capital.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

Afonso Pena

Duque de Caxias

Lúdio Martins Coelho

Nasri Siufi

Fábio Zahran

Costa e Silva

Cônsul Assaf Trad

Avenida Noroeste - Orla Morena

Nelly Martins (Via Park)

Rua Petrópolis

Cafezais

José Barbosa Rodrigues

Dom Antônio Barbosa

Gury Marques

Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)

Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

BR 262 – indo para o Indubrasil

Amaro Castro Lima

Rádio Maia

Rua da Divisão

Rua Graça Aranha

Avenida Rita Vieira

Rua Vitor Meireles

Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)

Wilson Paes de Barros

Avenida Mato Grosso