Pela segunda vez, cratera quase 'engole' ciclovia na Wilson Paes de Barros

Cratera se abriu, mais uma vez, na ciclovia da avenida Wilson Paes de Barros, bairro Santa Emília, em Campo Grande.
Esta é a segunda vez que a cratera reabre no local. Em abril de 2025, o asfalto cedeu, abriu-se um buraco gigantesco e a ciclovia teve que ser interditada. Meses depois, foi fechada e reparada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).
Porém, em junho de 2026, a cratera reabriu de novo, dessa vez, com aproximadamente três metros de profundidade e quatro metros de largura.
Agora, o local está interditado novamente e ciclistas precisam desviar da ciclovia para não cair no buraco.
Veja as fotos:
O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber quando o orifício será aterrado, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
CICLOVIA
Campo Grande tem 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada) em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.
Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e o distrito de Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.
Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.
A calçada compartilhada é um espaço que permite a circulação simultânea de pedestres, cadeirantes e ciclistas sobre a calçada ou canteiro central.
As ciclovias interligam diversos bairros e todas as regiões de Campo Grande entre si, além de cruzarem as avenidas mais importantes da Capital.
Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:
- Afonso Pena
- Duque de Caxias
- Lúdio Martins Coelho
- Nasri Siufi
- Fábio Zahran
- Costa e Silva
- Cônsul Assaf Trad
- Avenida Noroeste - Orla Morena
- Nelly Martins (Via Park)
- Rua Petrópolis
- Cafezais
- José Barbosa Rodrigues
- Dom Antônio Barbosa
- Gury Marques
- Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
- Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
- BR 262 – indo para o Indubrasil
- Amaro Castro Lima
- Rádio Maia
- Rua da Divisão
- Rua Graça Aranha
- Avenida Rita Vieira
- Rua Vitor Meireles
- Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
- Wilson Paes de Barros
- Avenida Mato Grosso
Algumas ciclovias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal.