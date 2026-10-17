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Sol volta a aparecer em Campo Grande após semana de chuvas fortes

Domingo (18) e segunda-feira (19) seguirão a mesma tendência, com o tempo aberto e predomínio de sol

João Pedro Flores

17/10/2026 - 09h45
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Após uma semana com fortes chuvas em Campo Grande, o sábado (17) volta a ter sol com presença poucas nuvens. As temperaturas variam entre 17°C e 24°C durante o dia, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar na Capital sul-mato-grossense deve variar entre 40% e 95%, enquanto os ventos terão direção predominante entre sul e sudoeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas.

Para os próximos dias, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul indica uma previsão semelhante a deste sábado. No domingo (18) e na segunda-feira (19), o tempo será aberto, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. As temperaturas mínimas podem ficar entre 10°C e 12°C, principalmente na região Sul.

Os ventos do quadrante Sul podem atingir velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas isoladas acima de 50 km/h.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, as temperaturas mínimas em outros municípios do Estado variam entre 11ºC e 20ºC. Amambai, que fica na região do Cone Sul, registrou 11,7ºC pela manhã. Na mesma região, Iguatemi marcou 13,3°C. 

Nas maiores cidades do Estado, a temperatura mínima ficou entre 13ºC e 20ºC. Corumbá, tradicionalmente conhecida por ser mais calorosa, registrou 20,9°C. Três lagoas teve 17,8°C e Dourados esteve com 13,6ºC. No polo do turismo em MS, Bonito teve mínima de 15,4°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã marcou 12,6°C nos termômetros.

Outubro chuvoso

Para o período de 15 a 27 de outubro, a tendência é que as chuvas continuem em diferentes regiões do Estado, com acumulados entre 50 e 250 milímetros, ainda com possibilidade de volumes isolados acima de 270 milímetros.

As regiões Sul, Sudoeste, Central e Sudeste tem previsão de reeberem os maiores acumulados, entre 150 e 250 milímetros. 

Nas regiões Leste, Nordeste, Oeste e Pantanal, os volumes estimados variam de 70 a 140 milímetros. Já na região Norte, a previsão indica acumulados entre 50 e 85 milímetros.

MEIO AMBIENTE

Após cheia fora de época, Rio Miranda enfrenta decoada e registra peixes mortos

Vídeos publicados no Facebook mostram pintados, dourados e cacharas afetados pelo fenômeno, que reduz o oxigênio na água

17/10/2026 10h57

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Vídeos publicados no Facebook mostram pintados, dourados e cacharas afetados pela decoada no Rio Miranda, após cheia fora de época

Vídeos publicados no Facebook mostram pintados, dourados e cacharas afetados pela decoada no Rio Miranda, após cheia fora de época Reprodução

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O Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul, enfrenta o fenômeno natural conhecido como decoada após uma cheia fora de época. Vídeos publicados no Facebook mostram peixes afetados pela falta de oxigenação da água, enquanto moradores relatam a ocorrência de animais mortos e outros buscando oxigênio na superfície.

Segundo informações da Defesa Civil de Miranda, o nível do rio está em 6,90 metros e permanece estabilizado nessa marca há pelo menos 24 horas. 

Em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais, um homem percorre a região e mostra diferentes espécies de peixes encontradas durante o fenômeno. Ao longo da gravação, ele aponta a presença de pintados, dourados e cacharas. 

“Que dó, um pintado aqui, ó. Outro ali, um dourado, um cachara ali”, relata o homem, enquanto registra os peixes. 

Em um segundo vídeo, outro homem relata a situação na região do Salobra, no Rio Miranda, e confirma a ocorrência da decoada. Segundo ele, a cheia fez com que o rio transbordasse, provocando alterações nas condições da água. 

“O rio encheu demais, saiu da caixa. Já foi encontrado dourado morto, bastante dourado morto”, afirma.

Durante a gravação, ele lamenta a situação e afirma que a água apresenta condições ruins.  “Nesse exato momento aqui, a água tá podre demais”, relata.

Apesar os impactos sobre os peixes, o autor do vídeo destaca que a decoada faz parte dos ciclos natuais do Pantanal e manifesta a expectativa de que o fenômeno passe rapidamente para que o rio volte às condições normais. 

O que é decoada ?

A decoada é um fenômeno natural característico do Pantanal, associado à elevação do nível dos rios e à inundação de áreas com grande quantidade de vegetação e matéria orgânica acumulada.

Durante as cheias, a água avança sobre campos e áreas alagáveis, onde folhas, plantas e outros materiais orgânicos entram em decomposição. Esse processo consome parte do oxigênio dissolvido na água e pode provocar alterações em suas características químicas.

Com a redução do oxigênio e o aumento da concentração de gás carbônico, os peixes passam a enfrentar dificuldades para respirar. Em situações mais intensas, podem subir à superfície em busca de condições mais favoráveis e até morrer por asifixa.

No vídeo publicado no Facebook, um dos homens explica o processo de forma semelhante. Segundo ele, quando o rio transborda, a água alcança os campos e forma áreas alagadas, conhecidas como baías, onde permanece acumulada por meses.

Com a decomposição da matéria orgânica, essa água perde oxigênio. Quando ocorre uma nova cheia, ela pode retornar ao leito do rio, misturando-se à água corrente e contribuindo para a ocorrência da decoada.

Embora seja um fenômeno natural e recorrente na região pantaneira, sua intensidade varia conforme as condições ambientais e pode provocar episódios de mortandade de peixes.

A ocorrência da decoada em outubro chama a atenção por estar associada a uma cheia fora de época no Rio Miranda.

De acordo com a Defesa Civil do município, o nível permanece em 6,90 metros há 24 horas.

Entretanto, mesmo com o nível estabilizado, os efeitos da decoada podem persistir, já que a recuperação da qualidade da água depende de fatores como temperatura, circulação e quantidade de matéria orgânica em decomposição.

Tragédia na Rodovia

Colisão entre caminhonetes deixa dois mortos na BR-262 em MS

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (17), nas proximidades da fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo; veículos ficaram destruídos com a força do impacto.

17/10/2026 10h49

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Caminhonetes ficaram destruídas após colisão que deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (17), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Caminhonetes ficaram destruídas após colisão que deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (17), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Foto: Divulgação/Ribas Ordinário.

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Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (17), na BR-262, nas proximidades da fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. A colisão envolveu duas caminhonetes, que ficaram bastante danificadas com a força do impacto.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos na rodovia, com partes das carrocerias destruídas e destroços espalhados pelo asfalto. Um dos veículos envolvidos pertence a uma empresa que presta serviços no município.

A pista foi liberada para o tráfego por volta das 8h30 deste sábado (17), após os trabalhos de atendimento à ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos na colisão.

As imagens mostram que a caminhonete branca teve a parte dianteira destruída, enquanto o veículo preto também sofreu danos significativos na estrutura.

Registros feitos durante a madrugada mostram a movimentação de veículos no local do acidente. Já as imagens registradas durante a manhã revelam as condições em que as caminhonetes ficaram após a batida.

As identidades e idades das duas vítimas ainda não foram divulgadas. Também não foi informado em qual das caminhonetes elas estavam no momento da colisão.

A dinâmica do acidente e as circunstâncias que provocaram a batida deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A BR-262 é uma das principais ligações rodoviárias entre Campo Grande e a região leste de Mato Grosso do Sul, com circulação de veículos de passeio, ônibus e caminhões utilizados no transporte de cargas.

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