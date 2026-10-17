Sol volta a aparecer em Campo Grande após semana de chuvas fortes

Após uma semana com fortes chuvas em Campo Grande, o sábado (17) volta a ter sol com presença poucas nuvens. As temperaturas variam entre 17°C e 24°C durante o dia, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A umidade relativa do ar na Capital sul-mato-grossense deve variar entre 40% e 95%, enquanto os ventos terão direção predominante entre sul e sudoeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas.
Para os próximos dias, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul indica uma previsão semelhante a deste sábado. No domingo (18) e na segunda-feira (19), o tempo será aberto, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. As temperaturas mínimas podem ficar entre 10°C e 12°C, principalmente na região Sul.
Os ventos do quadrante Sul podem atingir velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas isoladas acima de 50 km/h.
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, as temperaturas mínimas em outros municípios do Estado variam entre 11ºC e 20ºC. Amambai, que fica na região do Cone Sul, registrou 11,7ºC pela manhã. Na mesma região, Iguatemi marcou 13,3°C.
Nas maiores cidades do Estado, a temperatura mínima ficou entre 13ºC e 20ºC. Corumbá, tradicionalmente conhecida por ser mais calorosa, registrou 20,9°C. Três lagoas teve 17,8°C e Dourados esteve com 13,6ºC. No polo do turismo em MS, Bonito teve mínima de 15,4°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã marcou 12,6°C nos termômetros.
Outubro chuvoso
Para o período de 15 a 27 de outubro, a tendência é que as chuvas continuem em diferentes regiões do Estado, com acumulados entre 50 e 250 milímetros, ainda com possibilidade de volumes isolados acima de 270 milímetros.
As regiões Sul, Sudoeste, Central e Sudeste tem previsão de reeberem os maiores acumulados, entre 150 e 250 milímetros.
Nas regiões Leste, Nordeste, Oeste e Pantanal, os volumes estimados variam de 70 a 140 milímetros. Já na região Norte, a previsão indica acumulados entre 50 e 85 milímetros.