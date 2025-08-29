Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Spirit Airlines entra com pedido de falência pela segunda vez em menos de 1 ano

Ela fez o pedido de recuperação judicial no tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/08/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Spirit Airlines entrou com pedido de falência pela segunda vez em um ano, após uma reorganização anterior não conseguir colocá-la em uma base financeira estável.

A companhia aérea de baixo custo disse nesta sexta-feira que precisa cortar gastos e fazer mudanças drásticas em seus negócios, enquanto enfrenta a demanda decrescente por viagens e desafios ao modelo de negócios.

A Spirit continuará voando e vendendo passagens durante o processo de falência.

Ela fez o pedido de recuperação judicial no tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York.

Assine o Correio do Estado 

Eldorado

MPMS investiga criação de cargos e convocação de concursados em prefeitura de MS

Apuração teve início a partir de uma denúncia formalizada por um vereador

29/08/2025 17h56

Compartilhar
Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: MPMS

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar a legalidade de leis municipais que criaram novos cargos e permitiram a convocação de candidatos de concurso público pela Prefeitura de Eldorado. A investigação, conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça da comarca, apura se os atos violaram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A apuração teve início a partir de uma denúncia formalizada pelo vereador e 1º Secretário da Câmara, Luiz Roberto Nogueira Veiga. Segundo o despacho assinado pelo Promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais, a denúncia aponta que o Executivo Municipal, com base nas Leis Complementares nº 150, 151 e 152 de 2024, convocou candidatos para cargos cujas vagas não estavam previstas no cadastro de reserva do edital do último concurso.

Conforme os autos, a representação do vereador levantou suspeitas de que as convocações poderiam infringir a Lei Eleitoral, devido à proximidade do pleito, e a própria Constituição Federal.

A principal preocupação que motivou a instauração do inquérito civil, segundo o Ministério Público, é a possível violação do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação proíbe o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato do gestor público, visando garantir a saúde fiscal e a continuidade da gestão.

Assine o Correio do Estado 

danos morais

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

Veículo foi abordado e revistado e forma considerada truculenta na região de fronteira com o Paraguai, segundo a Justiça Federal

29/08/2025 17h44

Compartilhar
Abordagem considerada abusiva aconteceu em 2013

Abordagem considerada abusiva aconteceu em 2013 Foto: Ilustrativa / Divulgação

Continue Lendo...

A 2ª Vara Federal de Campo Grande condenou a União a indenizar por danos morais um motorista e demais ocupantes de um veículo abordado de forma considerada indevida em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu em 2013 e a decisão, da juíza federal Janete Lima Miguel, é deste mês.

A indenização foi fixada no valor de R$ 15 mil para cada autor da ação, que são sete pessoas, o que dá o valor total de R$ 105 mil.

Os ocupantes do veículo ajuizaram ação alegando que foram abordados por dois agentes da PRF no feriado de 7 de setembro e 2013, que exigiram os documentos de todos e pediram para que todos aguardassem no local enquanto iam atender uma ocorrência.

Ainda segundo os autores da ação, a ordem foi cumprida e os policiais voltaram após 30 minutos e começaram a pressionar o motorista e insinuar que ele estaria transportando mercadorias ilícitas.

Alegaram também que mesmo sem qualquer resistência por parte dos ocupantes, os policiais realizaram revista no veículo de maneira truculenta e desrespeitosa, revistando bagagens e danificando pertences, como alimentos que foram jogados ao chão ou manuseados de forma inadequada, resultando em prejuízos.

O fato teria causado abalo moral, pois motorista e passageiros afirmam terem se sentido ofendidos diante da abordagem que consideraram "excessiva e infundada". Na ocasião, também foi registrada uma reclamação formal na 3ª Superintendência Regional da PRF.

Em sua defesa, a União negou a irregularidade e sustentou que a abordagem realizada pela PRF se deu no "regular exercício da função de segurança pública" e afirmou não haver qualquer indício de ilicitude ou dano moral.

A União destacou ainda que a abordagem ocorreu em região de fronteira com o Paraguai e que o motorista possuía histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, fato que teria sido ocultado por ele no momento da fiscalização, além de demonstrar nervosismo, que aumentou as suspeitas de alguma irregularidade.

Por fim, a PRF justificou que não houve constrangimento na fiscalização, agressividade ou tratamento ofensivo por parte dos policiais e que a entrevista do motorista ocorreu em separado, como técnica de abordagem utilizada para preservar a intimidade do mesmo, considerando a condição de ex-presidiário.

Desta forma, a União concluiu alegando inexistir elementos configuradores de abalo moral, "uma vez que a atuação policial foi legítima, cautelosa e proporcional às circunstâncias",

Decisão

Para a juíza, não houve justificativa legal adequada para a busca veicular e pessoal realizada pelos policiais rodoviários.

“As provas trazidas ao processo permitem concluir que a abordagem policial não decorreu de denúncia de crime ou suspeita em relação ao veículo. A extrapolação de limites na fiscalização, com adoção de condutas truculentas e humilhantes, configura violação de direitos e enseja a reparação”, afirmou. 

A magistrada destacou o fato de que não houve resistência por parte dos ocupantes do veículo que justificasse a busca veicular e pessoal e salientou que o constrangimento imposto aos viajantes fere o princípio da dignidade humana.   

A sentença também observou que a versão policial não destoa da dos autores quanto à minúcia da busca realizada, de que malas foram reviradas e colocadas no chão da estrada, alimentos foram danificados e pertences pessoais expostos. 

 “Verifica-se, portanto, que abordagem extrapolou os limites do mero cumprimento do dever legal”, concluiu.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 14 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

2

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte
Sensível

/ 1 dia

Vídeo mostra maníaco buscando ferramenta para enterrar criança após estupro e morte

3

Possível elo entre máfia dos combustíveis, PCC e fintechs tem sede em MS
Crime organizado

/ 18 horas

Possível elo entre máfia dos combustíveis, PCC e fintechs tem sede em MS

4

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira
Processo Seletivo

/ 10 horas

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

5

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS
Redução

/ 5 horas

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 22 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor