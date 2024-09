STF pode retomar julgamento de recursos sobre revisão da vida toda

EXPANSÃO

A rede fechou suas portas em janeiro de 2021, após 7 anos de funcionamento no Bosque dos Ipês

Após 3 anos de atividades encerradas, a rede espanhola Zara deve voltar à capital de Mato Grosso do Sul com uma nova expansão do Shopping Campo Grande, anunciada na manhã desta quinta-feira (05).

Em MS, a única loja da rede localizada em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, fechou suas portas no dia 31 de janeiro de 2021, após 7 anos de funcionamento.

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Em 2019, a loja de moda e acessórios, chegou a ventilar o fechamento, mas voltou atrás após negociação com o shopping.

No planejamento da empresa, foram fechadas lojas nas cidades de Joinville (SC), São José dos Campos (SP), Vila Velha (ES), Uberlândia (MG), São Bernardo (SP) e Goiânia (GO), além da capital sul-mato-grossense.

Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, os critérios para escolha das lojas a serem fechadas foram o tamanho e a localização. Foram excluídas do portfólio aquelas que eram consideradas satélites - localizadas em cidades com menor fluxo de clientes.

Expansão

O Shopping Campo Grande, maior e mais famoso estabelecimento comercial da capital sul-mato-grossense, passará por reformas e ampliará o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego.

A assessoria de imprensa do estabelecimento anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), um projeto de expansão em comemoração aos 35 anos do shopping, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

O número de lojas dobrará de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 4 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

Rede Zara

A Zara é uma das principais empresas de moda internacional e pertence à Inditex, um dos maiores grupos de distribuição do mundo.

O maior acionista da holding, sediada em Arteijo, na Galícia, Espanha, é o espanhol de 85 anos, Amancio Ortega. A holding reúne marcas de alcance global, como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. A companhia tem cerca de 6,8 mil lojas em 96 países.

De acordo com o ranking da revista norte-americana Forbes, Ortega está na 11ª posição das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 80,9 bilhões, sendo o segundo mais rico da Europa, atrás apenas do francês Bernard Arnault.

Em 1975, o empresário abriu a primeira loja de roupas Zara, em A Coruña. A internacionalização só ocorreu em 1988, no Porto, em Portugal. Para fazer a empresa prosperar, Ortega aplicou o conhecimento adquirido nas empresas em que trabalhou.

Ele também passou a utilizar na Zara e nas marcas que surgiram depois o conceito de “moda rápida”, que consiste em identificar as tendências das passarelas e rapidamente torná-las disponíveis nas araras. Em 1977, Ortega inaugurou duas fábricas em Arteijo e, apenas em 1985, foi criada a Inditex - holding que reuniu a Zara e outras marcas.