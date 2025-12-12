Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STJ mantém empresas como rés por fraudes em licitações na Secretaria da Saúde

As investigações identificaram manipulação na fase de cotação de preços, exigências restritivas que inviabilizaram a concorrência e propostas previamente combinadas

João Pedro Flores

12/12/2025 - 17h30
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 5ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, interpôs um recurso especial que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para determinar a manutenção de três empresas como rés em  ação civil por ato de improbidade administrativa, a qual apura fraudes em licitações e dano aos cofres públicos no valor de R$ 261,7 mil.

Em 2021, o promotor Adriano Lobo Viana de Resende, da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, moveu a ação contra Marcos Espíndola de Freitas, servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e as empresas de Jaemes Marcussi Junior, da MW Teleinformática Ltda, Adriano Martins e Rodrigo Naglis Ferzeli.  

Eles são investigados por supostas fraudes no Pregão Presencial nº 008/2015. As investigações identificaram manipulação na fase de cotação de preços, exigências restritivas que inviabilizaram a concorrência e propostas previamente combinadas.

Em decisão interlocutória de 1° grau, o juízo excluiu as empresas do polo passivo da ação por entender que a pessoa jurídica não poderia ser sancionada pela Lei de Improbidade Administrativa ( Lei nº 14.230/2021), quando os mesmos fatos fossem sancionáveis pela Lei Anticorrupção. O MPMS recorreu da decisão, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Diante disso, o MPMS interpôs o recurso especial ao STJ, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, sob a titularidade da Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva, sustentando que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não veda a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, mas apenas impede a aplicação de sanções idênticas com fundamento simultâneo na Lei de Improbidade e na Lei Anticorrupção, cujos regimes sancionatórios autônomos.

Ao apreciar o caso, o ministro Francisco Falcão deu provimento ao recurso do MPMS e reafirmou que empresas podem responder simultaneamente por improbidade e por infrações da Lei Anticorrupção, desde que observada a vedação ao bis in idem, ou seja, proíbe que as envolvidas sejam processadas ou punidas mais de uma vez pelo mesmo fato.

Assim, determinou que as três empresas envolvidas na suposta fraude licitatória permaneçam na ação. O STJ determinou, ainda, o retorno do processo à 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande para o prosseguimento da instrução.

risco

Inmet alerta para tempestades severas com granizo e rajadas de vento em MS

Há alerta vermelho vigente para risco de ventos de até 100 km/h em algumas regiões do Estado, entre hoje e o fim de semana

12/12/2025 17h15

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval Paulo Ribas / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho para tempestades e ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h em alguns municípios, especialmente na região sudoeste do Estado, com eventual queda de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (12) e deve permanecer no sábado (13) e no domingo (14)

Conforme o alerta, há perigo de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 a  100 km/h, e a queda de granizo. Devido a estas condições, há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Para além do alerta, durante o sábado, previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados que podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C. Confira por região:

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-35°C
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-32°C
  • Campo Grande: Mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-29°C.

Já no domingo (14), o transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica e a passagem de cavados, favorecem a formação de instabilidades em todo o Estado. Também são esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/h, especialmente na região leste.

As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 37°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 22°C e a máxima de 31°C.

Risco

Além de Mato Grosso do Sul, outros dois estados mais atingidos pela combinação de uma uma frente fria com alta umidade, que mantém o risco de tempestades severas, são Paraná e Santa Catarina.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco”.

Para ampliar a proteção, o órgão orienta que a população faça uso e fique atenta aos avisos do sistema Defesa Civil Alerta, que emite mensagens de texto e alarmes sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro prévio, são enviadas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de risco iminente na região.

Para o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr, nesta sexta-feira as chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica.

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendavalGrande parte do Estado está em alerta para tempestades

Cidades

Bradesco retoma funcionamento de app de pessoa jurídica; pessoa física segue fora do ar

Segundo o banco, a normalização "deve ocorrer em breve"

12/12/2025 17h14

bradesco

bradesco

O Bradesco informou no período da tarde desta sexta-feira, 12, que o aplicativo para a pessoa jurídica foi restabelecido, após cerca de 11 horas de instabilidade. Os serviços para pessoa física, no entanto, seguem fora do ar e a normalização "deve ocorrer em breve", segundo o banco.

"Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível", reforçou a instituição financeira, sem fornecer detalhes ou previsão. "O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes", acrescenta.

Ao tentar ingressar na conta-corrente, os usuários encontram uma mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando pra (sic) resolver. Por favor, tente mais tarde."

Aviso semelhante foi enviado diretamente para os celulares dos clientes.
 

