Sul-mato-grossense paga dívida com veículo alugado em MT

CAMPO GRANDE

Inexiste poste de iluminação na avenida Wilson Paes de Barros, atrás do Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), com isso, o ciclista tem que pedalar no escuro

Muitas pessoas utilizam ciclovias para lazer ou meio de transporte em Campo Grande.

Aliás, pedalar tem se tornado comum nos últimos anos. Aliás, motivos não faltam para começar a pedalar: seja para desestressar, emagrecer, praticar hábitos saudáveis, definir os músculos, colaborar com o meio ambiente ou economizar gasolina.

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apontam que existem 109,7 quilômetros de ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas, em 79 bairros, espalhados pelas sete regiões de Campo Grande.

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, municípios que ficam a 113 quilômetros um do outro.

Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.

Mas, o ciclista enfrenta dificuldades para pedalar na malha cicloviária da Capital, sendo que a falta de iluminação é a principal delas.

Inexiste poste de iluminação na avenida Wilson Paes de Barros, atrás do Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), com isso, o ciclista tem que pedalar no escuro. Já os motoristas, que trafegam pela via, precisam usar o farol do carro para enxergar o trânsito.

A falta de iluminação é extremamente perigosa neste trecho, tendo em vista que a noite, a capacidade de enxergar o horizonte é nula, devido à escuridão que toma conta do local. Veja as fotos feitas no pôr-do-sol:

Além da falta de iluminação, a infraestrutura das ciclovias também têm deixado a desejar: buracos, desnivelamento de asfalto, falta de pintura, falta de sinalização, objetos obstruindo vias e matagal invadindo a pista também são problemas recorrentes .

Corretor imobiliário e ciclista, Lomanto Álvaro, as ciclovias de Campo Grande são perigosas para ciclistas.

"Muitas pistas estão danificadas e para nós de bike, isso se torna muito perigoso, porque o impacto no guidão é muito grande. Mato invade a ciclovia e atrapalha muito também. A empreiteira que fez as ciclovias deixaram a pista com muito buraco, apesar de pista ser nova", contou.

Dona de casa e ciclista, Andressa Rodrigues, afirmou que já até acostumou a pedalar no escuro em Campo Grande.

"Problemas de matagal e iluminação precária está mesmo em todo lugar da pista da ciclovia isso podemos reclamar com indignação", disse.

Andressa ainda ressaltou pontos positivos relacionados a malha cicloviária campo-grandense. "O ponto de vista positivo é a extensão da pista da ciclovia que já está interligando bairros que não tínhamos tanto acesso em curto tempo. A ciclovia de CG percebemos que as pessoas estão mais interessadas na atividade física, utilizam bicicleta e patinete elétrico até mesmo em uma ida ao trabalho acreditando ganhar tempo e segurança para o destino", contou.

Em reposta aos problemas estruturais apresentados pela reportagem, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) afirmou que estuda ampliar faixas de ciclovia para maior segurança dos ciclistas.

"A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a cidade atualmente conta com uma malha cicloviária que soma 109.757 metros, englobando ciclovias, ciclofaixas e calçadas compartilhadas. Desse total, são 89,2 km de ciclovias, com uma ampliação de 22,2 km nos últimos anos, incluindo trechos nas avenidas Wilson Paes de Barros e Duque de Caxias, conforme mencionado. A gestão estuda a ampliação das faixas de ciclovia, visando a melhoria contínua das condições para o uso seguro por ciclistas", afirmou a prefeitura de Campo Grande em nota enviada ao Correio do Estado.

SAÚDE

Andar de bicicleta tem vários benefícios: faz bem para a mente, saúde e corpo. A prática estimula e melhora a circulação sanguínea, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. Confira mais benefícios:

Aumenta a disposição: pessoas ficam mais animadas e 'ligadas no 220' quando pedalam

Emagrece: o ciclismo queima calorias e acelera o metabolismo

Define o corpo: pedalar exige força dos músculos e desenvolve quadríceps, músculos das coxas e os glúteos

Proporciona bem-estar: pedalar faz com que o organismo libere hormônios que causam sensação de prazer, como endorfinas e serotoninas

Aumenta o fôlego: o ciclismo reforça os pulmões, pois, quando a pessoa pedala, precisa de mais oxigênio e acaba exercitando mais a respiração

Previne a diabetes: andar de bike regularmente ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

Reduz o colesterol: pedalar queima e elimina o colesterol ruim (LDL) do organismo

Controla a pressão arterial: o processo de contração e relaxamento de veias e artérias fica mais rápido durante o pedal, o que ajuda a baixar a pressão arterial

* os equipamentos de segurança indispensáveis para ciclistas são: capacete, luva, óculos e lanterna