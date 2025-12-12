Suspeito de furtar condomínios de luxo é preso em Campo Grande

risco

Há alerta vermelho vigente para risco de ventos de até 100 km/h em algumas regiões do Estado, entre hoje e o fim de semana

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval Paulo Ribas / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho para tempestades e ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h em alguns municípios, especialmente na região sudoeste do Estado, com eventual queda de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (12) e deve permanecer no sábado (13) e no domingo (14)

Conforme o alerta, há perigo de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 a 100 km/h, e a queda de granizo. Devido a estas condições, há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Para além do alerta, durante o sábado, previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados que podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C. Confira por região:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-35°C

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-32°C

Campo Grande: Mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-29°C.

Já no domingo (14), o transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica e a passagem de cavados, favorecem a formação de instabilidades em todo o Estado. Também são esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/h, especialmente na região leste.

As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 37°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 22°C e a máxima de 31°C.

Risco

Além de Mato Grosso do Sul, outros dois estados mais atingidos pela combinação de uma uma frente fria com alta umidade, que mantém o risco de tempestades severas, são Paraná e Santa Catarina.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco”.

Para ampliar a proteção, o órgão orienta que a população faça uso e fique atenta aos avisos do sistema Defesa Civil Alerta, que emite mensagens de texto e alarmes sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro prévio, são enviadas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de risco iminente na região.

Para o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr, nesta sexta-feira as chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica.