Cidades

POLÍCIA

Suspeito de furtar condomínios de luxo é preso em Campo Grande

Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança escalando muros e tentando acessar áreas internas de residenciais de alto padrão

João Pedro Flores

12/12/2025 - 18h15
A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) prendeu, na manhã de quinta-feira (11), um indivíduo responsável por uma sequência de tentativas de furtos em condomínios residenciais de Campo Grande. A ação das autoridades interrompeu a onda de invasões que vinha assustando moradores de diferentes bairros da Capital.

O suspeito, de 20 anos, já possui extenso histórico de práticas de furtos, inclusive qualificadas e em tentativa, além de outras ocorrências criminais registradas ao longo dos últimos anos. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança escalando muros e tentando acessar áreas internas de residenciais de alto padrão.

As imagens, nítidas e detalhadas, captaram o momento em que o suspeito escalava a muralha do residencial, tentando vencer a cerca elétrica e chegando, inclusive, a tomar um choque ao tentar romper a barreira de proteção.

Em outro episódio, o mesmo autor foi flagrado dentro do terreno de uma residência de outro condomínio, fato igualmente tratado como furto qualificado tentado.

Com a identificação e o histórico criminal reiterado, a DERF empreendeu investigações que resultaram na prisão do suspeito nesta quinta-feira, retirando de circulação um dos autores de furtos mais contumazes da região.

risco

Inmet alerta para tempestades severas com granizo e rajadas de vento em MS

Há alerta vermelho vigente para risco de ventos de até 100 km/h em algumas regiões do Estado, entre hoje e o fim de semana

12/12/2025 17h15

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval Paulo Ribas / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho para tempestades e ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h em alguns municípios, especialmente na região sudoeste do Estado, com eventual queda de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (12) e deve permanecer no sábado (13) e no domingo (14)

Conforme o alerta, há perigo de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 a  100 km/h, e a queda de granizo. Devido a estas condições, há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Para além do alerta, durante o sábado, previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados que podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C. Confira por região:

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-35°C
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-32°C
  • Campo Grande: Mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-29°C.

Já no domingo (14), o transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica e a passagem de cavados, favorecem a formação de instabilidades em todo o Estado. Também são esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/h, especialmente na região leste.

As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 37°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 22°C e a máxima de 31°C.

Risco

Além de Mato Grosso do Sul, outros dois estados mais atingidos pela combinação de uma uma frente fria com alta umidade, que mantém o risco de tempestades severas, são Paraná e Santa Catarina.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco”.

Para ampliar a proteção, o órgão orienta que a população faça uso e fique atenta aos avisos do sistema Defesa Civil Alerta, que emite mensagens de texto e alarmes sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro prévio, são enviadas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de risco iminente na região.

Para o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr, nesta sexta-feira as chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica.

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendavalGrande parte do Estado está em alerta para tempestades

Cidades

Bradesco retoma funcionamento de app de pessoa jurídica; pessoa física segue fora do ar

Segundo o banco, a normalização "deve ocorrer em breve"

12/12/2025 17h14

bradesco

bradesco

O Bradesco informou no período da tarde desta sexta-feira, 12, que o aplicativo para a pessoa jurídica foi restabelecido, após cerca de 11 horas de instabilidade. Os serviços para pessoa física, no entanto, seguem fora do ar e a normalização "deve ocorrer em breve", segundo o banco.

"Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível", reforçou a instituição financeira, sem fornecer detalhes ou previsão. "O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes", acrescenta.

Ao tentar ingressar na conta-corrente, os usuários encontram uma mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando pra (sic) resolver. Por favor, tente mais tarde."

Aviso semelhante foi enviado diretamente para os celulares dos clientes.
 

