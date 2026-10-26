Suspeito de matar homem após carreata bolsonarista tem 16 anos e está foragido

Ewerton Rodrigues da Silva foi morto a tiros após uma carreata política em Bonito; ele deixou esposa grávida e dois filhos. - Foto: Rede Social.

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O adolescente de 16 anos suspeito de matar a tiros Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, durante uma suposta briga de trânsito após o término de uma carreata bolsonarista em Bonito, continua foragido.

O crime ocorreu na noite de sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, nas proximidades de um posto de combustíveis, na região central do município. A vítima deixou a esposa, grávida de cinco meses, e dois filhos, de 9 e 11 anos.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (26), que o adolescente teve um mandado de apreensão decretado pela Justiça, mas ainda não foi localizado.

O pai do jovem, identificado como Márcio Cossari, de 47 anos, também é investigado por porte ilegal de arma de fogo e lesões corporais recíprocas.

De acordo com informações da polícia, a confusão começou após o encerramento da carreata, quando um suposto desentendimento no trânsito evoluiu para uma briga envolvendo várias pessoas.

Durante a discussão, o adolescente teria retirado uma arma de fogo de uma caminhonete e efetuado disparos contra os envolvidos.

Ewerton foi atingido por pelo menos três tiros e morreu após receber atendimento médico no hospital da cidade. Outro homem, identificado como Alex Machado Leite, também foi baleado durante a confusão.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para Campo Grande, onde receberia atendimento especializado.

Apesar de o episódio ter ocorrido após uma manifestação política, a Polícia Civil esclareceu que, conforme os elementos reunidos até o momento, a motivação do homicídio não seria política.

O adolescente é investigado por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio simples. As diligências são conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Jardim.

Vítima deixou esposa grávida e dois filhos

Natural de Guarulhos, em São Paulo, Ewerton se mudou para Bonito em 2007 e construiu sua trajetória profissional no setor turístico. Especialista em técnicas verticais, ele integrou a equipe do Abismo Anhumas, uma das principais atrações de turismo de aventura da região.

A morte deixou a esposa, grávida de cinco meses, e os filhos Pedro, de 11 anos, e Heitor, de 9 anos.

Em nota de pesar, a equipe do Abismo Anhumas, empresa onde Ewerton trabalhou, lamentou a morte do ex-colaborador e manifestou indignação diante da violência que tirou sua vida.

"Hoje, os Guardiões do Anhumas estão de luto. Nos despedimos, com profunda tristeza, de Ewerton, ex-guardião que fez parte da nossa história e da nossa equipe. Sua partida violenta e precoce nos causa dor e indignação. Nenhuma vida deveria ser interrompida dessa forma", destacou a organização.

A equipe também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, pediu o esclarecimento dos fatos e ressaltou o carinho e as lembranças deixadas por Ewerton durante sua passagem pelo empreendimento.

"Sua memória permanecerá viva entre nós, que tivemos o privilégio de compartilhar parte de sua caminhada e conviver com sua energia, seu carisma e seu carinho", concluiu a nota.

Polícia procura adolescente

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar o adolescente, esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar a participação de cada envolvido.

A autoridade policial representou pela apreensão do jovem, medida autorizada pelo Poder Judiciário. Até a divulgação da atualização oficial, nesta segunda-feira (26), ele permanecia sem ser localizado.

O caso continua sob investigação.