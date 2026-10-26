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Suspeito de matar homem após carreata bolsonarista tem 16 anos e está foragido

Adolescente teve apreensão decretada pela Justiça após briga de trânsito em Bonito; vítima deixou esposa grávida de cinco meses e dois filhos.

Welyson Lucas

26/10/2026 - 16h29
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O adolescente de 16 anos suspeito de matar a tiros Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, durante uma suposta briga de trânsito após o término de uma carreata bolsonarista em Bonito, continua foragido.

O crime ocorreu na noite de sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, nas proximidades de um posto de combustíveis, na região central do município. A vítima deixou a esposa, grávida de cinco meses, e dois filhos, de 9 e 11 anos.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (26), que o adolescente teve um mandado de apreensão decretado pela Justiça, mas ainda não foi localizado.

O pai do jovem, identificado como Márcio Cossari, de 47 anos, também é investigado por porte ilegal de arma de fogo e lesões corporais recíprocas.

De acordo com informações da polícia, a confusão começou após o encerramento da carreata, quando um suposto desentendimento no trânsito evoluiu para uma briga envolvendo várias pessoas.

Durante a discussão, o adolescente teria retirado uma arma de fogo de uma caminhonete e efetuado disparos contra os envolvidos.

 

Ewerton foi atingido por pelo menos três tiros e morreu após receber atendimento médico no hospital da cidade. Outro homem, identificado como Alex Machado Leite, também foi baleado durante a confusão.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para Campo Grande, onde receberia atendimento especializado.

Apesar de o episódio ter ocorrido após uma manifestação política, a Polícia Civil esclareceu que, conforme os elementos reunidos até o momento, a motivação do homicídio não seria política.

O adolescente é investigado por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio simples. As diligências são conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Jardim.

Vítima deixou esposa grávida e dois filhos

Natural de Guarulhos, em São Paulo, Ewerton se mudou para Bonito em 2007 e construiu sua trajetória profissional no setor turístico. Especialista em técnicas verticais, ele integrou a equipe do Abismo Anhumas, uma das principais atrações de turismo de aventura da região.

A morte deixou a esposa, grávida de cinco meses, e os filhos Pedro, de 11 anos, e Heitor, de 9 anos.

Em nota de pesar, a equipe do Abismo Anhumas, empresa onde Ewerton trabalhou, lamentou a morte do ex-colaborador e manifestou indignação diante da violência que tirou sua vida.

"Hoje, os Guardiões do Anhumas estão de luto. Nos despedimos, com profunda tristeza, de Ewerton, ex-guardião que fez parte da nossa história e da nossa equipe. Sua partida violenta e precoce nos causa dor e indignação. Nenhuma vida deveria ser interrompida dessa forma", destacou a organização.

A equipe também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, pediu o esclarecimento dos fatos e ressaltou o carinho e as lembranças deixadas por Ewerton durante sua passagem pelo empreendimento.

"Sua memória permanecerá viva entre nós, que tivemos o privilégio de compartilhar parte de sua caminhada e conviver com sua energia, seu carisma e seu carinho", concluiu a nota.

Polícia procura adolescente

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar o adolescente, esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar a participação de cada envolvido.

A autoridade policial representou pela apreensão do jovem, medida autorizada pelo Poder Judiciário. Até a divulgação da atualização oficial, nesta segunda-feira (26), ele permanecia sem ser localizado.

O caso continua sob investigação.

Saúde

Hospital do Amor atende 15 mulheres surdas com intérpretes de Libras

Ação do Outubro Rosa ofereceu exames de mamografia e Papanicolau com acompanhamento para facilitar a comunicação entre pacientes e profissionai

26/10/2026 14h05

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Reprodução/Prefeitura

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Quinze mulheres surdas realizaram exames preventivos de câncer de mama e do colo do útero com acompanhamento de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no Hospital do Amor, em Campo Grande. A ação foi realizada durante o Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), para ampliar a acessibilidade e a autonomia das pacientes durante os atendimentos.

A iniciativa contou com a participação da Superintendência de Políticas de Direitos Humanos (SDHU) e do Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL). Foram oferecidos exames de mamografia e Papanicolau, com suporte de interpretação para facilitar a compreensão das orientações médicas e a comunicação com os profissionais de saúde.

A importância do acompanhamento foi destacada por Valdirene Primo, que retornou ao hospital para realizar novos exames após alterações identificadas no ano passado. Segundo ela, a presença da intérprete trouxe mais tranquilidade durante o atendimento.

“Eu lembro que, ano passado, eu estive aqui no Hospital do Amor e fiz exames que apresentaram alterações, mas a intérprete me acompanhou em todos os momentos que eu estive aqui e deu tudo certo. Hoje voltei para fazer novos exames e conto com o apoio da intérprete, por isso fico mais tranquila”, relatou.

Para a superintendente de Políticas de Direitos Humanos, Priscilla Justi, a acessibilidade é fundamental para garantir que todas as pessoas consigam utilizar os serviços públicos e compreender as orientações recebidas.

“Quando falamos em garantia de direitos, não basta que o serviço esteja disponível, precisamos garantir que todas as pessoas tenham condições de acessá-lo. Essa parceria com o Hospital do Amor permite que as mulheres surdas realizem seus exames com o acompanhamento da intérprete de Libras, compreendendo as orientações e participando de todo o atendimento com mais autonomia e segurança”, afirmou.

Como solicitar intérprete para o retorno

Os laudos dos exames têm prazo médio de emissão de 30 dias. Mulheres surdas que precisarem de intérprete de Libras para o retorno podem solicitar o serviço antecipadamente ao Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL).

O pedido pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone e WhatsApp (67) 9926-12320.

INFRAESTRUTURA

Rota da Celulose inicia atendimento com 56 veículos em rodovias de MS

Frota conta com ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção para atender motoristas em 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais

26/10/2026 12h58

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Nova frota da Caminhos da Celulose começa a operar nesta segunda-feira (26), com 56 veículos destinados ao atendimento de ocorrências nas rodovias de Mato Grosso do Sul

Nova frota da Caminhos da Celulose começa a operar nesta segunda-feira (26), com 56 veículos destinados ao atendimento de ocorrências nas rodovias de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor

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A concessionária Caminhos da Celulose iniciou, nesta segunda-feira (26), a operação de 56 veículos destinados ao atendimento de motoristas que trafegam pela Rota da Celulose, em Mato Grosso do Sul. A estrutura contempla 870,3 quilômetros de rodovias estaduais e federais e reúne ambulâncias, guinchos, caminhões de apoio e equipes de inspeção, com o objetivo de ampliar a segurança e agilizar o atendimento de ocorrências.

A frota foi apresentada durante cerimônia que contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e representantes da concessionária. Os veículos serão utilizados nos trechos das BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, que integram um dos principais corredores logísticos do Estado.

Entre os 56 veículos disponibilizados estão 13 ambulâncias de resgate, sendo uma totalmente elétrica, 13 guinchos leves e seis pesados. Os equipamentos serão utilizados em atendimentos pré-hospitalares, remoção de veículos envolvidos em acidentes e liberação de pistas.

A estrutura também inclui cinco caminhões-pipa, destinados ao combate a incêndios e outras demandas operacionais, além de cinco veículos com equipamentos de guindauto e do tipo boiadeiro, utilizados na movimentação de cargas e no transporte de animais.

Outros sete veículos serão responsáveis pela inspeção das rodovias, com a identificação de problemas que possam comprometer a segurança dos motoristas. A frota é completada por sete veículos de supervisão operacional, que atuarão no acompanhamento e na coordenação dos serviços.

Além da ampliação da frota, a concessionária incorporou equipamentos tecnológicos para auxiliar as equipes durante os atendimentos.

Entre os recursos estão câmeras corporais, conhecidas como body cams, capazes de transmitir imagens em tempo real ao Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema permite que as ocorrências sejam acompanhadas à distância, inclusive com orientação médica aos profissionais que estiverem nas rodovias.

As ambulâncias também contam com equipamentos elétricos de resgate, que facilitam a atuação das equipes, e desfibriladores externos automáticos (DEA), utilizados em emergências cardíacas.

Segundo o presidente da Caminhos da Celulose, Luiz Fernando De Donno, a incorporação dessas tecnologias busca reduzir o tempo de resposta e melhorar a assistência prestada aos usuários.

“Estamos incorporando tecnologia à operação para ampliar a capacidade de resposta das equipes e aprimorar o atendimento aos usuários. As câmeras corporais permitem acompanhar as ocorrências em tempo real e orientar os profissionais em campo, enquanto os equipamentos elétricos de resgate oferecem mais mobilidade durante os atendimentos”, afirmou.

Segurança e investimentos

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a estrutura de monitoramento também poderá contribuir para as ações de segurança pública em Mato Grosso do Sul, por meio do compartilhamento de informações e da integração de dados.

Segundo ele, a instalação de câmeras e o uso de tecnologias de monitoramento nas rodovias representam ferramentas importantes para o enfrentamento à criminalidade, especialmente diante da necessidade de integração entre diferentes órgãos de segurança.

Riedel também relacionou a concessão ao crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e à expansão da indústria de celulose, que tem provocado mudanças na dinâmica de municípios da região leste do Estado. 

O governador citou Ribas do Rio Pardo como exemplo das transformações decorrentes dos investimentos industriais, com crescimento populacional e aumento da demanda por infraestrutura e serviços públicos.

Para ele, o desenvolvimento econômico precisa ser acompanhado por melhorias na malha rodoviária, capazes de garantir segurança tanto para os moradores quanto para o transporte de cargas. 

Durante o pronunciamento, Riedel ressaltou que os investimentos previstos nas  concessões incluem não apenas a recuperação das pistas, mas também obras de duplicação, implantação de terceiras faixas, acostamentos e melhorias na sinalização. 

O governador reconheceu ainda a expectativa da população pela execução dessas intervenções, mas destacou a necessidade de cumprir as etapas de planejamento e implantação dos projetos.

Nesse contexto, defendeu a participação da iniciativa privada na modernização da infraestrutura, acompanhada por mecanismos de fiscalização e regulação.

“A gente precisa continuar trabalhando para o Mato Grosso do Sul e para as pessoas que estão aqui”, afirmou Riedel, ao defender a continuidade dos projetos de infraestrutura independentemente das disputas políticas.

O governador também mencionou os desafios enfrentados na MS-040, onde problemas estruturais em uma ponte provocaram a interrupção do tráfego. Segundo ele, a situação exige intervenções para garantir a segurança dos usuários, mesmo diante dos transtornos causados pela interdição.

Ao comentar o início da operação da nova frota, Riedel reforçou o compromisso do governo estadual com a execução das melhorias previstas no contrato de concessão.

“Estamos celebrando hoje um novo momento, mais um passo dado. Podem esperar o nosso comprometimento com o sucesso do projeto, que é o sucesso do sul-mato-grossense. Todos temos um objetivo em comum, cada um com a sua parte, e honrando o compromisso assumido na assinatura do contrato”, declarou.

Rota da Celulose

A entrada em operação dos novos veículos ocorre paralelamente aos trabalhos de recuperação do pavimento, reforço da sinalização e implantação de estruturas de atendimento aos usuários.

Administrada pela Caminhos da Celulose, a concessão abrange 870,3 quilômetros de rodovias nas regiões central e leste de Mato Grosso do Sul.

O corredor reúne trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267, importantes para o transporte de cargas, o deslocamento da população e o escoamento da produção industrial e agropecuária.

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