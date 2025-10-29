Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Disputa por herança

Suspeito de matar pai por herança bilionária é preso em MS

Apontados por arquitetar o assassinato de Jefferson Cury, de 83 anos, os dois filhos do bilionário foram presos, um no Estado e outro no interior de São Paulo

Laura Brasil

29/10/2025 - 17h22
Em ação conjunta com a Polícia de Goiás, Eduardo Alves Cunha, de 55 anos, suspeito de arquitetar a morte do pai, foi localizado e preso no Rancho do Colin, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Nessa operação, foram presos os dois filhos, o afilhado e outros três suspeitos pelo assassinato de Jefferson Cury, de 83 anos. A investigação aponta que os filhos e o afilhado planejaram a morte do pai pela herança estimada em R$ 1 bilhão.

O idoso, de 83 anos, foi assassinado em novembro de 2023, próximo a uma de suas fazendas, em Quirinópolis (GO). Segundo o portal Mais Goiás, os filhos queriam a parte da herança da mãe, que morreu em 2016.

De acordo com o delegado titular da investigação, Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Goiás, o irmão Fernando Alves Cury foi preso em Barretos (SP).

Eduardo, preso em Coxim, foi localizado enquanto pescava.

O delegado disse que os filhos ameaçaram o pai até receberem parte da herança, o que corresponde a R$ 169 milhões para cada um.

“Eles não demonstravam respeito nem preocupação com o bem-estar do pai. E não é nem de forma indiferente, não, eles tratavam o pai com ódio mesmo. Era cheio de ameaças e gritos a todo tempo, sempre exigindo dinheiro”, disse o delegado ao Mais Goiás.

Crime

O fazendeiro seguia de carro para a propriedade rural acompanhado do advogado, em 28 de novembro de 2023, em Quirinópolis (GO), quando foram vítimas de uma emboscada.

Jefferson Cury, de 83 anos, teve o carro alvejado por dois homens. Ele foi atingido por um dos disparos e morreu no local. O advogado, de 41 anos, atingido de raspão na cabeça, na mandíbula e na mão esquerda, deu entrada no hospital com vida.

Ele ficou em coma por alguns dias. O ataque resultou em sequelas graves, segundo aponta a investigação.

Os suspeitos são os filhos e o afilhado do empresário, além de um corretor de imóveis.

Motivação

Segundo a investigação, a vítima iria mudar o testamento e, com isso, a distribuição do patrimônio. Ele pretendia transferir os bens para uma holding, empresa responsável por administrar o patrimônio da família.

Com a mudança, os filhos não receberiam o dinheiro de forma direta. A polícia acredita que o novo testamento foi visto pelos filhos como uma ameaça financeira e, por isso, eles teriam orquestrado a morte do pai antes da alteração ser formalizada.

Trabalho escravo

Mais de cem pessoas são resgatados de condições análogas à escravidão no Estado

Com ajuda de drones, fiscalizações do MTE identificaram casos em 12 municípios

29/10/2025 17h15

Foto: Divulgação

Entre janeiro e outubro deste ano, 104 pessoas foram resgatadas de serviços análogos à escravidão. As atuações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ocorreram em 13 propriedades rurais em diferentes municípios.

Os resgates ocorreram em Anastácio, Bonito, Caracol, Camapuã, Coxim, Corumbá, Deodápolis, Itaquiraí, Maracaju, Nova Andradina, Paraíso das Águas e Porto Murtinho. Na maioria dos locais, os trabalhadores foram encontrados vivendo em alojamentos precários, dormindo no chão, sem acesso a água potável e utilizando banheiros improvisados em condições insalubres.

Foto / Divulgação

Dos 104 trabalhadores resgatados, 71 eram paraguaios e 15 menores de idade. Eles atuavam em atividades como pecuária, limpeza de pastagens, construção de cercas, manejo de rebanho, colheita de mandioca e produção de carvão vegetal.

Segundo o Superintendente Regional do Trabalho, Dr. Alexandre Cantero, o combate a esse tipo de crime exige vigilância constante e cooperação entre os órgãos públicos. 

“O trabalho análogo à escravidão é uma chaga que ainda persiste e exige de nós uma atuação firme e contínua. Cada trabalhador resgatado representa uma vida restituída à dignidade, um passo a mais na construção de um mundo do trabalho justo e humano”, afirmou Cantero.

Ele ressaltou ainda que, apesar da gravidade dos casos, os números indicam uma redução em relação a 2024, quando 130 trabalhadores foram resgatados em 15 propriedades rurais. 

“A diminuição nos números não deve ser vista como motivo de comemoração, uma vez que o ano ainda não terminou e as fiscaliações continuam. Nosso compromisso é com o trabalho decente e com a erradicação definitiva dessa prática criminosa”, destacou o superintendente.

Em 2023, 87 trabalhadores foram resgatados, incluindo cinco menores de idade, o que demonstra que o problema é recorrente e demanda atuação permanente. O MTE segue realizando fiscalizações, campanhas educativas e ações integradas com outros órgãos para prevenir novas situações de exploração e garantir a reintegração social das vítimas.

Drones 

As operações contaram também com o uso de tecnologia para auxiliar na localização das propriedades. Segundo o auditor-fiscal Antônio Parron, três drones foram utilizados nas ações deste ano, ajudando as equipes a identificar alojamentos escondidos em áreas de difícil acesso.

Foto / Divulgação

“Os drones permitem uma visão aérea das propriedades e ajudam a localizar locais de confinamento que muitas vezes são ocultos em meio à vegetação ou longe das sedes das fazendas. Essa tecnologia tem se mostrado fundamental para otimizar o tempo das equipes e garantir a segurança dos auditores durante as operações”, explicou Parron.

Trabalho infantil

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego como parte da Semana de Combate ao Trabalho Infantil mostram que 6.372 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho ilegal entre 2023 e abril de 2025. Apenas em 2023, foram 2.564 casos identificados; em 2024, o número aumentou para 2.741.

A maioria das vítimas era do sexo masculino (74%), com as meninas representando 26% dos casos. A faixa etária mais afetada foi de 16 a 17 anos, com 4.130 adolescentes envolvidos em atividades classificadas como prejudiciais ao desenvolvimento físico, psicológico e social. Também foram identificadas 791 crianças com até 13 anos, faixa etária em que qualquer tipo de trabalho é proibido por lei.

Operação Libertas

Com alvos em MS, operação resgata quase 800 animais silvestres e prende 18 pessoas

Em todo estado, foram vistoriados 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema

29/10/2025 17h00

Foto: Divulgação MPMS

Com alvos em Mato Grosso do Sul, uma megaoperação nacional contra o tráfico de animais silvestres resgatou quase 800 bichos retirados ilegalmente da natureza e prendeu 18 pessoas (7 preventivamente e 11 em flagrante) nesta quarta-feira (29). 

O objetivo foi desmantelar redes criminosas envolvidas na captura, transporte e venda de animais silvestres, principalmente aves dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção.

No Estado, equipes do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul) e da Polícia Militar Ambiental (PMA) vistoriaram 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema.

Entre os 116 mandados cumpridos em todo o país, os agentes apreenderam armas, veículos, dinheiro, documentos falsificados, celulares e centenas de gaiolas. Espécies como papagaios, trinca-ferros, coleirinhos, tucanos e até quelônios e gatos de bengala foram encontradas em condições precárias, destinadas a feiras clandestinas e ao comércio irregular.

Uma ave curió foi apreendida, um filhote ficou sob guarda do criador como fiel depositário e foi aplicada uma multa de R$ 500. As fiscalizações também resultaram em cinco notificações por irregularidades como manutenção de aves exóticas sem nota fiscal e falta de comunicação de óbito de animal.

Os animais resgatados esão encaminhados para centros de reabilitação do Ibama e de órgãos estaduais. Após tratamento veterinário, os que recuperam condições de sobrevivência serão devolvidos à natureza, enquanto os demais devem permanecer em criadouros conservacionistas ou zoológicos autorizados.

Impactos

A promotora Luciana de Paula Imaculada, do MPMG, destacou que a operação é “uma resposta contundente do Estado para proteger nossa fauna, essencial para o equilíbrio ambiental”.

Já Juliana Ferreira, diretora-executiva da Freeland Brasil, reforçou que o combate ao tráfico de fauna é também uma questão de saúde pública e governança ambiental. “Essa ação integrada demonstra o compromisso sério do Ministério Público brasileiro com o enfrentamento ao tráfico de fauna silvestre, um crime que causa sofrimento a milhões de animais e ameaça espécies inteiras”, afirmou.

Coordenada nacionalmente pelo promotor Luciano Loubet, presidente da Abrampa e coordenador do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Libertas reforça o papel dos órgãos de controle na repressão ao comércio ilegal de animais e na proteção da biodiversidade brasileira.

*Saiba 

Batizada de Operação Libertas, a ação mobilizou Ministérios Públicos, Polícias Ambientais e órgãos de fiscalização de  Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná e outros estados.

A operação foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Freeland Brasil e financiamento do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação de Lei dos Estados Unidos (INL).

