Suspeito de praticar "onda de furtos" é preso em MS

Um homem de 37 anos foi preso na tarde do último sábado (29) pela Polícia Civil de Nova Andradina suspeito de ser o responsável por uma “onda de furtos” ocorridos no município nas últimas semanas. Ele estava sendo monitorado pela polícia devido à prática constante de roubos.
O homem teria participado de um furto ocorrido em uma conveniência e açougue na região central de Nova Andradina, onde foram subtraídos alimentos, bebidas, chinelos e dinheiro, após o rompimento da parede dos fundos do estabelecimento.
Ele também teria roubado uma clínica médica e algumas casas da cidade.
Prisão
No sábado, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) recebeu informações de que o autor estaria queimando fios de cobre (que foram roubados) em uma área de vegetação.
Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com um investigador, que conseguiu conter o autor, até a chegada de apoio policial.
O suspeito portava uma faca no momento da abordagem.
Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde teve a voz de prisão ratificada pela autoridade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para recuperação dos itens e identificação e eventuais receptadores.