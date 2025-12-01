Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Suspeito de praticar "onda de furtos" é preso em MS

Roubos ocorreram em residências, conveniência, açougue e até em clínica médica

Mariana Piell

Mariana Piell

01/12/2025 - 14h45
Um homem de 37 anos foi preso na tarde do último sábado (29) pela Polícia Civil de Nova Andradina suspeito de ser o responsável por uma “onda de furtos” ocorridos no município nas últimas semanas. Ele estava sendo monitorado pela polícia devido à prática constante de roubos.

O homem teria participado de um furto ocorrido em uma conveniência e açougue na região central de Nova Andradina, onde foram subtraídos alimentos, bebidas, chinelos e dinheiro, após o rompimento da parede dos fundos do estabelecimento.

Ele também teria roubado uma clínica médica e algumas casas da cidade.

Prisão

No sábado, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) recebeu informações de que o autor estaria queimando fios de cobre (que foram roubados) em uma área de vegetação.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com um investigador, que conseguiu conter o autor, até a chegada de apoio policial.

O suspeito portava uma faca no momento da abordagem.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde teve a voz de prisão ratificada pela autoridade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para recuperação dos itens e identificação e eventuais receptadores.

Previsão

Semana deve ser chuvosa e com ventania de 80 km/h em todo MS

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

01/12/2025 17h45

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros

FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas. 

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais. 

MS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas. 

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. 

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC. 

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC. 

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande. 

Previsão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h. 

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. 
 

TAPA-BURACOS

Prefeitura tem 30 dias para fechar 60 mil buracos em Campo Grande

De acordo com o Executivo, cerca de 20 mil já foram tapados

01/12/2025 17h30

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As equipes que trabalham na operação tapa-buracos já fecharam cerca de 20 mil em uma semana, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (1). Com isso, ainda faltam, aproximadamente, 60 mil para serem reestruturados até o final do ano e atingir a meta estabelecida pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. 

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura. Neste ritmo, a meta pode ser atingida antes mesmo do final do ano, ou seja, até o dia 20 de dezembro.   

“Nossas equipes estão empenhadas para avançar a cada dia com o serviço de tapa-buracos, para garantir à nossa população boas condições de tráfego nas nossas vias pavimentadas. Com essa parceria com o Governo do Estado, Câmara Municipal e esforço da nossa administração municipal, nosso objetivo é chegar até o final do ano com 70 a 80 mil buracos tapados”, disse o secretário.

Para acelerar a operação e manutenção urbana na Capital, a Câmara dos Vereadores decidiu antecipar a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Poder Executivo. Este recurso é um repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, voltado ao custeio das despesas do Legislativo, já que este não produz receita própria.

Os valores que não são utilizados devem ser devolvidos ao Poder Executivo ao final do ano em exercício. Para este ano, a Câmara tem previsão de receber R$ 128 milhões de duodécimo.

Regiões atendidas

  • Universitário 
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim São Conrado
  • Jardim Centro Oeste
  • Coronel Antonino
  • Vila Almeida
  • Centro
  • Parque Novos Estados
  • Jardim Morumbi
  • Vila Carlota 
  • Vila Piratininga
  • Nova Lima
  • Monte Castelo
  • Jardim Panamá
  • Vila Margarida

Próximas ações

  • Tiradentes
  • Vila Santo Eugênio
  • Taveirópolis
  • Lageado
  • Nova Lima
  • Vila Almeida
  • Monte Castelo
  • Parque Novos Estados

