Suspeito de praticar "onda de furtos" é preso em MS

Previsão

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas.

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais.

MS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas.

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo.

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC.

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC.

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande.

Previsão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h.

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado.

