Suspeito é morto em confronto com policiais durante operação em Rio Brilhante - Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

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Um homem de 25 anos morreu após um confronto com policiais civis durante uma operação realizada nesta quarta-feira (23), em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava armado com uma pistola calibre .25 e apontou a arma contra os agentes durante uma diligência.

A ação foi realizada em conjunto pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras), pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e pela Delegacia de Polícia de Rio Brilhante. A operação investigava homicídios recentes relacionados à disputa entre organizações criminosas.

Conforme a Polícia Civil foi localizado em um imóvel na Rua Oscar Nantes. Ele já havia sido identificado durante as investigações, mas não havia sido encontrado anteriormente.

Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito correu para dentro da residência. Os policiais afirmam que ele foi visto com uma arma de fogo e recebeu ordem para largá-la e se entregar.

Ainda segundo o registro da ocorrência, o suspeito não obedeceu e apontou a pistola na direção dos policiais. Os agentes então efetuaram disparos.

Após o confronto, o homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos próprios policiais até o hospital de Rio Brilhante. Ele morreu após receber atendimento médico.

A pistola, o carregador e as munições foram apreendidos. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais e os exames relacionados às armas e munições.

PRESOS

Além da morte durante o confronto, a operação resultou na prisão em flagrante de 11 pessoas e na apreensão de drogas, munições e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, serão analisados no decorrer das investigações.

As diligências teve como objetivo identificar envolvidos nos homicídios recentes registrados em Rio Brilhante e investigar a atuação de integrantes de organizações criminosas no município.

A Polícia Civil informou que a operação integra as ações de enfrentamento aos crimes violentos e ao tráfico de drogas relacionados à disputa entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).