Suspeitos de matarem filho de garagista em Dourados são presos

A Polícia Civil de Dourados prendeu dois homens, suspeitos de matarem Vitor Orsini, de 19 anos, na tarde da última sexta-feira (7), em uma garagem de veículos localizada na rua Hayel Bon Faker, no Jardim Água Boa.
A equipe do Serviço de Investigações Gerais (SIG) efetuou a prisão em um hotel no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Juan Caballero. Um dos presos é Denis Barbosa de Mello, de 25 anos, que confessou ter matado Vitor Orsini com três tiros à queima-roupa.
Além de Denis, os policiais também apreenderam um adolescente de 17 anos, que admitiu ser o responsável por furtar a motocicleta, uma Honda Biz vermelha, utilizada no crime. A moto foi encontrada abandonada no fim da Rua Rui Barbosa, na Vila Cachoeirinha. O veículo havia sido furtado durante a madrugada, por volta das 1h40, na Avenida Marcelino Pires, e pertencia a uma jovem de 22 anos.
Denis é natural de Brasília (DF) e possui diversas passagens pela polícia, inclusive latrocínio. Segundo o site Dourados Informa, em depoimento, o assassino afirmou que está na região de Dourados e da fronteira há vários meses, e essa informação será aprofundada pelos investigadores para esclarecer os motivos de sua permanência no Estado e sua possível ligação com outros envolvidos.
Ao delegado, o adolescente, apreendido primeiro, contou que na sexta-feira estava na companhia de Denis e de uma terceira pessoa, cuja identidade ainda é investigada.
A Polícia Civil trabalha agora para identificar e localizar outros possíveis participantes do homicídio. A suspeita é de que o crime tenha contado com a atuação de mais envolvidos. Até o momento, não foram esclarecidas as motivações para o assassinato.
O crime
Um jovem de 19 anos, identificado como Vitor Orsini, morreu após ser alvo de vários disparos de arma de fogo na tarde da última sexta-feira (7), em uma garagem de veículos localizada na Avenida Hayel Bon Faker, no Jardim Água Boa, em Dourados.
O crime ocorreu em frente à garagem Gauchinho Veículos, estabelecimento de compra e venda de veículos seminovos pertencente ao pai de Vitor, situado em uma das principais vias da cidade. O jovem estava na área externa da loja, entre os automóveis expostos, quando a dupla se aproximou.
Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e um deles efetuou diversos disparos contra o jovem. Pelo menos três tiros de pistola calibre 9mm atingiram a região da cabeça da vítima. Após o ataque, os dois homens deixaram rapidamente o local na motocicleta.
Os socorristas chegaram a fazer manobras de reanimação e colocaram Vitor em uma ambulância para encaminhá-lo ao Hospital da Vida. Porém, apesar dos esforços das equipes de resgate, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar.