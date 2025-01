Taxistas temem queda de árvore morta na principal via de Campo Grande - Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Cidade Morena, conhecida por ser uma das cidades mais arborizadas do país, está gerando preocupação entre taxistas de um ponto na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O ponto em questão está localizado em frente à Igreja Perpétuo Socorro. Duas árvores secas, com galhos caídos pela calçada, preocupam os trabalhadores, sendo que uma delas fica próxima ao local onde aguardam por corridas.

Em um vídeo, o taxista do ponto 50, Paulo Pereira de Lima, de 53 anos, registrou a queda de um galho, que pode causar danos aos veículos ou atingir pessoas que circulam pela calçada.

“Essas árvores são muito antigas, grandes, e estão caindo. Tá podre a árvore, então corre o risco de cair em cima de um carro ou de uma pessoa. Aqui tem alta circulação de pessoas idosas nessa calçada”, contou Paulinho.

Segundo o trabalhador, o espaço anteriormente contava com cinco árvores, mas três delas foram retiradas. “Eram cinco, agora sobraram dois defuntos ali,” explicou Paulinho.

Ainda de acordo com ele, o Sindicato dos Taxistas do Estado de MS (Sintaxi-MS) já entrou com duas solicitações para que a prefeitura avalie o risco.

Outro problema enfrentado é devido às altas temperaturas. Sem folhas para sombreamento, o ponto de táxi fica constantemente exposto ao sol ao longo do dia, causando desconforto aos taxistas que permanecem no local.

A reportagem esteve no ponto e verificou a presença dos tocos, que podem causar eventuais acidentes. Além disso, os troncos das duas árvores secas aparentam ter tido a casca arrancada.

A Prefeitura Municipal foi procurada para responder se as árvores podem ter sofrido alguma ação humana ou se secaram por outras razões. No entanto, até o fechamento deste material, não houve retorno.

Árvores ajudam a diminuir a temperatura

Diante do cenário atual, em que Mato Grosso do Sul, em 2024, registrou o ano mais quente já documentado no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), árvores plantadas estrategicamente podem aliviar o calor.

A sombra de uma árvore cria o chamado “efeito térmico”. Segundo um especialista entrevistado pelo Correio do Estado, o fenômeno ocorre devido à combinação de fatores como sombreamento, aumento na umidade do ar e resfriamento do solo.

Além disso, a vegetação reduz a radiação solar e, consequentemente, o aquecimento do solo ou de construções, diminuindo a temperatura superficial. Por meio da evapotranspiração — perda de água para a atmosfera, causada pela transpiração das plantas —, as árvores também ajudam a melhorar a umidade do ar.

