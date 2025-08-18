Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LICITAÇÃO

TCE-MS suspende licitação milionária para merenda escolar

Licitação da Prefeitura de Aral Moreira foi suspensa por determinação da conselheira substituta TCE-MS.

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

18/08/2025 - 16h07
A conselheira substituta do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Patrícia Sarmento dos Santos, determinou a suspensão imediata de uma licitação de R$ 1,36 milhão da Prefeitura de Aral Moreira para a compra de merenda escolar.

A decisão liminar, publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta segunda-feira (18), apontou diversas irregularidades no edital, incluindo preços com variação de até 126% e ausência de documentos obrigatórios.

O processo licitatório visava registrar preços para a aquisição de gêneros alimentícios para a rede pública municipal de ensino. A equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Educação do TCE-MS analisou o edital e encontrou uma série de problemas que poderiam comprometer a competitividade e a economicidade da contratação.

A decisão da conselheira Patrícia Sarmento dos Santos acolheu a análise técnica e suspendeu o pregão, que estava marcado para 25 de agosto.

Os principais pontos que motivaram a suspensão foram a ausência de Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento inicial que justifica a necessidade e a viabilidade da contratação, o que é obrigatório pela Nova Lei de Licitações.

A análise também encontrou grande discrepância nos valores de referência. Um exemplo citado foi a uva-passa preta, com uma variação de 126,83% entre os preços pesquisados.

O edital continha exigências que poderiam limitar a participação de empresas, como a obrigatoriedade de possuir veículos próprios e especificações excessivamente detalhadas dos produtos.

A decisão determina que a prefeitura se abstenha de homologar o resultado ou de realizar qualquer ato decorrente da licitação até nova manifestação do Tribunal.

A suspensão impede que a Prefeitura de Aral Moreira siga com a contratação até que as irregularidades sejam corrigidas. O município tem um prazo de cinco dias para apresentar as correções, como republicar o edital com os ajustes necessários, ou comprovar a anulação definitiva do processo.

O descumprimento da decisão pode acarretar multa.

Cidades

Adolescentes são apreendidos após furtarem televisão, canetinha e até jogo de Uno em MS

Os menores foram localizados na manhã desta segunda-feira (18) após publicarem foto dos itens nas redes sociais

18/08/2025 17h33

Divulgação PCMS

Três menores, cujas idades não foram divulgadas, foram localizados e apreendidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (18), após furtarem e divulgarem em publicação nas redes sociais itens como televisão, canetinha e até jogo de Uno.

A publicação facilitou que a polícia de Chapadão do Sul localizasse os menores. Segundo informações divulgadas, eles furtaram em dois dias diferentes: a primeira ocorrência foi registrada no dia 13 de agosto.

Por volta das 19h20, os adolescentes invadiram um local e levaram um televisor e um celular. Na segunda vez, no dia 18 de agosto, às 6h42, saíram com quatro notebooks, canetas e sete caixas de som.

Com as publicações, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar os menores em posse dos itens, que foram todos recuperados e apresentados na delegacia.

Na imagem divulgada pela polícia, é possível visualizar uma caixa de sapatos com o jogo Uno, alguns óculos de grau, um estojo de anéis, canetinhas, notebooks, materiais de escritório e um copo plástico com notas trocadas.

Os adolescentes foram encaminhados à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sendo investigado para apurar eventuais participações de outros envolvidos e a destinação que seria dada aos produtos furtados.

Irregularidade

Concurso do TRT-24 é cancelado por desrespeito à política de cotas raciais

O edital, publicado em 2024, oferecia 2 vagas para candidatos negros, o que corresponde a 14% das vagas totais, não 20% como exige a lei

18/08/2025 17h15

Concurso do TRT-24 é anulado

Concurso do TRT-24 é anulado Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) de Mato Grosso do Sul decidiu anular o concurso público lançado em outubro de 2024 para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário após identificar irregularidades na aplicação da lei de cotas raciais. 

A decisão, publicada nesta segunda-feira (18), aponta que o edital desrespeitou a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao fracionar as vagas entre diferentes especialidades. 

De acordo com a decisão, o edital previa 14 vagas para ingresso imediato, mas apenas duas estavam reservadas para candidatos negros, o que representa 14,3% do total.

Segundo a Lei 12.990/2014, a reserva para os candidatos deve ser de, no mínimo, 20%, ou seja, quatro vagas. 

O desembargador presidente, Tomás Bawden de Castro Silva, destacou que, ao dividir as vagas por áreas, o edital reduziu o número de cotas na prática.

No texto da decisão, ele ainda cita a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, julgada pelo STF, que tornou obrigatória a aplicação de cotas sobre o total de vagas oferecidas, não do fracionamento. 

“Os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas”, registrou no documento. 

Além disso, o Tribunal apontou que não seria possível manter apenas partes do concurso, já que a irregularidade atinge todo o edital, colocando em risco a segurança jurídica do certame. 

Por conta disso, a anulação foi considerada uma medida necessária para manter a legalidade e igualdade das oportunidades. 

Também foi levado em conta a recente sanção da Lei 15.142/2025, que amplia de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos federais e ainda inclui as cotas para população indígena e quilombola. 

Com a anulação, o TRT-24 determinou a devolução das taxas de inscrição aos 13.080 candidatos inscritos e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, foi comunicada. O contrato entre as instituições, no entanto, permanece válido. 

Em nota, o Tribunal afirmou que a decisão foi baseada no dever-poder de autotutela da Administração Pública e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. 

“O Tribunal se solidariza com os candidatos, informa que será iniciado o procedimento de devolução integral do valor das inscrições aos inscritos, que serão oportunamente informados do momento da efetiva devolução, e reafirma seu compromisso em garantir a legalidade e a transparência do certame”. 

Os próximos passos, bem como a data de divulgação de um novo edital, não foram divulgados. 

