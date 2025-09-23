Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TCE suspende licitação de R$ 20 milhões para merenda escolar em Sidrolândia

Investigação apontou pesquisa de preços sem análise crítica e acima dos valores de mercado

Alison Silva

Alison Silva

23/09/2025 - 15h00
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) suspendeu preventivamente o Pregão Eletrônico nº 29/2025 da Prefeitura de Sidrolândia, estimado em R$ 20 milhões, para a compra de alimentos destinados à merenda escolar. A decisão foi tomada após a Divisão de Fiscalização identificar falhas graves no edital.

Entre os problemas apontados estão a ausência de Estudo Técnico Preliminar (ETP), pesquisa de preços sem análise crítica e acima dos valores de mercado, falta de memória de cálculo para justificar quantitativos de alimentos e ausência de dados relacionados a cardápios, número de alunos e anos anteriores.

O Tribunal também destacou a falta de informações sobre o cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de prazos e exigências que poderiam restringir a competitividade, como a exigência de entrega de amostras em apenas 48h

Segundo o relator do processo, a deficiência no planejamento pode comprometer a qualidade da merenda oferecida aos estudantes e causar gastos indevidos de recursos públicos. Esta é a segunda vez que o certame passa por análise. Na primeira avaliação, foram encontradas 13 irregularidades. Apesar de a Prefeitura ter anulado o edital inicial e reapresentado documentos, nove falhas permaneceram e novas inconsistências surgiram na reanálise.

Com a decisão, a Prefeitura terá cinco dias úteis para corrigir os pontos falhos, comprovar a adequação do edital e apresentar justificativas. Para o TCE-MS, a medida reforça a importância do controle prévio, que garante a legalidade e a economicidade antes da assinatura do contrato.

O Tribunal ressaltou ainda que, além de fiscalizar, busca atuar como parceiro da gestão municipal, oferecendo orientação para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com transparência e eficiência em benefício da sociedade.

Reestabelecido

Serviços de emergência são restabelecidos após pane em sistema de telefonia em MS

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento

23/09/2025 16h15

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23)

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23) Foto: Divulgação

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) já foram restabelecidos em Campo Grande e em cidades do interior de Mato Grosso do Sul após ficarem temporariamente fora do ar devido ao rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora OI.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), equipes técnicas da pasta atuaram em conjunto com técnicos da operadora para normalizar o sistema no menor tempo possível. A falha afetou principalmente os números de costume usados pela população para acionar as forças de segurança.

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento, garantindo que a população não ficasse desassistida. Em nota, a pasta destacou que a situação foi tratada como prioridade absoluta e pediu a compreensão da população.

Com a conclusão dos reparos, os números oficiais de emergência voltam a funcionar normalmente desde às 14h30 em todo o Estado. 

Abaixo, a nota divulgada pela Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp): 

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) foram totalmente restabelecidos e estão operando normalmente desde às 14h30 desta terça-feira (23).
Em Ponta Porã, onde também houve interrupção, o restabelecimento ocorreu às 14h50. As cidades de Dourados e Corumbá, que apresentaram instabilidades pontuais, também já operam com os números de emergência funcionando normalmente.
A interrupção foi causada pelo rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora Oi, responsável pela prestação do serviço de telefonia. A Sejusp reforça que todas as medidas foram imediatamente tomadas para garantir a retomada, o mais breve possível, dos atendimentos com segurança e agilidade. Durante a interrupção e instabilidade dos serviços, números de celulares foram disponibilizados para contatos emergenciais com a PM e o Corpo de Bombeiros Militar.

INVESTIGAÇÃO

Foi publicado na edição de ontem (22), do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Colaborou Tamires Santana*

Cidades

Mulher que comprou carregador e furtou iPhone é presa em Campo Grande

Durante o pagamento, ela aproveitou a distração da funcionária para levar o aparelho usado pelos funcionários do comércio

23/09/2025 16h00

Divulgação PCMS

Uma cliente de 52 anos, que entrou em uma loja para comprar um carregador e acabou furtando um iPhone 12 Pro Max, foi presa pela Polícia Civil de Campo Grande.

Conforme relatos, a cliente comprou um carregador de celular e, ao ir ao caixa para realizar o pagamento, em uma loja de celulares localizada no bairro Santa Fé, colocou a bolsa sobre o aparelho e, quando a funcionária se distraiu, pegou o celular.

Ainda segundo informações da polícia, o aparelho era de uso exclusivo da empresa. A suspeita escondeu o objeto dentro da bolsa, efetuou o pagamento do carregador e deixou a loja.

Quando os funcionários perceberam a falta do aparelho, tentaram rastreá-lo, mas ele estava desligado. Os trabalhadores relataram que a senha era composta por apenas quatro dígitos.

Isso levantou a suspeita de que a mulher teria memorizado o código antes de deixar o estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança e os comprovantes de pagamento, assim como o depoimento dos funcionários, ajudaram na identificação da mulher que, ao ser localizada pela polícia, confessou ter levado o celular e devolveu o aparelho.

 

