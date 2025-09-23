TCE suspende licitação de R$ 20 milhões para merenda escolar em Sidrolândia

Reestabelecido

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) já foram restabelecidos em Campo Grande e em cidades do interior de Mato Grosso do Sul após ficarem temporariamente fora do ar devido ao rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora OI.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), equipes técnicas da pasta atuaram em conjunto com técnicos da operadora para normalizar o sistema no menor tempo possível. A falha afetou principalmente os números de costume usados pela população para acionar as forças de segurança.

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento, garantindo que a população não ficasse desassistida. Em nota, a pasta destacou que a situação foi tratada como prioridade absoluta e pediu a compreensão da população.

Com a conclusão dos reparos, os números oficiais de emergência voltam a funcionar normalmente desde às 14h30 em todo o Estado.

Abaixo, a nota divulgada pela Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp):

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) foram totalmente restabelecidos e estão operando normalmente desde às 14h30 desta terça-feira (23).

Em Ponta Porã, onde também houve interrupção, o restabelecimento ocorreu às 14h50. As cidades de Dourados e Corumbá, que apresentaram instabilidades pontuais, também já operam com os números de emergência funcionando normalmente.

A interrupção foi causada pelo rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora Oi, responsável pela prestação do serviço de telefonia. A Sejusp reforça que todas as medidas foram imediatamente tomadas para garantir a retomada, o mais breve possível, dos atendimentos com segurança e agilidade. Durante a interrupção e instabilidade dos serviços, números de celulares foram disponibilizados para contatos emergenciais com a PM e o Corpo de Bombeiros Militar.

INVESTIGAÇÃO

Foi publicado na edição de ontem (22), do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Colaborou Tamires Santana*

