TCE suspende licitação que previa troca de iluminação pública de Dourados por R$ 58 milhões

Decisão foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa

Alison Silva

Alison Silva

20/08/2025 - 15h08
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE) suspendeu, nesta quarta-feira (20), a licitação da Prefeitura de Dourados, que previa a contratação de serviços de engenharia para modernização e manutenção do parque de iluminação pública do município, estimado em mais de R$ 58 milhões para um período de cinco anos.

A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial, foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa após denúncia que apontou exigências indevidas e inconsistências no edital.

Entre os problemas, foram identificadas a utilização de normas técnicas canceladas ou desatualizadas, além de exigências que poderiam restringir a competitividade e comprometer a economicidade da licitação, além de divergências em documentos do certame.

Com a medida cautelar, a Prefeitura terá prazo para apresentar justificativas e corrigir o edital antes da retomada do processo.

Segundo o TCE, a atuação preventiva busca garantir legalidade, eficiência e transparência antes da execução de contratos públicos. No caso da iluminação, a Corte destacou que o impacto é direto na vida da população, refletindo em segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida.

A Corte de Contas reforçou que a análise prévia de licitações e contratos evita que falhas gerem sobrepreço, serviços de baixa qualidade ou comprometam a concorrência, assegurando maior proteção ao erário e benefícios à sociedade.

MATO GROSSO DO SUL

Defensoria pede suspensão do concurso do TCE por não cumprir cotas em MS

Além de promover a reserva de vagas para negros e indígenas, órgão solicita a abertura de novo prazo de inscrição para identifcação como integrantes desses grupos

20/08/2025 12h46

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49 Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Através do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul resolveu ajuizar uma ação civil pública, com pedido de tutela antecipada de urgência, pedindo suspensão dos concursos públicos do Tribunal de Contas Estadual por "omissão em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas. 

Esse concurso, vale lembrar, previa vagas para os cargos  de conselheiro substituto, auditor e analista de controle externo, como acompanhou o Correio do Estado, com processo seletivo conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Agora, através da ação civil pública, a Defensoria busca proteger os interesses coletivos e/ou individuais homogêneos de cidadãos e cidadãs de grupos sociais determinados por suas características étnico-raciais, negros e indígenas.

Conforme o texto da ação, com os dois concursos públicos executados pela empresa Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ambos os editais traziam previsão de cadastro reserva, assegurando à pessoa com deficiência (PcD) a reserva de 5% das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade dos concursos. 

Porém, esses editais teriam sido omissos em relação à reserva de vagas para candidatos negros (20%) e indígenas (3%), conforme disposto na Lei Estadual nº 3.594, de 10/12/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.788, de 07/10/2021.

"Alguns candidatos procuraram a Defensoria Pública para relatar e reclamar tal irregularidade, este Núcleo expediu o ofício ao Presidente do TCE/MS enviado no dia 29/07/2025, pugnando pela imediata retificação do edital para inclusão das cotas legalmente previstas", cita o documento.

Desdobramentos

Enquanto aguardava retorno dos ofícios, em 05 de agosto de 2025 a banca Cebraspe teria publicado as respostas às impugnações dos editais, dentre as quais havia a para inclusão da reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, a qual foi julgada pelo indeferimento. 

O texto destaca o argumento encaminhado à Defensoria, que apontava "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

"À míngua de previsão legal específica que estenda a política de cotas raciais no âmbito do Tribunal de Contas, mostra-se juridicamente inviável a adoção dessa medida nos concursos públicos em questão. A Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não pode inovar no ordenamento jurídico ou criar distinções sem a devida previsão legal", expõe. 

Segundo a Defensoria, a recusa do Tribunal em adotar cotas previstas em lei configura, portanto, afronta direta às normas federal e estadual, bem como aos princípios constitucionais da igualdade, além de perpetuar a discriminação indireta "contra os grupos historicamente marginalizados que a política afirmativa visa proteger".

Diante da flagrante violação de direitos e o perigo da demora de um "provimento jurisdicional ao final da lide", a concessão da tutela de urgência revela-se justa e necessária, pedindo a aplicação das reservas de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos do TCE/MS. 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

  • Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
     
  • Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

  • Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

 

CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

Com 130 vagas disponíveis, Posto de Identificação no Shopping Norte Sul tem atendimentos já para o dia 23

20/08/2025 12h30

Recém-inaugurado, posto amplia capacidade de atendimento disponibilizando 130 vagas aos sábados com agendamento prévio

Recém-inaugurado, posto amplia capacidade de atendimento disponibilizando 130 vagas aos sábados com agendamento prévio Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Os atendimentos para emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN) agora podem ser realizados também aos sábados. Incluído no recém-inaugurado Posto de Identificação, do Shopping Norte Sul Plaza, os agendamentos para o próximo sábado (23) já estão disponíveis hoje.

Com capacidade de atendimento de 130 vagas aos sábados, é pedido que faça o agendamento previamente através do site da Secretaria de Estado e Justiça de Mato Grosso do Sul (Sejusp). Com o horário menor que durante a semana, os atendimentos serão realizados das 07h às 17h.

O serviço também disponível de segunda a sexta-feira é das 07h às 19h, com 200 vagas diárias, 70 a mais do que aos sábados.

Antes os atendimentos para emitir o novo modelo de RG eram feitos apenas durante a semana. Agora com essa ampliação dos dias para realizar essa solicitação, é esperado que a procura pela CIN e o acesso a população aumente.

“Sabemos que muitas pessoas só têm o sábado para resolver questões como a emissão do documento, por isso oferecemos essa nova opção para atender a mais cidadãos”, diz Daniel Freitas, diretor do Instituto de Identificação (II) da Polícia Científica.

No site para realizar o agendamento é necessária as seguintes informações e seleções:

  • Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;
  • Selecionar o serviço de 1ª emissão;
  • Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;
  • Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

O agendamento deve ser feito online, no site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/.

Novo posto de identificação

O Governo do Estado em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) instalou o 91ª posto de identificação, por meio da Sejusp. A nova unidade fica no Comper Itanhangá e faz parte da estratégia de ampliação para acesso da população.
 
Com a inauguração desse novo local, Mato Grosso do Sul conta com 91 postos de identificação, sendo 10 na capital. Os resultados apresentaram de janeiro a julho aumento de 40% no número de CINs emitidas, em comparação ao mesmo período no ano passado.

“Nosso compromisso é garantir o direito à identidade e à cidadania de forma moderna, eficiente e acessível para todos os sul-mato-grossenses”, destaca Daniel Freitas.

Desde o início da implantação do novo modelo, já foram emitidos 486 mil documentos e há previsão de ultrapassar a marca de meio milhão até o próximo mês.

Gratuidade e validade

Com o CPF como único número de identificação, a nova carteira substitui o antigo RG. A primeira via é gratuita até 2032, também último ano em que o antigo modelo é válido. Sua validade é de 5 anos, para crianças de até 11 anos, 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos e sem validade para maiores de 60 anos.

O recente modelo de identificação está proposto desde 2022 e passou a ser emitido em 2023. A implantação veio para facilitar e ter um único número para identificar o cidadão, o objetivo também é evitar as possíveis falsificações.

