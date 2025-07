TCU identifica 1,08 mi de benefícios do INSS com indícios de irregularidade pagos em 2023

Polícia

O Batalhão de Choque apreendeu, no distrito de Vista Alegre, 770 quilos de maconha e 20 quilos de skank nesta quarta (9). O impacto financeiro ao crime na apreensão é de mais de R$1,7 mi

Uma chácara localizada no distrito de Vista Alegre, distante aproximadamente 200 quilômetros de Campo Grande, atrelado ao município de Maracajú, foi investigada pelo Batalhão de Choque como sendo um possível esconderijo para entorpecentes.

Nesta quarta-feira (9) foi realizada uma vigilância no local, onde foi constatada uma grande movimentação de veículos, entre entrada e saída da propriedade com certa frequência.

Diante da suspeita, as equipes abordaram um indivíduo que estava saindo a pé da chácara carregando um saco branco nas costas. Ao perceber os policiais, o homem largou o saco e saiu correndo em direção a uma mata, fugindo do local.

A polícia, então, fez a apreensão do saco branco, constatando que se tratava de cinco tabletes de conteúdo análogo à maconha.

Com o flagrante, foi realizada uma varredura no interior da propriedade, especificamente no pátio da chácara.

Em um banheiro, afastado do imóvel, foram encontrados diversos tabletes do mesmo entorpecente que estava no saco branco abandonado.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil do município de Maracajú para as providências.

Foram contabilizados 771 quilos de maconha e 19 quilos de Skank, o que estimou um prejuízo de R$1.732.000 ao crime.

Estatísticas

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, até o final do mês de junho, foram apreendidos 236.373,71 quilos de cocaína em Mato Grosso do Sul, sendo o terceiro mês com maior quantidade do entorpecente apreendido. Ao todo, foram 1.437 ocorrências para apreensão da droga.

Com relação às outras drogas, foram apreendidas 75,405 quilos no estado. Sobre a cocaína, foram apreendidos 7.685,415 quilos da droga no estado até o final de junho.