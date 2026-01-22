Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Telha desprende de caminhão e mata motociclista na BR-262

Segundo informações de testemunhas, o caminhão estava carregado quando uma telha se desprendeu e atingiu o idoso, de 69 anos

Laura Brasil

22/01/2026 - 14h55
Um idoso, de 69 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na manhã desta quinta-feira (22), após uma telha se soltar da carga de um caminhão na BR-262, em Terenos.

A vítima, seguia em uma moto Honda Bros quando, na curva do Jaraguá, a telha se desprendeu e o atingiu, conforme apurou o portal Liga da Justiça TV.

O motorista do caminhão não parou para socorrer a vítima, que chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil esteve no local e realizou diligências para localizar o caminhão.

 

Outro caso

Em julho de 2025, o jovem Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, morreu ao ser atingido por uma peça que se desprendeu de um caminhão, atravessou o para-brisa e o acertou, no dia 31, na BR-262, em Três Lagoas.

O jovem, natural do município de Água Clara, conduzia um VW Gol preto e estava acompanhado da esposa e da mãe, quando a campana do freio se soltou da carreta e o atingiu na cabeça.

No momento do acidente, o veículo estava na altura do km 23 da rodovia, a cerca de 10 quilômetros da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os socorristas constataram que Hemerçon não resistiu e morreu no local.

Já a esposa e a mãe foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de não apresentarem lesões aparentes, foram levadas ao hospital devido ao estado de choque.

O motorista que conduzia a carreta seguiu viagem sem perceber o ocorrido e, até o momento, não havia sido identificado.

Cidades

Pastor é preso suspeito de estuprar as filhas em Campo Grande

A mulher foi conversar com as filhas após passar por um divórcio turbulento, quando as menores relataram que eram abusadas pelo "pai"

22/01/2026 16h00

Um pastor de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quinta-feira (22) suspeito de estuprar filhas, enteadas e a ex-esposa, em Campo Grande.

A prisão ocorreu após o pastor ser denunciado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na terça-feira (20). A delegada de plantão que atendeu a ocorrência solicitou a prisão, que foi aceita pelo Poder Judiciário.

O caso veio à tona, quando a ex-companheira do pastor relatou que conversava com as filhas, duas enteadas e uma filha biológica do investigado, durante o processo de separação, quando surgiram relatos de abusos.

 As menores, que não tiveram as idades divulgadas, afirmaram que foram abusadas sexualmente pelo “pai” entre os anos de 2014 e 2024. 

A mulher também informou à polícia que sofria ameaças e violência psicológica por parte do ex-companheiro.

 O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os procedimentos legais.

 O caso foi enquadrado como estupro de vulnerável, com aumento de pena por se tratar de crime cometido por alguém que exercia autoridade sobre as vítimas.

 Após os trâmites na delegacia, ele será levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
 

Cidades

Polícia apreende R$ 1,5 milhão em cocaína envolvendo "mulas do tráfico"

A Operação Fronteira Blindada prendeu 18 pessoas nesta quarta-feira (21) e resultou na maior apreensão da Receita Federal nessa modalidade criminosa

22/01/2026 14h00

Ação integrada na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, durante a Operação Fronteira Blindada, realizada na quarta-feira (21), desarticulou a modalidade conhecida como “engolidores”, resultando em prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão ao crime organizado.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Marinha do Brasil e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante a fiscalização, as equipes policiais abordaram quatro ônibus clandestinos que tinham como destino o estado de São Paulo.

Foram identificadas 18 pessoas envolvidas no transporte de cocaína na modalidade conhecida como “engolidos”. Trata-se de indivíduos que ingerem o entorpecente na tentativa de ocultar a prática criminosa.

Um dos suspeitos não conseguiu ingerir todo o entorpecente e, por isso, parte da droga foi acondicionada em frascos de shampoo. Os outros 17 ingeriram, cada um, cerca de um quilo de cápsulas de cocaína.

Conforme divulgado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, esse é o maior número de pessoas presas utilizadas pelo crime nessa modalidade.

O fato configurou um recorde na história da Receita Federal no enfrentamento a esse tipo de tráfico. Os 18 envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade competente para as providências legais cabíveis.

O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 1,5 milhão, impactando de forma significativa a cadeia logística e financeira do tráfico interestadual de entorpecentes.

Divulgação PMMS

Apreensão de notas falsas

Um dia antes, a Polícia Militar, em apoio a outra ação da Receita Federal, apreendeu mais de R$ 2 milhões em notas falsas, em resposta a diferentes frentes do crime organizado na região de fronteira.

 

 

 

Ação conjunta

A operação reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos federais e estaduais. Em Corumbá, ponto estratégico da faixa de fronteira, ações permanentes como a Operação Fronteira Blindada demonstram que a cooperação institucional é decisiva para resultados expressivos na segurança pública.
 

