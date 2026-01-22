Telha desprende de caminhão e mata motociclista na BR-262

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um idoso, de 69 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na manhã desta quinta-feira (22), após uma telha se soltar da carga de um caminhão na BR-262, em Terenos.

A vítima, seguia em uma moto Honda Bros quando, na curva do Jaraguá, a telha se desprendeu e o atingiu, conforme apurou o portal Liga da Justiça TV.

O motorista do caminhão não parou para socorrer a vítima, que chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil esteve no local e realizou diligências para localizar o caminhão.

Reprodução Redes Sociais

Outro caso

Em julho de 2025, o jovem Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, morreu ao ser atingido por uma peça que se desprendeu de um caminhão, atravessou o para-brisa e o acertou, no dia 31, na BR-262, em Três Lagoas.

O jovem, natural do município de Água Clara, conduzia um VW Gol preto e estava acompanhado da esposa e da mãe, quando a campana do freio se soltou da carreta e o atingiu na cabeça.

No momento do acidente, o veículo estava na altura do km 23 da rodovia, a cerca de 10 quilômetros da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os socorristas constataram que Hemerçon não resistiu e morreu no local.

Já a esposa e a mãe foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de não apresentarem lesões aparentes, foram levadas ao hospital devido ao estado de choque.

O motorista que conduzia a carreta seguiu viagem sem perceber o ocorrido e, até o momento, não havia sido identificado.

Assine o Correio do Estado