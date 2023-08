Calorão em pleno inverno: Mato Grosso do Sul tem pico de 38ºC nesta quinta-feira

A onda de calor que avança em Mato Grosso do Sul elevou os termômetros, na tarde desta quinta-feira (24). Segundo o Clima Tempo, na Capital, por volta das 15h, a temperatura chegou a 35ºc com sensação térmica de 37ºc. Os municípios de Sonora, Aquidauana, Paranaíba e Três Lagoas registraram as maiores máximas do dia, na casa dos 38ºc.

Já em Corumbá, Capital do Pantanal, a máxima foi de 37º com sensação de 38º. O mesmo ocorreu na cidade de Coxim (37ºc), no entanto a previsão era de 41ºc para essa quinta-feira. Em Dourados e Maracaju os termômetros marcaram 35ºc e, em Ponta Porã 33ºc.

Ao Correio do Estado, o meteorologista do Cemtec, Vinicius Sperlingum, explicou que apesar das máximas esperadas para hoje (24), houve a chegada de uma nebulosidade na faixa norte do estado. “Esperávamos que Coxim, Pedro Gomes e Sonora ficassem na faixa de 34ºc podendo chegar a 39ºc, só que ocorreu uma nebulosidade que acabou bloqueando a radiação solar e a temperatura não chegou aí próximo desses 39-40ºc. Pedro Gomes atingiu 39,2ºc na terça-feira (22) e foi a mais alta do ano até agora. Mas, de forma geral, são temperaturas muito altas pro inverno”, esclareceu.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a massa de ar quente e seco ganha força em todo o Brasil nesta 3ª semana de agosto.

Diante disso, o estado poderá quebrar recordes históricos com temperatura máxima de 42ºC. Além disso, o instituto colocou Campo Grande e outras 47 cidades em alerta para onda de calor, até sexta-feira (25), às 18h.

Além da capital sul-mato-grossense, as cidades que estão sob alerta de onda de calor, com risco à saúde, são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti e Figueirão.

Também estão na lista os municípios de Inocência, Jaraguari, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Recomendação

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), alertou que a umidade relativa do ar deve ser bem baixa, de 10% a 30%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

A prefeitura de Costa Rica chegou a publicar em suas redes sociais diversas recomendações para que a população se mantenha hidratada e utilize roupas leves, nestes dias de calor elevado.

Por fim, conforme apontou o meteorologista Natálio Abraão Filho, nesta quinta-feira (24), não houve recorde de calor. A temperatura máxima em Paranaíba foi de 38,1ºC. Em Corumbá, Três Lagoas, Bonito e Dourados, os termômetros registraram 36,9ºC; 37,2ºC, 36,1ºC e 34,8ºc, respectivamente. Na Capital, a umidade relativa do ar chegou a 17% com ventos de 53,0KM.