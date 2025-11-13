Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ESTRAGOS

Temporal derruba árvore e deixa escola sem energia em Campo Grande

Rua Goiás segue interditada nos dois sentidos e previsão é que energia seja restabelecida até o fim do dia

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

13/11/2025 - 11h04
As aulas na Escola Municipal Professor Luís Antônio de Sá Carvalho foram suspensas nesta quinta-feira (13) após os estragos causados pelo temporal que atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12). Uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na Rua Goiás, no bairro Vila Célia, provocando danos em três postes.

A queda da árvore interrompeu o fornecimento de energia no prédio da escola e também em parte das residências vizinhas. Parte do muro do condomínio Eudes Costa, localizado em frente à unidade escolar, foi atingido com o impacto. A via permanece interditada nos dois sentidos.

Nesta manhã, servidores da escola se dividiram entre as esquinas próximas para orientar motoristas e pedestres, já que o trânsito está bloqueado na região. “Estamos sem energia desde ontem de manhã. Até agora não tivemos prejuízos com alimentos porque o tempo está fresco, mas, se continuar assim, vai começar a estragar”, contou o freteiro aposentado Cezar Boniatti, de 63 anos, que mora na rua.

De acordo com a Prefeitura, a suspensão das aulas ocorreu devido à falta de energia elétrica provocada pela queda da árvore e dos postes. O município informou que não houve danos estruturais na escola. Enquanto o fornecimento não é restabelecido, as atividades pedagógicas estão sendo encaminhadas aos alunos de forma remota.

Confira a nota: 

A suspensão das aulas ocorreu em razão da falta de energia elétrica causada pela queda de uma árvore sobre a fiação, o que provocou a quebra de um poste da rede e danos em outros três.

Não houve danos estruturais na escola.

Segundo a concessionária de energia, o prazo estimado para os reparos e restabelecimento no fornecimento de energia é até o final do dia. 

Saúde

Campo Grande espera manter ritmo de queda dos casos de dengue

Neste ano, Campo Grande registrou 4.095 notificações da doença, 65,15% a menos que o total catalogado no ano passado, quando foram mais de 11 mil casos

13/11/2025 09h30

O lixo descartado em terrenos pode favorecer o acúmulo de água e virar criadouro de mosquitos

Foto: Gerson Oliveira

Quase cinco anos depois de acompanhar outras cidades do Brasil e implementar o chamado método Wolbachia, os resultados da ação começaram a aparecer e as notificações de dengue neste ano em Campo Grande caíram cerca de 65% em relação aos registros de 2024. A continuidade da queda de casos é a esperança da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para os próximos anos.

Em dezembro de 2020, após a Capital enfrentar uma epidemia da doença por dois anos consecutivos, a Sesau implementou o método Wolbachia, que consiste em colocar a bactéria de mesmo nome em insetos Aedes aegypti, que transmitem tanto a dengue quanto a zika, a chikungunya e a febre amarela, para impedir que o vírus se desenvolva dentro do mosquito e infecte humanos. E parece estar funcionando, conforme números da Sesau.

Em 2024, foram 11.751 notificações, 740 casos confirmados e 1 óbito, o que já havia sido uma redução significativa em relação ao ano anterior, quando foram registrados 17.368 notificações, 12.017 casos confirmados e 6 mortes. 

Mantendo a tendência, neste ano, até o momento, foram 4.095 notificações, 488 casos confirmados e 1 óbito (uma idosa de 74 anos com três comorbidades).

Mesmo que a queda significativa tenha sido registrada após a adoção da tecnologia, a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, afirma que a efetividade do método se somou a outros fatores, que resultaram na diminuição de notificações no Município.

“Essa diminuição não é resultado apenas da implementação do método Wolbachia, mas de um conjunto de ações contínuas desenvolvidas pelo município. Entre elas, destacam-se as ações de rotina realizadas pelas equipes de vigilância, visitas domiciliares, os mutirões de limpeza, educação em saúde, a capacitação dos profissionais de saúde das unidades para a coleta e a identificação de casos suspeitos”, reforça.

O lixo descartado em terrenos pode favorecer o acúmulo de água e virar criadouro de mosquitos
 

Veruska ainda afirma que é esperado que a redução continue nos próximos anos. Para que isso aconteça, a superintendente explica que as ações preventivas continuam antes mesmo de o ano acabar, com o objetivo de manter Campo Grande abaixo do limiar epidêmico – número de casos ou incidência de uma doença acima da média no qual uma resposta de saúde pública urgente é necessária.

Porém, ela alerta que os casos devem aumentar entre novembro e dezembro, época mais chuvosa na Capital, o que acarreta acúmulo de água parada em vasos de plantas, garrafas, pneus, calhas entupidas, caixas d’água destampadas ou qualquer outro objeto aberto, onde os mosquitos despejam seus ovos e ajudam a proliferar as arboviroses.

Somente nos primeiros sete dias deste mês, os campo-grandenses enfrentaram chuvas que ultrapassaram 25 mm, resultando em queda de energia prolongada e alagamentos em alguns bairros. 
“As chuvas e as altas temperaturas criam condições ideais para a reprodução do mosquito, o que exige atenção redobrada tanto do poder público quanto da população”, explica Veruska.

PACIÊNCIA

Iniciada em dezembro de 2020, a implementação do método Wolbachia foi dividida em quatro etapas, que duraram três anos até sua conclusão. Até julho de 2021, foram contemplados os bairros Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca e Lageado.
Em seguida, entre julho e outubro de 2021, os insetos “salvadores” chegaram aos Bairros Taquarussú, Jacy, Jockey Club, América, Piratininga, Parati, Pioneiros, Alves Pereira, Centro Oeste e Los Angeles.

Na terceira fase, entre outubro de 2021 e março de 2022, foi a vez dos Bairros Jardim Veraneio, Carandá Bosque, Vila Carlota, Chácara Cachoeira, Dr. Albuquerque, Estrela Dalva, Jardim Paulista, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Rita Vieira, São Lourenço, Tiradentes, TV Morena, Universitário e Vilas Boas.
Por fim, foram beneficiadas as populações dos Bairros Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Vila Nasser, Novos Estados, Nova Lima e Jardim Seminário. Esta última fase foi encerrada em dezembro de 2023, segundo confirmou Veruska Lahdo. 

“O estabelecimento desses mosquitos no meio ambiente tem sido considerado satisfatório pelas equipes responsáveis pela implantação do método”, destaca a superintendente da Sesau.

VACINAÇÃO

Uma das formas de garantir que qualquer doença não se prolifere é a imunização, porém, Campo Grande é a quinta pior cidade no Estado no número de pessoas que receberam apenas uma dose da vacina contra a dengue.

Segundo a última atualização, feita no dia 11 de outubro pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Capital aplicou 25.614 de 30.197 doses recebidas, uma cobertura vacinal que corresponde a 41,89% das 61.139 pessoas de 10 a 14 anos da cidade. O Município está à frente apenas de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Maracaju e Terenos.

Destes que já tomaram o primeiro imunizante, 12.203 completaram o esquema vacinal, ao tomarem a segunda dose.

No panorama geral, 121.803 tomaram a primeira dose e 67.072 completaram o esquema vacinal em Mato Grosso do Sul, com destaques para os municípios de Eldorado, Novo Horizonte do Sul e Rio Negro.

TEMPORAL

Árvore cai e derruba poste após chuva intensa em Campo Grande

Em poucas horas, volume de chuva ultrapassou 90 milímetros causando alagamentos, quedas de árvores e lentidão no trânsito

13/11/2025 09h23

Poste atingiu totem de floricultura causando prejuízo de R$20 mil à comerciante

Marcelo Victor

A chuva que começou ainda na noite de quarta-feira (12) seguiu pela madrugada e causou transtornos em várias regiões de Campo Grande nesta quinta (13). Ruas alagadas, quedas de árvores e lentidão no trânsito marcaram a manhã na Capital após o temporal.

Na rotatória entre as avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, uma árvore de grande porte caiu, arrastando fios de energia e rompendo um poste de luz, que acabou atingindo o totem da floricultura Jatobá Park. O proprietário do estabelecimento, Daniel Viana, de 49 anos, contou que o impacto foi grande, mas por sorte ninguém se feriu.

“A gente já vinha acompanhando essa árvore, ela estava entortando, e pedimos para remover. Com a chuva forte e o solo encharcado, acabou acontecendo o que temíamos”, relatou.

Árvore ocasionou queda de poste

Apesar da queda, o fornecimento de energia não foi interrompido no local. Segundo Daniel, o prejuízo com o totem deve chegar a R$ 20 mil.

“Tenho o estabelecimento há oito anos e já estou calejado, porque todo ano acontece. Aqui é um ponto que alaga muito, a água chega a passar por cima da calçada, uns 50 ou 60 centímetros. Empreender nessa região não é fácil”, contou.

Em outro ponto da cidade, na Praça Itanhangá, carros foram arrastados pela enxurrada durante a chuva e parte da grade do local se desprendeu, ficando pendurada (veja vídeo abaixo).

Também houve registro de queda de árvore na Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) foram acionadas e realizaram a limpeza do local. O trânsito flui normalmente, apenas com tráfego um pouco mais lento.

Equipes da Sisep já realizam a limpeza do local

Em nota, a Prefeitura Municipal informou:

Desde a noite desta quarta-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande mantém equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Guarda Civil Metropolitana nas ruas, após o temporal que atingiu o município.

As frentes de trabalho atuam na limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, na desobstrução de bocas de lobo e na intervenção em áreas críticas de alagamento, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que segue interditado.

Equipes também trabalham na remoção de galhos e troncos de árvores desde o temporal registrado na semana passada. Até o momento, mais de 200 pontos já foram mapeados.

No trânsito, as equipes atuam na recuperação de semáforos e no monitoramento das vias interditadas, garantindo segurança e mobilidade aos motoristas. 

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, na região da Vila Progresso foram registrados 93,4 milímetros de chuva entre as 20h de quarta e o início da manhã desta quinta. No Carandá Bosque, o volume chegou a 75,7 milímetros. Já na região sul, na UPA da Avenida Guaicurus, foram 78,3 milímetros, sendo 69 deles em apenas duas horas.

Na região do Aeroporto Internacional, o acumulado foi de 68 milímetros. A média histórica de chuvas para novembro em Campo Grande é de cerca de 170 milímetros, e só na região da Guaicurus já choveu 117 milímetros neste mês.

Além da Capital, cidades da região central do Estado também registraram chuva significativa: em Nova Alvorada do Sul foram 23 milímetros, em Sidrolândia 24 milímetros e em Dois Irmãos do Buriti 32,8 milímetros.

