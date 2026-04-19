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Temporal rápido causa estragos e cancela show gratuito do encerramento da 86ª Expogrande

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, tendas foram arrancadas e estruturas ficaram danificadas.

Karina Varjão

Karina Varjão

19/04/2026 - 18h15
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O temporal de menos de meia hora causou estragos nos quatro cantos de Campo Grande na tarde deste domingo (19). 

A chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou árvores na avenida Ernesto Geisel, no bairro Nhanhá, no Horto Florestal, na região do Shopping Norte Sul, além de deixar semáforos desligados e regiões sem luz. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na região central de Campo Grande, choveu um acumulado de 43,6 milímetros entre as 16h e as 17h. 

Já na região sul da cidade, o acumulado no período foi de 13,2 milímetros. Na região dos bairros Universitário e Alves Pereira, na parte sudeste, choveu aproximadamente 10,8 milímetros nesta tarde. 

Enquanto isso, em bairro da região norte da Capital, não foram registradas chuvas. 

As chuvas causaram estragos grandes nas estruturas da Expogrande no Parque Laucídio Coelho. Tendas foram arrancadas, stands inteiros foram ao chão e a área de shows também ficou destruída. 

Por isso, a Acrissul afirmou, em nota, que o show dos cantores Jads e Jadson, Victor Gregório e Marco Aurélio, que aconteceriam de forma gratuita na noite de hoje, estão cancelados. 

"A decisão foi tomada em razão das condições climáticas adversas, priorizando, acima de tudo, a segurança do público, dos artistas, colaboradores e de todos os envolvidos no evento", afirmou nas redes sociais. 

A organização da Expogrande também evacuou o local e suspendeu a entrada de visitantes. Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.

Redes Sociais

Nesta semana

Pelo menos 56 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo extremo para uma onda de calor, condição atrelada ao temporal desta tarde, devido ao aquecimento do solo durante o dia. 

 A condição deve ser acompanhada por sensação de abafamento e pancadas de chuva isoladas, típicas do período de transição entre o verão e o outono.

De acordo com o Inmet, as temperaturas máximas devem variar entre 29°C e 33°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns dias. As mínimas ficam entre 20°C e 22°C, principalmente no início da manhã.

A previsão também indica chuvas irregulares ao longo da semana, com maior probabilidade entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, há chance de pancadas mais intensas, com rajadas de vento, de forma localizada e passageira.

Entre os municípios mais impactados pela onda de calor estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Naviraí.

A onda de calor também atinge Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Na Capital,  a temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC. 

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. 

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.

 

Reconhecimento

Segurança pública de MS ganha destaque internacional por resultados no combate ao crime

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

19/04/2026 17h00

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Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira divulagação

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A segurança pública de Mato Grosso do Sul ganhou projeção internacional ao ser apresentada como exemplo de boas práticas no enfrentamento à criminalidade durante a conferência “Brazil Project”, realizada em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O evento reuniu autoridades, especialistas e a comunidade acadêmica da Universidade de Harvard e do MIT para discutir temas estratégicos para o futuro do Brasil, como segurança pública, fortalecimento institucional e desenvolvimento econômico.

Representando o Estado, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”.

Durante a apresentação, ele destacou os avanços obtidos por Mato Grosso do Sul na redução dos índices de criminalidade e no combate ao crime organizado, especialmente na região de fronteira.

Segundo Videira, a posição geográfica do Estado, que faz divisa com Paraguai e Bolívia, impõe desafios constantes, mas também evidencia a importância das ações de segurança pública desenvolvidas.

Ele ressaltou que o Estado tem se consolidado como referência nacional, com índices abaixo da média brasileira e atuação estratégica no combate ao tráfico de drogas.

“O convite para participar de um evento desse porte demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Temos uma extensa faixa de fronteira seca, onde atuamos de forma efetiva no enfrentamento ao tráfico, que abastece outros estados e até outros países”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo secretário foi o papel do Estado na chamada Rota Bioceânica, projeto logístico que deve transformar Mato Grosso do Sul em uma importante porta de entrada e saída de mercadorias entre o Brasil e países da América do Sul.

Apesar das oportunidades econômicas, o corredor também representa um desafio adicional para a segurança pública, devido ao risco de atuação do crime organizado.

“Esse corredor pode ser explorado por organizações criminosas, por isso já faz parte do nosso planejamento estratégico. Estamos atentos e inseridos nesse debate desde o início”, pontuou.

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileiraEscreva a legenda aqui

Além do combate ao tráfico e às organizações criminosas, o Estado também apresentou resultados positivos na redução de crimes patrimoniais, reforçando a eficácia das políticas públicas adotadas nos últimos anos.

Índices positivos

Os dados mais recentes confirmam o avanço da segurança pública no Estado. Em 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 196,5 toneladas de drogas, a segunda maior marca da história da corporação.

O volume representa um aumento superior a 30% em relação a 2024, quando cerca de 150 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação.

O recorde histórico segue sendo o de 2020, com 264 toneladas apreendidas, período marcado pelo auge da pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a dinâmica do tráfico na região de fronteira.

Já em 2026, os números indicam continuidade desse crescimento. Apenas no primeiro trimestre do ano, foram apreendidos mais de 94,8 mil quilos de drogas, o que representa um aumento de 87,7% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados pouco mais de 50 mil quilos.

Queda nos crimes

Paralelamente ao aumento das apreensões, no Estado também registrou queda nos principais indicadores de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, em 2025, houve redução de 15,9% nos casos de roubo em comparação com o ano anterior. O número de ocorrências caiu de 3.130 para 2.631 registros.

Entre as modalidades com maior redução está o roubo seguido de morte, que apresentou queda de 23,5%. Também se destacam o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículos (-11,5%) e o roubo em residências (-8,9%).

Os furtos também apresentaram retração, ainda que mais moderada. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o número caiu para 32.739 ocorrências, representando redução de 1,6%.

O furto de veículos foi o destaque, com queda de 17,2%, seguido pelo furto em residências, que apresentou diminuição de 1,2%. Especialistas apontam que a redução desses índices tem impacto direto na sensação de segurança da população e contribui para a melhoria da qualidade de vida.

Impacto econômico e ambiental

A melhora nos indicadores de segurança pública também influência diretamente o ambiente de negócios. A redução da criminalidade é um dos fatores considerados por empresas na hora de investir, o que pode impulsionar a atração de novos empreendimentos para o Estado.

Além disso, durante o evento internacional, também foram discutidas estratégias de combate a crimes ambientais. Mato Grosso do Sul destacou ações preventivas voltadas à preservação de biomas como Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, reforçando o papel da segurança pública na proteção ambiental.

O painel contou ainda com a participação de autoridades como o deputado federal Mendonça Filho, relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá.

Reconhecimento internacional

Considerado um dos principais fóruns de debate sobre o Brasil no exterior, o “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras, estudantes e pesquisadores para discutir soluções para desafios nacionais.

A edição de 2026 teve como foco os desafios institucionais do país, com destaque para a segurança pública e o fortalecimento do Estado de Direito.

Para o governo do Estado, o reconhecimento internacional reforça a eficácia das políticas públicas adotadas e amplia a visibilidade do Estado no cenário global. A participação no evento também abre espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas.

Com resultados expressivos na redução da criminalidade e no combate ao crime organizado, Mato Grosso do Sul busca consolidar um ambiente mais seguro, atrativo para investimentos e favorável ao desenvolvimento econômico e social.

campo grande

Chuva com vendaval derruba parte da estrutura na Expogrande; Veja vídeos

Parque de exposições, que já estava aberto ao público, foi fechado na tarde deste domingo devido à estragos causados pelo temporal

19/04/2026 16h44

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Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal

Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal Foto: Reprodução

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Algumas regiões de Campo Grande foram atingidas por um temporal na tarde deste domingo (19), em Campo Grande. No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde está sendo realizada a Expogrande, parte da estrutura foi danificada pelo vendaval.

Vídeos postados nas redes sociais pelo cantor Max Henrique mostram quando tendas montadas na área de shows são levadas pelo vento.

Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.

Neste domingo é o último dia oficial da Expogrande 2026, com entrada gratuita, e os portões já estavam abertos no momento em que se iniciou o temporal.

Relatos publicados por pessoas que estavam no local apontam que os portões foram fechados ao público e que o Serviço de Atendimento Móve de Urgência (Samu) foi acionado, mas não há informações se há feridos.

Para esta noite, estava previsto show da dupla Jads e Jadson. Até a publicação desta reportagem, não havia informações se haverá cancelamento da apresentação.

O cantor Max Henrique também faria uma apresentação no stand da rádio FM Cidade, mas afirmou nas redes sociais que o show está incerto devido aos estragos causados pelo temporal.

 

Temporal

O temporal rápido que atingiu a cidade já estava previsto e é consequência da onda de calor que atinge o Estado. 

Pancadas fortes de chuva e ventos intensos foram registrados em diversas regiões como no Centro, Aero Rancho, Guanandi, Jardim Noroeste, Vila Jacy, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Vilas Boas e Tiradentes. 

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece o último dia da 86ª Expogrande, o temporal levou tendas das estruturas montadas . No stand da Rádio 97 FM, tendas voaram e os grids de aço montados no palco principal de shows da Exposição entortaram, a parte destinada aos Camarotes ficou destruída e banheiros químicos ficaram tombados. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o aquecimento diurno é o principal influenciador para as pancadas de chuva e tempestades, condição atrelada à onda de calor que chegou ao Estado. 

De acordo com a previsão, os ventos poderiam chegar a valores superiores a 50 km/h.

 

 

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