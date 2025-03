Terceira parcela do IPVA 2025 vence na segunda-feira (31)

Neste ano, o governo de Mato Grosso do Sul deve arrecadar ao menos R$ 1,2 bilhão com o IPVA - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na próxima segunda-feira (31), vence a terceira parcela do IPVA 2025 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), para aqueles donos de veículos que optaram por pagar o imposto de maneira parcelada. O pagamento deve ser realizado no prazo para evitar a incidência de juros de mora e multas.

Os boletos podem ser gerados pelo portal e-Fazenda, disponível no site da Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS). Para acessar, basta selecionar a opção “IPVA – Cidadão” e preencher os campos com os dados do veículo, como número da placa e Renavam.

O IPVA 2025 foi dividido em cinco parcelas e para quem optou pelo pagamento parcelado, os próximos vencimentos estão agendados para: 30 de abril e 30 de maio respectivamente.

Em 2025, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda, permite que o contribuinte pague o tributo via PIX - sistema de pagamento instantâneo.

O boleto (DAEMS) do IPVA 2025 já inclui códigos QR para os que optaram por fazer o pagamento à vista (com um desconto de 15%), que estava disponível apenas até o dia 31 de janeiro, e para os contribuintes que parcelaram, o código também está disponível no boleto emitido.

Conforme o secretário estadual de Fazenda, Flávio César, ao optar pelo pagamento via Pix, o prazo para baixa do débito tem retorno bancário instantâneo. O pagamento por Pix contempla todos os tipos de débitos que vão desde o IPVA, ICMS, multas, licenciamento, até taxas.

Além disso, o pagamento do IPVA também pode ser realizado de outras maneiras, sendo elas: bancos credenciados, postos de arrecadação do Detran, agências dos correios, unidades do fácil de Campo Grande, disponíveis nos bairros Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e no Shopping Bosque dos Ipês, das 8h às 16h, nos caixas eletrônicos através do código de barras e em casas lotéricas até às 18h caso o valordo boleto não ultrapasse R$ 1 mil.

A Secretaria Estadual de Fazenda reforça que o sistema foi desenvolvido para garantir facilidade e rapidez no acesso aos boletos e no pagamento. Os contribuintes que tiverem dificuldades para acessar o sistema podem buscar atendimento presencial nos postos do Fácil ou diretamente na Sefaz-MS.

