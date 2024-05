Termina hoje prazo para renovação de toxicológico para motoristas de categorias pesadas

Empregos

No Estado, a geração de empregos apresentou queda

No mês de abril, Campo Grande registrou um saldo de 1.269 novas contratações, representando um aumento significativo de 63,98% em relação a março de 2024. Além disso, esse saldo também reflete um crescimento de 65,45% em comparação com abril de 2023, quando foram geradas 767 novas vagas na cidade. Esses dados foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Somado o primeiro quadrimestre de 2024, o saldo chega a 4.454 vagas. Todos os setores apresentaram crescimento: Agricultura (24), Indústria (172), Construção (128), Comércio (281) e Serviços (664).

Os números foram puxados pelo saldo de Comércio e Serviços, o mais importante de Campo Grande, representando mais de 2/3 da economia municipal. Na sequência vem Indústria com 172 vagas, mostrando a força que o setor vem apresentando em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul.

A prefeita Adriane frisa que Campo Grande tem conseguido se consolidar entre as 27 capitais do País como polo de crescimento e de geração de novos negócios. “Nos últimos 12 meses a cidade ampliou em quase 5,5 mil o número de empresas ativas, o que se reflete nos bons números de empregabilidade”, frisa.

Proporcionalmente, Campo Grande se posiciona na 16ª posição entre as capitais que mais geraram novas vagas formais de trabalho, com crescimento de +1,84% no acumulado de 2024. Os bons números do mercado formal de trabalho também influenciam na taxa geral de desocupação.

Campo Grande segue no topo do ranking das capitais com a menor taxa de desocupação do País, com 4,4%. Em seguida aparecem as cidades de Porto Velho (RO com 4,7%, e Palmas (TO) com 4,9%.

Para o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Sidagro, José Eduardo Corrêa dos Santos, os dados do CAGED de abril foram muito positivos. “Apesar dos desafios enfrentados nos últimos meses, os números foram superiores aos do ano passado, e o saldo positivo de Construção Civil e Indústria demonstram que Campo Grande entra em 2024 em franca expansão”, conclui.

MATO GROSSO DO SUL

Mato Grosso do Sul encerrou abril com a criação de 2.697 vagas de emprego, o que é 44% menos se comparado com igual período de 2023, quando foram abertas 3.697 vagas formais de trabalho no Estado.

E os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que abril deste ano não é um caso isolado, mostrando a desaceleração no ritmo de abertura de novas vagas de trabalho. Embora em menor proporção, fenômeno parecido ocorre desde janeiro.

Na soma dos quatro meses do ano, o Estado garantiu emprego para mais 17.446 pessoas, o que é 6,9% menos que as 18.740 vagas abertas no primeiro quadrimestre do ano passado em Mato Grosso do Sul.

Uma das explicações para este recuo pode ser encontrada em Ribas do Rio Pardo, onde as obras da fábrica de celulose da Suzano estão na reta final e muita gente está sendo dispensada. Somente em abril o saldo negativo do município foi de 478 pessoas. Se forem levados em consideração os números dos quatro primeiros meses, o saldo negativo é menor, de 101 pessoas.

Nos quatro primeiros meses do ano passado, quando as obras da fábrica estavam no pico, o município apresentou um saldo positivo de 3.624 novas vagas formais de trabalho.