Tiradentes, o bairro onde os ipês são de parar o trânsito

Comum entre o fim de maio e começo de junho, os Ipês Rosas começou a florescer há alguns dias nas avenidas da capital. No entanto, no coração do bairro Tiradentes, um espetáculo natural em específico tem chamado a atenção de moradores e visitantes, provocando a parada dos motoristas que passam na região.

O Ipê fica localizado na esquina das ruas Cândida Lima de Barros e Rua Panambi e está no auge do seu florescimento. Segundo moradores, todo ano, durante essa mesma época, a árvore se torna um evento esperado do local. Desde o início do mês, a árvore vem florescendo rapidamente. No chão, as pétalas rosa choque já formam um tapete natural que convida todos para uma breve pausa no dia corrida.

Na mesma região, duas quadras antes, outro ipê também tem roubado a atenção dos moradores: ao passar na rua Los Angeles durante o dia, é comum ver pessoas parando os carros para admirar e fotografar a árvore, que se tornou quase que uma parada obrigatória. “O fato da gente chegar aqui e ver o movimento já é motivo de alegria para nós”, relata Rubens Henrique de Freitas, irmão de um dos moradores da rua.

Além disso, os ipês do bairro são nativos. Isto é, não foram plantados e estão na região muito antes dela ser habitada. Isso explica o porquê da árvore ser maior em comparação com os ipês das avenidas da cidade. Já no restante do ano e ao final do inverno, a partir do final de julho até setembro, o ipê-amarelo é quem deve ganhar protagonismo nas ruas da região.

O Ipê

O ipê é uma palavra de origem tupi, que significa árvore cascuda, e é o nome popular usado para designar um grupo de nove ou dez espécies de árvores com características semelhantes de flores brancas, amarelas, rosas, roxas ou lilás.

Em Campo Grande há registro de cinco espécies nativas. Entre as mais comuns está a Tabebuia áurea, popularmente conhecida como "paratudo", devido ao fato de os pantaneiros mascarem suas cascas como remédio para problemas de estômago, vermes, diabetes, inflamações e febres.

O Ipê-Amarelo, que é o segundo a florescer, é símbolo de Mato Grosso do Sul desde 2018.

Com isso, a imagem do Ipê-Amarelo é usada em documentos oficiais, imagens publicitárias e peças de comunicação visual quando o Estado tiver propósito de divulgar as belezas e características botânicas de Mato Grosso do Sul.