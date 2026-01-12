Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IMPORTUNAÇÃO

Banco que ligava dez vezes por dia para cobrar cliente é condenado pelo TJMS

Primeira instância havia indeferido o pedido de indenização, mas no Tribunal de Justiça de MS o pedido de indenização por dano moral foi aceito

DA REDAÇÃO

12/01/2026 - 11h29
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu uma decisão de primeira instância e condenou uma instituição bancária ao pagamento de indenização de R$ 5 mil por danos morais a um consumidor que sofreu cobranças consideradas excessivas e vexatórias. A decisão foi unânime e acompanhou o voto da relatora, juíza convocada Denize de Barros Dodero.

Conforme os autos, o autor entrou na Justiça alegando que, por estar em dívida com o banco, passou a receber ligações insistentes, inclusive em seu local trabalho, com frequência diária e em número elevado, o que teria exposto sua condição de inadimplente a colegas e causado constrangimentos. 

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o entendimento de que não teria ficado comprovada a ocorrência de cobrança vexatória.

Ao analisar o recurso, a relatora destacou que o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstrou que as ligações ultrapassaram o exercício regular do direito de cobrança. 

Conforme o depoimento colhido, o banco realizava, em média, cerca de dez ligações diárias para o local de trabalho do autor, deixando recados a terceiros e, em algumas ocasiões, mencionando possíveis consequências judiciais, o que gerava constrangimento ao cliente.

A magistrada ressaltou que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor veda a exposição do devedor a situações de ridículo ou constrangimento durante a cobrança de débitos. No caso concreto, entendeu-se que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ato ilícito e dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, a 1ª Câmara Cível fixou o montante de R$ 5 mil, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento. O Tribunal de Justiça não divulgou a identidade do autor do pedido de indenização nem do banco condenado. 

 

tribunal de justiça

No topo do ranking salarial, juízes de MS elevam produtividade em 9%

Magistrados de primeira instância julgaram 512 mil processos ao longo de 2025, ante 469,8 mil no ano anterior

12/01/2026 10h55

Ao longo do ano passado, 465 novos processos deram entrada nos fóruns. No mesmo período, 463 mil foram arquivados

Com salários que em 2024 tiveram uma média mensal de R$ 151.256,00, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, os juízes de primeira instância de Mato Grosso do Sul elevam em 9% o número de ações julgadas em 2025 na comparação com o ano anterior, conforme dados divulgados pelo Tribunal de Justiça nesta segunda-feira (12).

Ao longo de 2025 foram 512.032 processos julgado, ante 469.870 no ano anterior. As decisões interlocutórias também cresceram, passando de 615.007 em 2024 para 671.351 em 2025, novamente um acréscimo de cerca de 9%. Já os despachos somaram 975.969 em 2025, frente a 939.687 no ano anterior.

Outro destaque é o volume de movimentações processuais, que alcançou 44,5 milhões em 2025, superando as cerca de 42 milhões registradas em 2024. No mesmo período, os fóruns receberam 465.558 novos processos e promoveu o arquivamento de 463.237 feitos, demonstrando equilíbrio entre entrada e saída de demandas.

MAIORES CIDADES

As comarcas de entrância especial tiveram papel fundamental no resultado. Campo Grande, maior comarca do Estado, concentrou o maior volume de trabalho em 2025, com 207.632 processos distribuídos e 272.779 julgados. A capital também liderou em despachos (449.647), decisões interlocutórias (321.662) e movimentações processuais (20.143.642), além de 239.620 processos arquivados.

Na sequência, Dourados registrou 35.704 processos distribuídos e 35.455 julgados, praticamente igualando a entrada e a saída de processos.

Três Lagoas apresentou 22.621 processos distribuídos e 19.556 julgados, com 50.588 despachos, 36.187 decisões interlocutórias e 2.152.786 movimentações processuais, além de 18.893 processos arquivados.
Em Corumbá, foram 12.291 processos distribuídos, com 13.916 julgados e 13.802 arquivamentos, demonstrando capacidade de reduzir o estoque processual.
 

SUPERSALÁRIOS

O aumento no número de casos julgados aconteceu no ano seguinte ao da elevação em 25,6% nos custos salariais dos magistrados estaduais. Em 2023, o custo médio era de R$ 120,354,00, deixando Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no ranking dos magistrados mais caros do país. 

Em 2024, apesar do aumento,  o Estado foi superado pelo Rio de Janeiro, onde o custo médio mensal subiu de R$ 92.643,00 para R$ 162.897,00. Mas, o valor médio de R$ 151 por mês não se refere somente aos juízes de primeira instância. Os 37 desembargadores, os que recebem os salários mais altos, também estão incluídos.

A disparada nos custos não foi exclusividade de Mato Grosso do Sul. O CNJ apontou que, em média, os valores cresceram em 20% na despesa por magistrado em todo o país, passando de R$ 73.777,00 para R$ 92.752,00 mensais.

Os dados mostram que os juízes de Mato Grosso do Sul custam 63% acima da média nacional. Porém, se a comparação for Amazonas, estado onde é registrado tem o menor custo, de R$ 41.555,00, a diferença é de 263%. 
 
 

CONFRONTO POLICIAL

Indígena morre após confronto com policial na BR-163

Homem tentou agredir duas mulheres que controlavam uma situação anterior de congestionamento na rodovia

12/01/2026 10h26

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163

Na noite do último domingo (11), um homem foi morto às margens da BR-163, após entrar em confronto com um policial. O homem tinha 31 anos e foi atingido com um tiro no peito.

A morte aconteceu no trecho da rodovia em Caarapó próximo às 22h20 no sentido Juti-Dourados, e inicialmente, já havia movimentação no local devido a um acidente envolvendo um caminhão.

A rodovia estava interditada nos dois sentidos e funcionários da concessionária Motiva organizavam o tráfego do local.

Identificado como Jaime Ribeiro, o homem era indígena natural de Juti e trabalhava como cortador de cana-de-açúcar. De acordo com informações, ele morava na Aldeia Te'yikue, região da Missão, em Caarapó.

Anteriormente, o homem demonstrava comportamento agressivo, circulava em meio aos carros parados e criava conflitos com as pessoas ali. Em meio às atitudes hostis, ele ainda tentou agredir duas funcionárias socorristas que tentavam controlar o congestionamento.

Um policial à paisana, também estava no local aguardando o tráfego retornar a normalidade e, em determinado momento, um pedestre o informou sobre a situação com Jaime e as funcionárias do outro lado da via.

Segundo informações, o policial acionou a Polícia Militar e foi até a altura do km 204, em que a situação estava acontecendo. Ele falou com as funcionárias que relataram a tentativa de agressão e indicou que o suspeito estava escondido na área de matagal próxima a rodovia.

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163Jaime usou a barra de ferro para ameaçar o policial

O policial então se aproximou de Jaime, que não gostou da abordagem e teria ido “pra cima” dele com uma barra de ferro.

Mesmo após se identificar e pedir para que largasse a barra, o homem de 31 anos continuou a avançar em direção ao policial. Com isso, o policial efetuou disparos em direção a perna do envolvido para que parasse o ataque.

Ainda assim, Jaime continuou com as ameaças e chegou a atingir uma das pernas do policial com a barra de ferro, que então efetuou o disparo contra o peito do homem.

A equipe que foi ameaçada anteriormente prestou apoio à vítima baleada, que foi encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó. Mesmo com o socorro, Jaime morreu no momento em que deu entrada na unidade.

A Polícia Militar, acionada antes do incidente com a arma de fogo, chegou ao local que antes já estava interditado e permaneceu assim até a equipe de Perícia Técnica de Fátima do Sul finalizar o trabalho.

O corpo de Jaime foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o policial envolvido foi à Delegacia para prestar os esclarecimentos sobre o caso. 

A Polícia Civil também esteve no local e apreendeu a barra de ferro utilizada, uma pistola Beretta APX, junto a dois carregadores — um descarregado e outro com 15 munições intactas. A equipe segue investigando o caso.

