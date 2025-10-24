Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONCILIAÇÃO DE DÉBITO

TJMS abre mutirão de conciliação para débitos entre empresas e consumidores

Campanha do Tribunal de Justiça prevê acordos pacíficos entre os consumidores e empresas para regularizar débitos nesse final de ano de 2025

Noysle Carvalho

24/10/2025 - 12h15
Nesta sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e da Justiça Restaurativa (Nupemec), divulgou no Diário de Justiça que fará a conciliação de débitos ainda neste ano.

A ação “Campanha Nome Limpo Estadual – 2025ª”, começará no início de novembro, no dia 3 e seguirá até o dia 15 de dezembro. Com o objetivo de regularizar débitos das empresas conveniadas participantes, os acordos serão pré-processuais entre os consumidores e as empresas.

Com o mutirão, outro objetivo é fomentar resoluções consensuais, o que impacta diretamente na redução de judicialização de demandas. O ato foi assinado pelo coordenador-geral da Nupemec, o desembargador José Ale Ahmad Netto.

Prevista para acontecer nos períodos matutino e vespertino, as audiências acontecerão de maneira remota, por videoconferência, para que casos de outras cidades do Estado também sejam atendidas.

Municípios como o de Dourados, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Água Clara, Maracaju, Naviraí, Inocência e Sidrolândia, além de outras comarcas que poderão aderir até o encerramento do evento.

Para aqueles consumidores que não tiverem recursos tecnológicos, há a opção de ir até as sedes das Associações Comerciais, onde terão equipamentos e equipe que auxiliará no acompanhamento das audiências virtuais.

Fruto de parceria entre o Nupemec e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a iniciativa será realizada no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Consumidor, localizado na sede do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Estadual na capital.

As demandas do interior também serão realizadas de forma pré-processual no Cejusc do Consumidor. Além disso, todas as audiências serão conduzidas por conciliadores cadastrados no Nupemec, conforme a pauta disponibilizada pelo Cejusc do Consumidor.

Os acordos firmados durante a campanha serão homologados pelo juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, coordenador do Cejusc do Consumidor. A prioridade do Mutirão de Conciliação é a solução pacífica de conflitos, com consenso e reaproximação de consumidores e empresas.

JUSTIÇA

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

O golpe que começou em 2020 era estruturado nacionalmente com atuação registrada em diferentes estados

24/10/2025 11h20

Responsáveis por enganar consumidores com

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

Um grupo responsável por aplicar o chamado "golpe das panelas" entre os anos de 2020 e 2022 em diversos estados, foi condenado pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande. 

No caso,  uma empresa do ramo de utilidades domésticas, sediada em São Paulo, e suas representantes legais participaram de uma prática comercial fraudulenta envolvendo a venda de panelas com vícios de qualidade e, em alguns casos, falsificadas.

Conforme os autos, a empresa cedia máquinas de cartão de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros que percorriam o país, incluindo a capital sul-mato-grossense, realizando vendas enganosas. As panelas eram apresentadas como produtos de alta durabilidade e tecnologia, mas os consumidores recebiam itens de qualidade inferior, com defeitos e sem as propriedades prometidas.

A decisão foi proferida pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, que destacou que a empresa e suas representantes tinham pleno conhecimento das práticas ilícitas, uma vez que os pagamentos eram processados diretamente em nome da pessoa jurídica, e vários consumidores relataram dificuldades em obter o estorno dos valores pagos.

Na sentença, o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, responsabilizando também suas gestoras de forma solidária pelos danos causados.

O grupo foi condenado a restituir os valores pagos pelos consumidores lesados, com correção monetária e juros, além de se absterem de continuar cedendo máquinas de cartão a terceiros ou de comercializar panelas com vícios ou falsificadas, sob pena de multa.

A decisão também manteve o bloqueio de valores e bens das rés, já determinado anteriormente, como forma de garantir o ressarcimento às vítimas. As partes envolvidas não apresentaram defesa, não regularizando sua representação no processo, e por isso os fatos contados na ação foram considerados verdadeiros.
 
Ao proferir a decisão, o magistrado ressaltou que a conduta praticada pelo grupo, violou o dever de boa-fé e as normas de proteção ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, e reforçou que empresas que permitem o uso de seus meios de pagamento em esquemas fraudulentos respondem solidariamente pelos prejuízos causados.

O juiz esclareceu ainda que o valor devido a cada consumidor será apurado em liquidação individual de sentença, mediante comprovação da compra das panelas comercializadas pelo grupo.

Em sua fundamentação, fez uma observação técnica importante: os efeitos da sentença não se estendem automaticamente aos consumidores que já moveram ações individuais. Segundo explicou, aqueles que tenham ingressado com ações próprias e não solicitaram a suspensão desses processos dentro do prazo legal não serão beneficiados por esta decisão coletiva, conforme o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Cabe ressaltar que, os consumidores que comprovarem ter sido lesados, mas ainda não ingressaram com ação judicial, poderão requerer seus direitos com base na sentença, participando da fase de execução individual.

EM ATRASO

Motoristas de ônibus seguem a espera de pagamento do vale

Os profissionais vão decidir na segunda-feira (27) se haverá ou não uma nova paralisação

24/10/2025 10h40

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17

Continue Lendo...

Dois dias após a paralisação dos motoristas do transporte coletivo motivada pelo atraso no pagamento do vale, o valor continua em atraso. A informação e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas.

Segundo ele, há possibilidade de nova paralisação nos próximos dias caso o pagamento não ocorra, entretanto, a decisão de parar ou não e a data específica será definida em uma assembleia geral marcada para acontecer na segunda-feira (27). "Se na assembleia, a paralisação for aprovada por maioria, aí sim teremos uma data, mas tudo dentro da legalidade", disse.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

Ainda de acordo com a reportagem, o protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já transitada em julgada que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

O aumento da tarifa técnica do transporte põe ainda mais pressão sobre o poder público, uma vez que Prefeitura de Campo Grande e o governo do estado de Mato Grosso do Sul subsidiam a operação e estão inadimplentes no pagamento do subsídio.

Um aumento da tarifa técnica pode elevar ainda mais o valor a ser repassado como subsídio, ou então, fazer com que a prefeita Adriane Lopes (PP) tome a impopular medida de subir o preço da passagem paga pelo usuário.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, questionando quais serão as medidas adotadas pelo Poder Executivo diante da possibilidade de uma nova paralisação do transporte coletivo, mas té o fechamento dessa reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

