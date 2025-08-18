Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

segunda turma

TJMS inicia curso para policiais militares e civis atuarem como oficiais de Justiça

É a segunda turma que será formada após o acordo que permitiu aos policiais este tipo de atuação no cumprimento de medidas de urgência

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/08/2025 - 18h14
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) iniciou, nesta segunda-feira (18), a segunda turma de formação de policiais militares e civis para atuarem como oficiais de justiça ad hoc no cumprimento de medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.  

A capacitação conta com a participação de cerca de 88 policiais e integra as ações voltadas ao fortalecimento da atuação interinstitucional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o TJMS e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Civil e da Polícia Militar, em maio deste ano.

O acordo pretende suprir a carência de oficiais de justiça e dar maior celeridade ao cumprimento de mandados judiciais, como intimações, afastamento do agressor do lar e mandados de prisão, previstos na Lei Maria da Penha.

Ao final do curso, os policiais que obtiverem a certificação estarão habilitados a atuar em funções análogas a de oficiais de justiça, podendo cumprir mandados judiciais nos casos em que não houver disponibilidade de oficiais do Poder Judiciário.

Capacitação

Nesta segunda turma de formação, a capacitação é realizada no auditório da Escola Judicial (Ejud-MS).

A abertura do evento foi conduzida pela coordenadora pedagógica da Ejud-MS, juíza Kelly Gaspar Duarte, que representou o diretor-geral da Ejud-MS, desembargador Marco André Nogueira Hanson, e a coordenadora da Mulher, Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva.  

No período da manhã, a formação foi ministrada pelas juízas Penélope Mota Calarge Regasso, titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, e Tatiana Dias de Oliveira Said, titular da 4ª Vara de Violência Doméstica. 

As magistradas abordaram aspectos relevantes da violência de gênero, da Lei Maria da Penha, do ciclo da violência e do cumprimento dos mandados.

Já no período da tarde, o oficial de justiça Claudionei Messias de Carvalho apresentou as explicações práticas dos procedimentos envolvendo a vítima e o réu, incluindo a retirada de pertences da vítima do imóvel, entre outras situações da rotina desse trabalho. 

No lançamento da primeira turma, em abril deste ano, o diretor-geral da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), desembargador Marco André Nogueira Hanson, falou da importância da capacitação técnica dos policiais.

“Os policiais e servidores designados que participarão deste curso não serão apenas responsáveis pela execução de mandados, mas estarão na linha de frente, desempenhando um papel vital na proteção das mulheres em momentos de extrema vulnerabilidade”.

Irregularidade

Concurso do TRT-24 é cancelado por desrespeito à política de cotas raciais

O edital, publicado em 2024, oferecia 2 vagas para candidatos negros, o que corresponde a 14% das vagas totais, não 20% como exige a lei

18/08/2025 17h15

Concurso do TRT-24 é anulado

Concurso do TRT-24 é anulado Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) de Mato Grosso do Sul decidiu anular o concurso público lançado em outubro de 2024 para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário após identificar irregularidades na aplicação da lei de cotas raciais. 

A decisão, publicada nesta segunda-feira (18), aponta que o edital desrespeitou a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao fracionar as vagas entre diferentes especialidades. 

De acordo com a decisão, o edital previa 14 vagas para ingresso imediato, mas apenas duas estavam reservadas para candidatos negros, o que representa 14,3% do total.

Segundo a Lei 12.990/2014, a reserva para os candidatos deve ser de, no mínimo, 20%, ou seja, quatro vagas. 

O desembargador presidente, Tomás Bawden de Castro Silva, destacou que, ao dividir as vagas por áreas, o edital reduziu o número de cotas na prática.

No texto da decisão, ele ainda cita a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, julgada pelo STF, que tornou obrigatória a aplicação de cotas sobre o total de vagas oferecidas, não do fracionamento. 

“Os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas”, registrou no documento. 

Além disso, o Tribunal apontou que não seria possível manter apenas partes do concurso, já que a irregularidade atinge todo o edital, colocando em risco a segurança jurídica do certame. 

Por conta disso, a anulação foi considerada uma medida necessária para manter a legalidade e igualdade das oportunidades. 

Também foi levado em conta a recente sanção da Lei 15.142/2025, que amplia de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos federais e ainda inclui as cotas para população indígena e quilombola. 

Com a anulação, o TRT-24 determinou a devolução das taxas de inscrição aos 13.080 candidatos inscritos e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, foi comunicada. O contrato entre as instituições, no entanto, permanece válido. 

Em nota, o Tribunal afirmou que a decisão foi baseada no dever-poder de autotutela da Administração Pública e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. 

“O Tribunal se solidariza com os candidatos, informa que será iniciado o procedimento de devolução integral do valor das inscrições aos inscritos, que serão oportunamente informados do momento da efetiva devolução, e reafirma seu compromisso em garantir a legalidade e a transparência do certame”. 

Os próximos passos, bem como a data de divulgação de um novo edital, não foram divulgados. 

Investimento

Centro das Artes Lageado será inaugurado amanhã com presença de ministra da Cultura

O evento integra a programação dos 126 anos da Capital

18/08/2025 17h00

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta terça-feira (19), às 14h, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal.

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do PAC e contrapartida municipal, acompanhada pelo Ministério da Cultura, e integra a programação dos 126 anos da Capital.

Com 7 mil m², o CEU das Artes contará com biblioteca com telecentro, teatro com 125 lugares, quadras, pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre e espaço para jogos.

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Margareth Menezes

Margareth Menezes é cantora, compositora, atriz, gestora cultural, empresária e atual ministra da Cultura do Brasil. Em 2023, foi convidada ao cargo fedeal no governo Lula

Ela é conhecida por sua trajetória musical, sendo uma das principais representantes do samba-reggae e uma voz importante na afirmação da autoestima do povo negro. 

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro LageadoMargareth ocupa cargo de ministra desde 2023

Além de sua carreira artística, Margareth também é fundadora da Associação Fábrica Cultural, uma organização social que desenvolve projetos culturais, educativos e sustentáveis. .

