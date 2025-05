TJMS lança nova página do podcast "Pod-Falar, Criança!" para fortalecer a proteção à infância

Cidades

O evento será realizado durante a Expoagro e contará com um total de 40 lotes a serem arrematados. Todo o valor arrecadado será revertido para entidades sociais cadastradas no MPMS

O projeto social do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que será realizado na próxima terça-feira (13), terá entre os lotes uma camisa do Santos autografada pelo atacante Neymar, além de uma doação feita pela primeira-dama do Estado, Monica Riedel.

A 21ª edição do leilão ocorrerá durante a Expoagro, uma das maiores feiras agropecuárias, em Dourados.

Toda a verba arrecadada durante o LeiloDom, evento tradicional no município, realizado desde 2019, será destinada ao Projeto MP Social, que é mantido com o apoio de empresários na execução de ações sociais locais.

No total, serão 40 lotes, entre eles peças de artesanato que remetem à cultura sul-mato-grossense, doadas pela primeira-dama Monica Riedel.

Também será leiloada uma camiseta do Santos Futebol Clube, com autógrafo do goleiro douradense João Paulo, que conseguiu a assinatura do atacante Neymar e realizou a doação.

Toda a verba levantada durante o evento, assim como os patrocínios e doações, será revertida para projetos cadastrados no MP Social.

Em 2024, o leilão arrecadou o montante de R$ 500 mil. Para este ano, a expectativa é superar esse valor.

Projeto



O MP Social foi criado em 2019, com a finalidade de instituir um cadastro de ações e programas sociais na região da Grande Dourados.

A iniciativa aproximou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) da comunidade, promovendo direitos a quem mais precisa por meio de parcerias com a iniciativa privada.

Compromisso



Em 2025, o MP Social prosseguiu com suas parcerias, estabelecendo a meta de auxiliar 25 instituições sociais em Dourados.

Parte dos recursos é arrecadada por meio de leilões beneficentes, realizados em parceria com a Associação LeiloDom Dourados.

Resultado



Com os recursos arrecadados pelo MP Social e pela LeiloDom, foi possível realizar repasses que permitiram equipar o centro cirúrgico do Hospital do Amor de Dourados.

Desde o início das atividades, 65 projetos sociais de entidades douradenses foram contemplados.

Com o apoio de empresas parceiras, o valor total dos investimentos em ações sociais soma aproximadamente R$ 2 milhões, entre bens e recursos financeiros.

Para saber mais sobre o MP Social, basta encaminhar um e-mail para [email protected] ou ligar para a Promotoria de Justiça de Dourados/MS, no telefone (67) 3410-3600.

