TJMS lança projeto para garantir medidas protetivas em até 48h

Principal promessa do programa é que as medidas de urgência reduzam os riscos de novas agressões e feminicídios

Alison Silva

Alison Silva

15/09/2025 - 18h19
Continue lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou portaria que institui o Projeto IntegraJus Mulher, criado para acelerar o cumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha e ampliar o apoio a mulheres em situação de violência doméstica.

A principal promessa do programa é que as medidas de urgência sejam efetivadas em até 48 horas, reduzindo os riscos de novas agressões e feminicídios.

O documento prevê atuação conjunta entre TJMS, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar. A proposta é alinhar procedimentos e garantir respostas mais rápidas, tanto na proteção das vítimas quanto na prevenção de crimes contra mulheres.

Entre as metas do projeto estão:

  • Reduzir casos de revitimização;
  • Ampliar políticas públicas que auxiliem na ruptura de vínculos abusivos;
  • Agilizar decisões judiciais relacionadas a medidas protetivas;
  • Oferecer suporte integrado entre Judiciário e forças de segurança.

Parte das determinações tem caráter mais burocrático, como a inclusão de dados no Monitor da Violência contra a Mulher, lançado no início do ano, e a adoção de ferramentas de business intelligence para criar relatórios e painéis estatísticos.

Ao longo do último ano, a Justiça concedeu, em média, 39 medidas protetivas de urgência por dia em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Monitor de Violência Contra a Mulher, base de dados compartilhados entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Polícia Judiciária de MS, foram 15.386 solicitações e 14.228 medidas protetivas aprovadas ao longo de 2024.

Segundo a base de dados, foram concedidas 5.283 medidas protetivas em Campo Grande; 1.301 em Dourados; 814 em Três Lagoas; 745 em Corumbá; 439 em Maracaju; 362 em Naviraí;  290 em Paranaíba; 232 em Aquidauana; 269 em Nova Andradina.

Em 2025, foram concedidas 997 medidas protetivas de urgência em todo o estado. 

Serviço 

As medidas protetivas de urgência devem ser solicitadas  em caso de violência doméstica e familiar. Se algum parente, namorado, companheiro, ex-companheiro agredir de forma  física, moral, sexual, patrimonial ou psicologicamente.  

O recurso pode ser utilizado caso a mulher sinta que sua saúde ou sua vida está em risco. Cabe destacar que existem dois tipos de medida protetiva 

  1. As que obrigam o agressor. São exemplos: a. restrição do porte de armas; b. proibição de se aproximar da mulher, dos filhos, parentes ou testemunhas; . afastamento do lar; d. proibição de frequentar lugares predeterminados; e. proibição de manter contato; e f. comparecimento a programas de recuperação ou reeducação.
  2. As que protegem a mulher. São exemplos: a. acompanhamento policial para que possa recolher suas coisas em casa; b. encaminhamento dela e dos filhos para abrigos, garantindo a proteção deles; e c. afastamento da casa, sem que ela perca seus direitos em relação aos bens do casal. 

Outros canais de proteção

A Central de Atendimento à Mulher (Plataforma Mulher Segura) pode ser acionada pelo 180. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher fica na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá (dentro da Casa da Mulher Brasileira) em Campo Grande. O contato via telefone é o (67) 4042-1324 ou 1319. No CEA informações e agendamentos são feitos pelo 0800-067-1236 ou (67) 3361-7519.

*Saiba

 Foram concedidas medidas protetivas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul no ano passado. 

Justiça manda acusados de envolvimento com jogo do bicho de volta à prisão

Desembargador considerou que risco de reiteração delitiva e de confronto violento entre facções rivais justificam a prisão preventiva

15/09/2025 17h30

1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de três acusados

1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de três acusados FOTO: TJMS/ Divulgação

Continue Lendo...

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que três acusados de exploração ilegal do jogo do bicho retornem à prisão, por risco de confronto entre facções rivais pelo controle da jogatina e por reiteração delitiva. 

Conforme a decisão, publicada no Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira (15), a prisão preventiva foi determinada para Julio Cezar Ferreira dos Santos, Diego Souza Nunes e Edilson Rodrigues Ferreira, denunciados por integrar organização criminosa armada e explorar ilegalmente o jogo do bicho.

Eles foram presos no âmbito da Operação Successione, deflagrada pelo MPMS para apurar suposta guerra pelo domínio do jogo do bicho em Campo Grande, em dezembro de 2023, mas tiveram a prisão revogada pela juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna da 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

O Ministério Público Estadual (MPMS) recorreu, pedindo o restabelecimento da segregação cautelar.

Conforme o MPMS, a prisão é necessária para "a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal", considerando a periculosidade dos réus.

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Jonas Hass Silva Júnior, afirmou que a prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, relacionadas à atuação em organização criminosa armada dedicada a roubos, exploração de jogos de azar e corrupção, "o que revela periculosidade acentuada".

"A liberdade dos recorridos representa risco de reiteração delitiva e de agravamento de conflitos violentos entre facções rivais, em razão da disputa pelo controle do jogo do bicho na Capital, circunstância que evidencia ameaça à ordem pública", disse o magistrado.

O desembargador acrescenta que jurisprudência do TJMS e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu, em habeas corpus anteriores, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos mesmos acusados e que não houve alteração de fatos relevantes que justifique decisão em sentido contrário.

"A proximidade da prolação da sentença, somada à reabertura de instrução criminal em razão da juntada de novos documentos, reforça a necessidade da custódia cautelar também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal em eventual condenação", disse, na decisão.

Dessa forma, ele afirmou que subsistem os motivos que ensejaram a prisão.

"A gravidade concreta e a periculosidade dos acusados integrantes de organização criminosa armada justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A persistência do risco de reiteração delitiva e de confronto entre facções rivais reforça a necessidade da segregação cautelar", disse o relator.

Os juízes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, nos termos e no voto do relator, deram provimento ao recurso.

Operação Successione

No dia 5 de dezembro de 2023, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Successione para o cumprimento de dez mandados de prisão temporária e de 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã.

Dentre os alvos estava o deputado estadual Neno Razuk (PL). Na ocasião, ele negou participação com a jogatina.

A investigação do Gaeco, que contou com a participação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, revelou a atuação de uma organização criminosa responsável por diversos roubos praticados mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho local.

As investigações constataram que a organização criminosa tinha grave penetração nos órgãos de segurança pública e contava com policiais para o desempenho de suas atividades, revelando-se, portanto, dotada de especial periculosidade.

 

 

 

 

Com o aumento de incidentes, saiba como lidar com escorpiões

Segundo dados da Sesau, neste ano foram registrados 1.470 acidentes com o animal peçonhento. Veja dicas simples que podem reduzir os acidentes

15/09/2025 17h23

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, somente em 2025, foram registrados 1.470 acidentes com escorpiões. Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos.

Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Diante do aumento dos registros envolvendo escorpiões, animais peçonhentos e sinantrópicos , o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou, entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.300 atendimentos.

Segundo dados do CCZ, as regiões com maior incidência de aparição e acidentes de escorpiões são os bairros das áreas da Lagoa e Imbirussu, conforme a demanda de solicitações para o controle da praga.

Os acidentes resultaram em mais de 2.200 visitas de equipes técnicas, com foco na orientação e prevenção de novos casos. Após a ocorrência de uma eventual picada, durante a visita, vistorias são realizadas e, quando necessário, é feito o controle químico.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pode ser acionado pelo telefone 3313-5000.

Arquivo / Agência Brasil

Como lidar com o escorpião

Sem predadores naturais - em ambientes urbanos -, e devido à alteração de hábitos, os escorpiões que costumavam aparecer apenas nos meses chuvosos, por preferência pela umidade, agora podem ser vistos durante todo o ano nas casas do campo-grandense.

Cabe ressaltar que o período reprodutivo do escorpião-amarelo inicia em agosto e se estende até setembro. Além disso, as altas temperaturas criam um cenário favorável para o avistamento, devido à busca por alimentos.

O professor doutor e pesquisador do Laboratório de Animais Peçonhentos do Instituto de Biociências da UFMS, Malson Neilson Lucena, explicou, o que é fato e mito em muitas receitas encontradas na internet para afastar escorpiões.

É comum encontrar vídeos nas redes sociais com dicas como usar água sanitária no ralo do banheiro e sanitários; entretanto, o professor indica acionar uma empresa especializada ou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar a captura dos escorpiões no ambiente.

Por serem da família dos aracnídeos, os escorpiões são resistentes a diversos tipos de venenos usados costumeiramente para dedetizar ambientes. Conforme explicou o pesquisador, o que acontece é a eliminação de outros insetos que serviriam de alimento, o que pode forçá-los a procurar outros locais.

Outro ponto levantado em entrevista cedida anteriormente ao Correio do Estado, segundo explicou o professor, é o fato de que o escorpião, que não possui predadores naturais em nosso ambiente, se adaptou à área urbana de Campo Grande.

Cuidados básicos

  • mantenha o ambiente arejado;
  • instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
  • limpo e bem iluminado;
  • localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
  • evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
  • realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
  • ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

  • evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
  • realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
  • armazene  alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes 

  • Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
  • Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
  • Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
  • Evite que lençóis toquem o chão;
  • Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
  • Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
  • Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
  • Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
  • Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
  • Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
  • Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
  • Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
  • Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
  • Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
  • Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados. 
  • Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente. 

Primeiros-socorros 

Em caso de acidente:

  • Lavar o local com água e sabão;
  • Se possível fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor e tamanho;
  • Procure atendimento médico imediatamente;

