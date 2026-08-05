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TJMS mantém condenação de falso pastor que prometia curas milagrosas

Por unanimidade, desembargadores rejeitaram recurso da defesa e confirmaram a condenação por estelionato

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/08/2026 - 09h30
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A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, a condenação de um homem que se apresentava como pastor e missionário e utilizava falsas promessas de curas milagrosas para obter vantagens financeiras de fiéis. A decisão rejeitou todos os argumentos apresentados pela defesa e confirmou a sentença pelo crime de estelionato,

O caso iniciou por meio de uma denúncia pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Dourados, após investigação apontar que o acusado explorava a vulnerabilidade emocional de pessoas em busca de tratamento para problemas de saúde.

Segundo os documentos, o homem divulgava nas redes sociais supostos milagres e alegava possuir o dom de promover curas imediatas, atraindo seguidores por meio de vídeos publicados no YouTube e no Facebook. Entre as promessas estavam o desaparecimento instantâneo de cicatrizes, a recuperação da visão de pessoas cegas e até a reconstrução de órgãos.

Uma das vítimas, moradora de Dourados, procurou o homem após acreditar que poderia eliminar uma cicatriz na perna que lhe causava sofrimento emocional. Convencida pelo discurso, ela pagou despesas de viagem, hospedagem e alimentação do acusado e de sua família para que ele viesse a Mato Grosso do Sul realizar o suposto milagre.

De acordo com a ação penal, os gastos somaram aproximadamente R$ 4 mil. Durante encontros religiosos realizados em Campo Grande, a vítima chegou a ser exposta diante de outros participantes e, como a cura não ocorreu, foi responsabilizada pelo próprio réu, que alegava falta de fé ou a existência de pecados.

Ao recorrer da condenação, a defesa sustentou a existência de nulidades processuais e afirmou que não havia provas suficientes para caracterizar o crime. Os desembargadores, entretanto, entenderam que o conjunto probatório demonstrou a prática de fraude para obtenção de vantagem econômica ilícita.

O acórdão destaca que a vítima foi induzida ao erro por meio de promessas sem qualquer fundamento e que colaborou com as investigações, manifestando interesse no prosseguimento da ação penal.

Para o promotor de Justiça João Linhares, responsável pela denúncia, a decisão reforça que a liberdade religiosa não pode servir de justificativa para práticas criminosas.

“Essa decisão do Tribunal de Justiça tem relevante reflexo jurídico, social e até impacto religioso, pois manteve a tese que sustentamos de que liberdade religiosa não se confunde e tampouco compreende a manipulação de vítimas extremamente vulneráveis, doentes, frágeis, mediante falsas promessas de cura e a exigência de pagamentos financeiros. Infelizmente, isso é relativamente comum no Brasil. Trata-se de infração penal contida no artigo 171 do Código Penal, ou seja, estelionato”, afirmou.

Condenação

Os fatos ocorreram em 2016. Em dezembro do ano passado, a Justiça já havia condenado o réu por estelionato, entendendo que ele utilizava sua posição de líder religioso para enganar vítimar e obter recursos financeiros.

Na sentença de primeira instância, o magistrado afastou a tese da defesa de que os valores recebidos seriam apenas doações espontâneas, concluindo que a promessa de cura vinculada ao pagamento configurava fraude. Também ressaltou que o direito à liberdade religiosa não autoriza a obtenção de vantagem patrimonial mediante falsas promessas.

O homem foi condenado a um ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dez dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período. 

Com a decisão da 2ª Câmara Criminal, a condenação foi mantida integralmente.

 

esfarelamento

Empreiteira inicia reparos em rodovia que virou alvo de polêmica

Tráfego havia sido liberado no final de junho na MS-276, mas uma parte estava inacabada e nesta segunda-feira (3) e rodovia foi interditada para conclusão dos trabalhos

05/08/2026 11h00

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Placa instalada próximo a Batayporã indica que o tráfego na rodovia MS-276 voltou a ser suspenso nesta segunda-feira

Placa instalada próximo a Batayporã indica que o tráfego na rodovia MS-276 voltou a ser suspenso nesta segunda-feira

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Depois de virar alvo de polêmica na última semana de julho por conta do esfarelamento de um trecho dos 5,92 quilômetros do asfalto novo na MS-276, entre Batayporã e Nova Andradina, o tráfego na rodovia foi suspenso nesta segunda-feira para correção de uma falha na drenagem e conclusão da obra.

Conforme nota divulgada pelo Governo do Estado na época da polêmica, durante a execução da capa asfáltica a empreiteira identificou a presença de lençol freático no encabeçamento de uma das pontes. O problema foi detectado no momento da aplicação da capa, inviabilizando a segunda camada e exigindo intervenção complementar antes da conclusão do serviço. (Veja vídeo no final da reportagem) 

Mas, mesmo sem a aplicação da última camada de asfalto, o tráfego foi liberado no final de junho e as cabeceiras desta ponte simplesmente começaram a se esfarelar. Moradores da região fizeram vídeos mostrando a deterioração e as imagens acabaram viralizando nas redes sociais. 

Segundo a Agesul a rodovia, cujas obras começaram há mais de quatro anos, estava com 92% dos serviços executados e por conta de sua relevância acabou sendo liberada para o tráfego. Os reparos e colocação da camada definitiva de asfalto estão sendo executados pela mesma empresa que venceu a licitação em 2022, a  ENGR Engenharia e Consultoria

No dia 26 de junho, durante entrega de outras obras em Batayporã, o governador Eduardo Riedel (PP) vistoriou a obra de asfaltamento, o que foi interpretado por moradores da região como se tivesse ocorrido a inauguração.

Conforme informações no site do Governo do Estado à época, a obra recebeu investimento R$ 28 milhões e estava com 96% dos serviços executados. Posteriormente, porém, a Agesul informou que ainda faltavam 8% para conclusão da obra. 

A licitação ocorreu em maio de 2022 e previa investimento de R$ 19,577 milhões, bancados por recursos do Fundersul, mas até agora a obra já consumiu 50% acima disso.

Durante execução dos trabalhos iniciais, o responsável pela empreiteira era o engenheiro Gil Márcio Franco, que assinava os aditivos em nome da empreiteira. Desde janeiro do ano passado ele ocupa cargo comissionado na Agesul e desde maio deste ano é o diretor-presidente da autarquia. 

Um dos vídeos com quase cem mil visualizações nas redes sociais no final de julho foi publicado por Marcos Guimarães, que se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo Novo e que já foi candidato a prefeito de Nova Andradina pelo mesmo partido.

E, de acordo com ele, nesta segunda-feira (3) o tráfego na rodovia foi suspenso e os trabalhos para conclusão da obra foram iniciados.

Por conta da má repercussão do caso, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, foi acionado, foi ao local e gravou um vídeo defendendo a administração estadual. Em sua publicação, ele mostrou que o esfarelamento do asfalto estava restrito ao trecho onde ainda não havia sido colocada a cobertura asfáltica definitiva.

OPERAÇÃO PROTETOR

Suspeito de matar homem e criança de 3 anos é morto no interior de MS

Márcio Aparecido e sua enteada foram assassinados no último sábado (1), em Cassilândia

05/08/2026 10h35

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Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque

Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque entraram em confronto com dois indivíduos, na zona rural de Cassilândia, na madrugada desta quarta-feira (5). Um dos homens, identificado como Joabi Gonçalves Andrade da Silva, de 26 anos e conhecido como "Sucuri", era o autor do duplo homicídio ocorrido no último sábado (1), que vitimou  Márcio Aparecido da Silva Filho e sua enteada, de 3 anos e 8 meses.

Além de Joabi, o outro morto no confronto foi Pedro Henrique Silva Barbosa, vulgo "Pedrinho", de 40 anos, que tinha fugido do presídio. Um terceiro integrante do grupo foi preso, identificado como Kewerson Borges Viana e tinha um mandado de prisão em aberto.

A ação ocorre no âmbito da Operação Protetor, os policiais militares apreenderam diversas armas, sendo três revóvelres de calibre .38, .32, .22 e uma espingarda .22, além de munições e drogas. A ocorrência ainda está em andamento. O Batalhão de Choque estima que o prejuízo ao crime organizado foi na ordem de R$ 25 mil.

Duplo homicídio

Márcio Aparecido da Silva Filho, de 27 anos, e a enteada, de 3, morreram após um ataque a tiros, na Vila Pernambuco, em Cassilândia, na noite de sábado (1). Uma outra criança, de 12 anos, ficou ferida com estilhaços e foi atendida na Santa Casa do município.

Márcio Pelé, como era conhecido, e sua enteada estavam em um carro do modelo Fiat Uno quando foram atingidos pelos disparos. 

A Polícia investiga se o crime tem relação com a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem ocorrido em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu no cruzamento das ruas Nestor Alves Barbosa e João Cristino da Silva. O veículo ficou com diversas marcas de tiros, principalmente no lado do motorista. 

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