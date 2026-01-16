Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TJMS nega indenização a moradores de Dourados por vícios em casas populares

2ª Câmara Cível decide que Agehab não pode ser responsabilizada por obras entregues antes de 2016

Denis Matos

16/01/2026 - 16h02
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou provimento ao recurso de beneficiários de um programa habitacional em Dourados que pediam indenização da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) por supostos vícios construtivos em seus imóveis. 

A decisão unânime da 2ª Câmara Cível, relatada pelo juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, concluiu que não há como responsabilizar a autarquia por uma série de fatores, incluindo a reforma integral dos imóveis pelos próprios moradores, a ausência de reclamações formais por quase uma década e a impossibilidade de aplicar retroativamente uma lei que ampliou as atribuições da agência.

O acórdão destacou que a alteração substancial dos imóveis pelos proprietários "esvaziou a utilidade da prova pericial", principal pedido da defesa para comprovar os defeitos.

Dois moradores do conjunto habitacional ajuizaram a ação contra a Agehab alegando a existência de vícios estruturais ocultos em suas casas, entregues em 2014. Eles pediam indenização por danos morais e materiais, argumentando que a agência falhou na fiscalização da obra.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Os moradores recorreram ao TJMS, alegando cerceamento de defesa por o juiz ter negado a realização de uma prova pericial, que, segundo eles, era "imprescindível" para comprovar a origem dos problemas.

Ao analisar o recurso, o Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo rejeitou todos os argumentos da defesa. O tribunal concluiu que não houve cerceamento de defesa. O motivo é que os próprios moradores confessaram ter reformado e ampliado integralmente os imóveis ao longo dos anos. 

Uma vistoria técnica da Agehab constatou que as casas foram tão modificadas (com troca de cobertura, acabamentos e construção de novas áreas) que se tornou impossível determinar se havia vícios na construção original.

"A cobertura original foi substituída, e todos os acabamentos internos foram executados pelos demandantes, circunstâncias que esvaziam a utilidade da prova pericial pleiteada", afirmou o relator.

A defesa argumentou que a Agehab deveria ser responsabilizada pela fiscalização da obra. No entanto, o TJMS destacou que, à época da entrega dos imóveis (2014), a lei que regia a autarquia não previa entre suas atribuições a coordenação ou supervisão de construções. Essa competência só foi formalmente atribuída à Agehab em 2016, com a Lei Estadual nº 4.888.

"Dessa forma, não se pode atribuir à Agehab, retroativamente, a responsabilidade técnica pela execução da obra [...], uma vez que, à época dos fatos, tal atribuição não integrava suas atribuições", decidiu o tribunal.

O fator mais contundente foi a demora dos moradores em buscar seus direitos. Os imóveis foram entregues em dezembro de 2014, mas a ação judicial só foi ajuizada em maio de 2023, quase nove anos depois. Além disso, não há registro de qualquer reclamação formal feita à Agehab durante todo esse período.

"A inércia da parte autora por mais de nove anos [...] revela quebra da cadeia causal, além de comprometer a viabilidade probatória da demanda", concluiu o relator.

Polícia apreende R$ 1,5 milhão em cigarros contrabandeados do Paraguai

Em dois depósitos, agentes do Departamento de Operações apreenderam 282 mil maços de cigarros

16/01/2026 15h14

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), após receber duas denúncias anônimas, localizou entrepostos de armazenamento de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 1,5 milhão, em Dourados e Douradina.

No distrito de Cruzaltina, em Douradina, o helicóptero do DOF participou da operação em conjunto com policiais da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). No local de armazenamento, o DOF apreendeu 125 mil maços de cigarros.

Em Dourados, a ação ocorreu após a equipe receber informações por meio do disque-denúncia, que apontavam uma chácara localizada na região da Linha do Potreirito como local de armazenamento de contrabando.

No local, os policiais apreenderam 100 mil maços de cigarros, além de 55 mil maços prontos para serem transportados em um Fiat Fiorino e em uma caminhonete GM S10. Nas duas localidades, foram apreendidos 280 mil maços de cigarros.

Um homem de 47 anos foi preso. Em conversa com os agentes, ele disse que receberia R$ 200 por dia para vigiar os produtos contrabandeados.

O contrabando, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados e à Receita Federal em Ponta Porã.

 

Saiba como denunciar

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para atendimento, denúncias e informações pelo telefone 0800 647-6300.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Homem é preso com celular roubado na cueca em MS

Suspeito tentava deixar a cidade pelo terminal rodoviário quando foi pego

16/01/2026 15h00

Um homem de 35 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16) com um celular na cueca ao tentar fugir da cidade de Ribas do Rio Pardo apó furtar o aparelho em uma loja de telefonia.

O proprietário do estabelecimento constatou o crime por meio das imagens da câmera de segurança, que registraram o momento do roubo sem o devido pagamento.

Com base nas informações levantadas, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo  localizaram o suspeito no terminal rodoviário do município, no momento em que ele tentava deixar a cidade.

Durante a abordagem, o aparelho celular furtado foi localizado escondido na cueca do autor, sendo então dada voz de prisão. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, sem lesões, e permanece à disposição da Justiça.

 

