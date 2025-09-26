Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

TJMS suspende liminar e valida multas aplicadas sem contrato pela Agetran

Imbróglio já passou por análise de ao menos três juízes

Alison Silva

Alison Silva

26/09/2025 - 18h45
O desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu, nesta sexta-feira (26), decisão parcial em favor do município de Campo Grande e barrou a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas por equipamentos de fiscalização operados pelo Consórcio Cidade Morena, sem contrato vigente com a Prefeitura de Campo Grande.

Com a decisão parcial, as multas voltam a ter validade plena enquanto a questão contratual permanece sob análise do Tribunal de Contas e do colegiado do TJMS.

Na nova decisão, o desembargador relator reconheceu que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) não tem competência material para cessar a aplicação de penalidades de trânsito, já que estas são impostas exclusivamente pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). 

Com isso, a Corte suspendeu os efeitos da liminar no ponto em que determinava a interrupção da aplicação de multas e a cobrança das penalidades já registradas. Estimativas apontam que o valor envolvido chega a R$ 31,5 milhões.

Além disso, destacou que a validade das multas decorre do cometimento da infração e da regularidade do auto de infração, conforme previsto no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não sendo influenciada pela vigência ou não de contrato administrativo.

Por outro lado, o TJMS manteve a liminar quanto à ordem de cessação do pagamento das chamadas “confissões de dívidas” firmadas pelo município em favor do Consórcio Cidade Morena após o término do contrato administrativo, vencido em setembro de 2024.

O relator frisou que cabe ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) fiscalizar esse tipo de reconhecimento de débito e determinou o envio de cópia da decisão ao órgão de controle para análise detalhada da execução contratual, da regularidade dos cálculos de dívidas reconhecidas e da continuidade da prestação de serviços sem respaldo contratual.

O despacho ainda ordena que o TCE-MS informe sobre as razões pelas quais não foi realizado novo certame licitatório a tempo, antes do encerramento do contrato original. 

Histórico

Anteriormente alvo de multas aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira (TJMS), alegou razão de foro íntimo e declinou da competência para julgar recurso interposto pela Prefeitura de Campo Grande, que pretendia reverter decisão de 1ª instância que suspendeu o efeito das multas.

Anteriormente, Odemilson Fassa também recuou, alegando razões de foro íntimo. No primeiro despacho, porém, Fassa não detalhou o motivo, ao contrário de Paulo Alberto de Oliveira, que disse ter sido alvo das multas supostamente ilegais da Agetran.

O imbróglio jurídico começou no início de setembro, quando o juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, atendeu a ação popular e determinou que a Agetran suspendesse a aplicação das multas oriundas dos aparelhos operados pelo consórcio, além de impedir a cobrança de penalidades aplicadas nos últimos 12 meses. A decisão também anulava o reconhecimento de dívida firmado pelo município.

O argumento do magistrado era evitar que motoristas arcassem com multas aplicadas de forma supostamente irregular, em razão da ausência de contrato válido com a administração pública.

A Procuradoria-Geral do Município recorreu ao TJMS, sustentando que a decisão de 1ª instância afrontava princípios como o da continuidade do serviço público e que poderia gerar prejuízos graves à ordem, segurança e saúde pública.

O recurso enfrentou entraves até chegar ao julgamento: dois desembargadores se declararam suspeitos para atuar no caso por terem sido pessoalmente multados pelos equipamentos da Agetran. 

As partes envolvidas e interessados agora têm prazo de 15 dias úteis para responder ao recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil.

Cidades

IFMS abre 17 vagas para mestrado profissional

As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro

26/09/2025 17h45

Reprodução - Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece 17 vagas para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT), com ingresso em 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro.

Do total, quatro vagas são destinadas a servidores do IFMS, quatro para ampla concorrência, quatro para ações afirmativas — sendo três para candidatos pretos, pardos e indígenas e uma para pessoas com deficiência — e cinco para servidores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect).

O ProfNIT, ofertado gratuitamente em rede nacional, disponibiliza 499 vagas em todo o Brasil, com pontos focais em todas as unidades da federação. No IFMS, o curso é presencial e ofertado no Campus Campo Grande.

O processo seletivo inclui exame nacional no dia 8 de novembro, às 13h (horário de MS). A prova terá 20 questões objetivas sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sendo eliminatória e classificatória. Os aprovados passam para a etapa de análise curricular, prevista para 24 a 30 de novembro.

O resultado preliminar sai até 5 de dezembro e o final até 12 de dezembro. As aulas começam no primeiro semestre de 2025, com duração máxima de 24 meses.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, preencher formulário de inscrição e pagar taxa de R$ 350, com envio eletrônico do comprovante até 12 de outubro.

Serviço - Mais informações e o edital completo estão disponíveis na página do ProfNIT. A secretaria do programa atende pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) e pelo telefone (67) 3357-8501.

Previsão

Fim de semana terá calorão, vendaval e tempestades em MS

O Estado está em alerta para baixa umidade e vendaval até o fim da manhã de sábado (27) e há risco de tempestades isoladas

26/09/2025 16h45

Fim de semana tem calorão, vendaval e tempestades em MS

Fim de semana tem calorão, vendaval e tempestades em MS Gerson Oliveira/Correio do Estado

O final de semana será marcado por variações de temperatura em todo o estado de Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado (Cemtec), a partir do final da tarde deste sábado (27) deve haver um aumento de nuvens em razão do intenso transporte de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. 

Esse aumento de nebulosidade pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões, com destaque para o risco de tempestades com raios e rajadas de ventos nas regiões Sudoeste e Sul do Estado. 

As mínimas variam entre 14°C e 18°C nas regiões de Dourados e Ponta Porã e as máximas podem chegar a 34ºC. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, que engloba Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas para o sábado ficam entre 20°C e 26°C e as máximas podem chegar a 40°C. 

Já nas regiões de Anaurilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Coxim, as mínimas podem chegar a 15°C e as máximas variam de 30°C a 38°C. 

Na Capital, estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e as máximas, entre 33°C e 36°C. 

No domingo (28), a previsão indica sol com variação da nebulosidade em todas as regiões. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, o aumento da formação de nuvens ao longo do dia indica a possibilidade de chuvas de intensidade moderada. 

A ocorrência de tempestade em pontos isolados não é descartada, juntamente com raios e rajadas de vento. 

Assim, as mínimas previstas para as regiões Sul, Cone-Sul e da grande Dourados são de 18°C a 20°C e máximas entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas variam entre 21°C e 26°C e as máximas podem chegar a 35°C. 

Nas regiões do bolsão, leste e norte do Estado, as temperaturas devem atingir mínimas de 19°C e máximas de 37°C. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas de 23°C a 25°C e máximas variando entre 32°C e 34°C. 

Alertas

Até o final da manhã de sábado, Mato Grosso do Sul está em alerta para baixa umidade e perigo potencial para vendavais. 

De acordo com um dos alertas, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% nas regiões leste, centro norte, sudoeste e região dos pantanais. Esses níveis são considerados perigosos para a saúde 

Por isso, algumas instruções para não prejudicar a saúde são a ingestão de líquidos, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que variam entre às 11 horas e às 15 horas. 

O outro alerta amarelo para o período indica que podem ocorrer rajadas de vento com velocidade variando entre 40 km/h e 60 km/h. Em pontos isolados, podem ocorrer rajadas de vento maiores. 

Como podem ocorrer quedas de galhos de árvores e descargas elétricas, o indicado é não se abrigar embaixo de árvores, nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda. 

As regiões em aviso são a leste, sudoeste, dos pantanais e centro norte. 

