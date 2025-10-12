Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Chove ou não chove?

Todos os municípios de MS estão em alerta para tempestade até terça-feira

O alerta laranja, emitido pelo Inmet, indica perigo para tempestades, ventos fortes e chuva de granizo

Karina Varjão

Karina Varjão

12/10/2025 - 17h00
Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja para tempestades até, pelo menos, o final da manhã desta segunda-feira (13). 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de perigo se iniciou às 10h38 deste domingo (12) e vai até às 10 horas de amanhã (13). 

Isso quer dizer que, especialmente neste período, podem acontecer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h e queda de granizo, podendo causar danos a plantações, corte de energia elétrica e queda de árvores. 

As condições acontecem por causa da formação de um ciclone extratropical  neste domingo, vindo de Buenos Aires e do Uruguai. O avanço do fenômeno deve trazer vendaval, chuvas intensas e queda de temperatura em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. 

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), são esperados acúmulos significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas. As temperaturas começam a cair, especialmente no sul do Estado, podendo chegar a 12ºC, segundo o Centro de Monitoramento de Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul. 

Entre Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, se concentram as maiores máximas, podendo chegar a 37ºC. Nas regiões de Três Lagoas, Anaurilândia e Paranaíba, as temperaturas mínimas variam entre 19ºC e 23ºC e as máximas variam entre 26ºC e 33ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas de até 31ºC, podendo chegar a 25ºC na segunda-feira (13). 

É esperado chuva com raios em todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo e na segunda-feira. O Inmet alerta para que os cidadãos tomem os devidos cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores e placas de propaganda por risco de quedas, bem como evitar usar aparelhos elétricos e desligar o quadro geral de energia para evitar descargas elétricas. 

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

La Niña

A Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOAA) anunciou na última sexta-feira (10) a volta do fenômeno climático La Niña, que deve afetar o mundo inteiro até fevereiro de 2026. 

Caracterizado pelo esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacíficoe contribui significativamente na queda nas temperaturas globais. 

O efeito do La Niña no Brasil é percebido através de chuvas acima da média no Norte e no Nordeste do País; maior riscos de incêncios no Pantanal e na Amazônia devido à redução das chuvas; e um tempo mais mais seco na região Sul. 

Os efeitos podem variar, já que o fenômeno interage com outros sistemas atmosféricos. No Brasil, o fenômeno deve atuar de forma fraca, segundo o Climatempo. 
 

Segurança

Deputado quer implantar sistema de alerta para crianças e adolescentes desaparecidos

MS já tem 290 casos de pessoas desaparecidas em 2025, sendo 77 crianças e adolescentes. Para o deputado, o alerta deve integrar os principais meios de comunicação

12/10/2025 16h00

Alerta deve ser simultâneo em todos os canais de comunicação do Estado

Alerta deve ser simultâneo em todos os canais de comunicação do Estado Divulgação

Está em andamento na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) o Projeto de Lei 256/2025, que institui o Sistema Estadual de Alerta Imediato de Desaparecimento de Crianças e Adolescentes "Alerta Criança/MS". 

A Lei é de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos) e tem como objetivo promover a divulgação, de forma ampla e em caráter emergencial, de informações relacionadas ao desaparecimento de crianças e adolescentes, a fim de buscar a rápida localização dos mesmos, fortalecendo a segurança. 

Segundo o documento, o novo sistema deverá ser acionado imediatamente após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento, independente de prazo de espera, por uma autoridade policial competente.

A divulgação do alerta deverá ocorrer, de forma integrada e simultânea em rádios e televisões locais, aplicativos de mensagens e notificações 'push', painéis eletrônicos em rodovias, terminais rodoviários, aeroportos e demais pontos de grande circulação, bem como nos perfis oficiais do Governo do Estado e da Polícia Civil nas redes sociais. 

Outros canais de comunicação que forem considerados de interesse públicos também deverão integrar o sistema. 

O alerta deve conter, sempre que possível, o nome, idade, características físicas da criança ou do adolescente, uma foto atualizada, local do desaparecimento e números para contato imediato com as autoridades. 

O deputado ressaltou como justificativa para o Projeto de Lei o caso da menina Emanuelly Victória, de seis anos, no dia 28 de agosto de 2025, em Campo Grande. Ela foi estuprada e morta por um conhecido da família, Marcos Willian Teixeira Timóteo, que foi morto pela Polícia Civil um dia depois de sumir com a criança. 

No caso, Marcos teria passado na casa da família da menina, chamado por ela e a levado para sua casa, onde ficou com a criança por três horas. A família da criança acreditou que ela estava com os avós durante todo o dia, só entrando em contato com a Polícia 15 horas depois do sumiço efetivo da menina. 

"A recente tragédia envolvendo a menina Emanuelly Victória, de apenas seis anos, revelou de forma dolorosa a vulnerabilidade das nossas crianças e as falhas no sistema de resposta imediata. Ela foi vítima de sequestro, violência sexual e assassinato, em um caso que mobilizou toda a sociedade e expôs atrasos tanto na comunicação do desaparecimento quanto na mobilização das autoridades competentes", afirmou. 

O Estado de Mato Grosso do Sul já é parceiro de uma iniciativa do Ministério de Justiça e Segurança Pública, o Amber Alert Brasil, que utiliza as redes sociais para alertar a população sobre crianças e adolescentes perdidos. No entanto, o sistema integra apenas plataformas digitais, alcançando uma parte da população, de forma restrita. 

Assim, o projeto Alerta Criança/MS deve ampliar os alertas para outros meios, integrando multiplos canais, o que facilita a visualização de mais grupos de pessoas. 

"Ao integrar múltiplos canais, o sistema garante que a informação chegue de forma rápida e efetiva a toda a sociedade, aumentando as chances de localização da criança ou adolescente desaparecido e prevenindo tragédias como a de Emanuelly", ressaltou. 

Dados

Em 2025, já foram emitidos 293 mandados de busca por pessoas desaparecidas no Estado. Destes, 11 foram para crianças e 66 para adolescentes. 

Vaz relembra que a localização de Mato Grosso do Sul pode contribuir com o aumento de casos e facilidade em ocorrer sequestros. 

"Mato Grosso do Sul, por sua localização estratégica em área de fronteira e pelo intenso fluxo de pessoas em rodovias e terminais, enfrenta riscos ainda maiores em casos de desaparecimento infantil. A demora em emitir alertas, bem como a falta de integração entre os diferentes canais de comunicação, amplia as chances de fuga dos agressores e dificulta a localização das vítimas. Embora outros estados já tenham avançado na criação de sistemas de alerta, como o Rio de Janeiro com o "Alerta Pri", nenhum possui uma rede abrangente que utilize de forma simultânea rádios, televisões locais, notificações em aplicativos, operadoras de celular e painéis eletrônicos em vias públicas", alegou. 

SAÚDE

Prefeitura descumpre ordem judicial e paciente completa 6 dias em UPA

Idosa está tossindo 'bolas' de sangue e precisa ser transferida para um hospital com urgência

12/10/2025 15h15

Idosa, de 74 anos, aguarda em UPA por transferência para hospital

Idosa, de 74 anos, aguarda em UPA por transferência para hospital ARQUIVO PESSOAL

Dilfa Almeida de Albuquerque Proença, de 74 anos, está internada há 6 dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, aguardando por uma vaga em hospital.

Seus sintomas são tosse com sangue, febre, anemia e perda de apetite. Um exame de endoscopia, realizado na rede particular, apontou que há sangue nas vias respiratórias da idosa.

Conforme apurado pela reportagem, ela deu entrada na UPA Leblon na manhã de segunda-feira (6), tossindo ‘bolas’ de sangue. No local, passou por exames de raio X no pulmão que indicaram que o lado direito estava limpo, mas que o lado esquerdo estava escuro, com uma ‘massa’.


'

De acordo com o médico, o estado é grave, requer cuidados e transferência para hospital urgentemente, para realização de exames de alta complexidade.

“O médico que pediu o raio X explicou que é necessário fazer uma tomografia para saber exatamente o que seria essa massa, mas como na UPA não há esse tipo de exame, apenas em um hospital ela conseguiria ter esses cuidados. A vaga foi solicitada assim que ela chegou, mas ainda não houve retorno”, explicou o familiar.

Na quarta-feira (8), a família entrou com um processo na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para conseguir uma vaga em caráter de urgência para dona Dilfa. No mesmo dia, o juiz deferiu e mandou a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) conceder a vaga em até 72 horas, prazo que acabou neste sábado (11).

Mas, neste domingo (12), a idosa permanece internada aguardando a vaga. Ou seja, a prefeitura descumpriu a ordem judicial. 

Segundo a família, a tosse é persistente e dura há mais de um ano, o que seria um reflexo da Covid-19. Porém, a partir de semana passada, expele ‘bolas’ de sangue.

O Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande, através do e-mail, para saber quando a vaga será liberada para a idosa. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

CAOS

Campo Grande enfrenta crise na saúde pública há meses, na ala pediátrica e adulta. O caos está encancarado em:

  • Superlotação: ultimamente, UPAs têm virado hospitais improvisados - pacientes esperam dias e dias internados em UPAs por uma vaga em hospital, o que gera superlotação e fila de pacientes para ser transferidos para hospitais

  • Escassez de vagas em hospitais: hospitais estão superlotados, o que inviabiliza a chegada de pacientes que estão aguardando em UPAs

  • Falta de infraestrutura: UPAs carecem de infraestrutura para realização de exames de alta complexidade como ressonância magnética, tomografia computadorizada, biópsias, endoscopias, hemodiálise, cateterismo, histeroscopia, entre outros. Esses tipos de exame só podem ser feitos em hospitais

  • Falta de recursos: Santa Casa de Campo Grande está em déficit de R$ 45 milhões e cobra a Prefeitura Municipal de Campo Grande para que a instituição possa realizar o pagamento de dívidas milionárias como fornecedores, funcionários terceirizados e contas de energia. Na manhã desta sexta-feira (10), o hospital anunciou que foi à Justiça cobrar reajuste no contrato com a prefeitura, que está “congelado” desde 2023, o que impossibilita pagamento de dívidas milionárias, Atualmente os R$ 32,7 milhões da prefeitura não seriam suficiente para suportar a demanda da Santa Casa.

O município está sem secretário de Saúde há 37 dias, sendo a única pasta sem um nome para comandá-la. A última gestora da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi a médica Rosana Leite, exonerada do cargo em 5 de setembro de 2025.

Atualmente, quem comanda a Sesau é um comitê gestor formado por cinco membros: gestora coordenadora interina, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deu 15 dias para a Prefeitura montar plano, reduzir escassez de leitos e apresentar uma solução para a saúde pública da Capital.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se reuniu, nesta quinta-feira (9), com os Executivos municipal e estadual para tratar da questão dos leitos na Capital.

Essa audiência foi proposta pelo órgão fiscalizador diante de ação civil pública movida desde 2014, que tem como objeto a “ampliação do número de leitos gerais (clínicos e cirúrgicos) e de UTI adulto e infantil na Capital, diante do deficit histórico de vagas hospitalares na rede pública e da consequente sobrecarga das unidades de urgência e emergência”.

Na audiência judicial foi decidido a suspensão do processo por 90 dias, justamente para as partes chegarem a um acordo. Com isso, o Município se comprometeu a apresentar, dentro de 45 dias, um levantamento atualizado da necessidade de leitos hospitalares e propostas de ações estruturantes para a diminuição da crise.

Além de diversas ações do MPMS, a Saúde de Campo Grande tem gerado mais trabalho ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). No ano passado, foram 1.090 notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) envolvendo demandas por leitos hospitalares.

Já de janeiro a julho deste ano – cinco meses a menos do que o período analisado do ano passado – foram 1.114 notas técnicas. Porém, o que chama a atenção são os dados de pedidos de judicialização de agosto até agora: 435 em aproximadamente 70 dias (cerca de 6 pedidos por dia).

Em resumo, o Poder Judiciário registrou um aumento de 42% nas demandas recebidas acerca de leitos hospitalares de 2024 a este ano. Os dados foram fornecidos pelo Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

* Colaborou Felipe Machado

