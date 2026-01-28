Todos os municípios de MS estão em alerta para tempestades e chuvas intensas

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para tempestades e chuvas intensas até o final desta quinta-feira (29).
Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tiveram início às 8 horas da manhã de hoje (28) e seguem até o final da semana. Todo o Estado está suscetível a volumes de chuva que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos variando entre 40 e 60 km/h.
O tempo chuvoso deve fechar o primeiro mês do ano. Durante o final de semana, são esperados volumes consideráveis na Capital e em grande parte do interior.
Em Campo Grande, são esperadas chuvas a partir de quinta-feira logo pela manhã, seguindo até domingo. As mínimas esperadas para o período devem variar entre 21ºC e 23ºC, e as máximas não passam de 29ºC, de acordo com o Climatempo.
Na região Pantanal do Estado, as chuvas devem chegar na madrugada de quinta-feira e persistir até o final de semana. Em Aquidauana, a mínima chega a 23ºC e a máxima não passa dos 31ºC.
Em Dourados, o temporal chega durante a noite de quinta-feira, com acumulados de chuva esperados de 16 milímetros. As temperaturas ficam entre 21ºC e 34ºC até domingo, com pancadas de chuva todos os dias.
Mais ao sul, na região Cone-Sul e Sul, já são esperadas chuvas fortes na noite de hoje (quarta), que podem perdurar até domingo, entre pancadas e temporais. Na quinta-feira, a mínima esperada é de 20ºC e as máximas chegam a 33ºC no sábado.
Os municípios de Amambai, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi e Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos e Sete Quedas estão em alerta de perigo para temporais durante todo o final de semana, com volumes de chuva podendo chegar a 100 milímetros no dia, além de ventos fortes e queda de granizo.
Em Três Lagoas e região, hoje já são esperadas pancadas de chuvas. Amanhã, o tempo fecha e a previsão é de temporal durante todo o dia, com trégua durante o sábado e chuvas fortes no domingo. A mínima esperada é de 20ºC na quinta-feira e a maior temperatura deve ser no sábado, chegando a 30ºC.
Na região Norte, as chuvas também chegam na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Em Coxim, a previsão é de máximas de até 29ºC até o final de semana e temporal durante todo o domingo.
Cuidados
Com todos os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta, a Defesa Civil reforça os cuidados e recomendações para as condições:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).