Cidades

IBGE

Trabalho infantil: Centro-Oeste é a única região do Brasil com aumento nos números desde 2016

No Brasil, são 1.650 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Karina Varjão

Karina Varjão

19/09/2025 - 16h00
A região Centro-Oeste do Brasil foi a única reunião do País a apresentar um aumento no número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (19). 

No total, entre 2016 a 2024, foram 7% de aumento, chegando a 153 mil pessoas. Ainda não foram divulgados os números por estados.

Em 2024, o Brasil registrou 1.650 milhão de crianças e adolescentes com idades entre 5 a 17 anos, em situação de trabalho infantil, ou seja, realizando atividades econômicas ou produção para o próprio consumo, com critérios de jornada, escolarização, informalidade, tipo de atividade prejudicial, etc. 

Esse número representa 4,3% da população brasileira nessa faixa etária. Isso mostra um leve crescimento com relação ao ano anterior, quando a proporção era 4,2% - 34 mil a menos. 

"Todas as crianças de 5 a 13 anos que trabalham são necessariamente classificadas na pesquisa como em situação de trabalho infantil. Quanto àquelas de 14 a 17 anos, isso vai depender de alguns fatores, como a frequência escolar, a jornada de trabalho e o tipo de trabalho realizado", explica o analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto. 

Região Centro-Oeste

Em números absolutos, a região Centro-Oeste tem cerca de 153 mil crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2024. Isso representa uma proporção de 4,9% da população de 5 a 17 anos da região. 

Mesmo o número não sendo o maior do País (Norte lidera com a maior proporção, com 6,2%), a região Centro-Oeste foi a única que teve aumento na proporção de 2016 para 2024 de 7%. 

Educação

Mesmo entre aqueles em situação de trabalho infantil, a maioria no Brasil continua sendo estudante. No entanto, a frequência escolar diminui à medida que aumenta a idade. 

Para jovens de 16 a 17 anos, por exemplo, apenas cerca de 81,8% dos que trabalham frequentavam escola, enquanto 90,5% de todos os jovens dessa idade estão matriculados. 

A jornada de trabalho semanal cresce conforme a idade. Entre adolescentes de 16 e 17 anos, quase metade trabalhava mais de 25 horas por semana, sendo cerca de 30,3% com jornada de 40 horas ou mais. 

"Entre os mais jovens, de 5 a 13 anos, observa-se a quase universalização da frequência escolar, independentemente da condição em relação ao trabalho infantil. No entanto, os dados da pesquisa revelam maior comprometimento da frequência escolar entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil à medida que a idade avança. O número médio de horas trabalhadas na semana aumenta com a idade, o que também pode ser um fator que contribui para a evasão escolar nos grupos mais velhos”, ressalta Gustavo.

Lista TIP

Em 2024, cerca de 560 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos exerciam atividades consideradas como “piores formas de trabalho infantil”, trabalhando em ocupações que fazem parte da Lista TIP. Mesmo sendo alto, o número é o menor registrado desde 2016, recuando 5,1% em relação a 2023 (quando eram 590 mil pessoas). 

Entre as crianças e adolescentes na Lista TIP, 74,4% eram do sexo masculino e 67,1% eram de cor preta ou parda. 

Entre os que realizavam atividades econômicas, as piores formas de trabalho infantil atingem os mais jovens, onde 60,8% das crianças e adolescentes de 5 a 13 anos que realizavam essas atividades exerciam ocupações na Lista. 

No grupo de 14 e 15 anos, o percentual foi de 51,8% e entre os adolescentes de 16 e 17 anos, 30,8% estavam nessa condição. 

A coordenadora de Pesquisa por Amostra de Domicílios, Adriana Beringuy, afirma que é preciso ressaltar a trajetória de queda de trabalhadores infantis na Lista TIP, que vem seguindo uma trajetória de retratação. 

“O ponto fora da curva foi 2022, mas há um percurso de queda”, alegou. 

Em 2016, havia 919 mil crianças no Brasil exercendo as piores formas de trabalho infantil. Entre 2016 e 2024, houve uma redução acumulada de 39,1% de crianças e adolescentes exercendo ocupações que constavam na Lista. 

Tipos de trabalho 

A maior parte das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em trabalho infantil atuavam no Comércio e na reparação de veículos (30,2%). 19,2% trabalhavam na Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Alojamento e alimentação respondiam por 11,6%; indústria geral eram 9,3%; serviços domésticos, 7,1%. Os demais grupos somavam 22,7%; 

A maior parte dos trabalhadores infantis estavam em atividades não agrícolas (80,8% do grupo), sejam como empregados, trabalhadores familiares auxiliares ou ocupados por conta própria ou empregadores. 

Entre os 37,9 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade do País, 54,1% realizavam afazeres domésticos ou cuidado de pessoas em 2024, o que corresponde a 20,5 milhões. 

“O trabalho em atividades produtivas não poupou boa parte das crianças e adolescentes da realização de afazeres domésticos ou cuidado de pessoas. Entre aquelas que realizavam atividades econômicas, havia maior proporção de pessoas ocupadas com essas incumbências domésticas do que entre as que não realizavam atividades econômicas, sendo essa diferença mais acentuada entre as crianças e adolescentes mais novos”, conclui Gustavo.
 

Compartilhar
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026).

O Edital de Inscrição nº 178/2025 foi divulgado ontem (18) e o prazo para se inscrever vai até o dia 6 de novembro de 2025, exclusivamente de forma online, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). 

No total, são ofertadas 871 vagas entre os cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Pedagogia, entre outros. 

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$100, com possibilidade de solicitar a isenção do valor até o dia 15 de outubro. 

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro na parte da manhã em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá. 

A prova

O exame terá 60 questões objetivas nas áreas de Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, mais a prova de redação, de caráter classificatório. A duração máxima da prova será de cinco horas. 

O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 26 de novembro e o resultado final do processo sairá em 20 de janeiro de 2026, diretamente no site da FAPEC. 

A partir de fevereiro, os candidatos aprovados serão convocados para matrícula, conforme o calendário acadêmico da UEMS. 

No edital, estão asseguradas condições especiais para a participação de candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista e a Síndrome de Asperger. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição. 

É importante ressaltar que o acompanhamento das publicações e divulgações dos Editais e demais atos nos portais é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata. 

Confira os cursos do UEMSVest distribuídos nas Unidades Universitárias. 

Aquidauana

  • Agronomia Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Noturno)
  • Engenharia Florestal Bacharelado (Integral)
  • Zootecnia Bacharelado (Integral)

Bataguassu

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Moreninhas

  • Administração Pública Bacharelado (Noturno)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Santo Amaro

  • Ciências Biológicas Bacharelado (Matutino)
  • Geografia Licenciatura (Noturno)
  • Fonoaudiologia Bacharelado (Matutino)
  • Letras Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Letras Hab. Português/Inglês e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Medicina Bacharelado (Integral)
  • Psicologia Bacharelado (Matutino)
  • Pedagogia Licenciatura (Noturno)
  • Terapia Ocupacional Bacharelado (Matutino)
  • Turismo Bacharelado (Matutino)

Cassilândia

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Coxim

  • Psicologia Bacharelado (Noturno)

Dourados

  • Ciências Biológicas Licenciatura (Noturno)
  • Ciência da Computação Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Enfermagem Bacharelado (Integral)
  • Pedagogia Licenciatura (Vespertino)
  • Sistemas de Informação Bacharelado (Noturno)

Jardim

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Maracaju

  • Administração Bacharelado (Noturno)
  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Mundo Novo

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Naviraí

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil Bacharelado (Noturno)

Paranaíba

  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis Bacharelado (Noturno)


 

Compartilhar

Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

 

 

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio. 

Acompanhe:

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Espetáculo da natureza sul-mato-grossense

 

 

 

