FIM DA MAQUIAGEM

Tráfego na BR-163 encolhe, mas lucro da Motiva Pantanal dispara

Balanço da Motiva diz que o fluxo em 2025 foi 1,3% menor que em 2024, mas a empresa saiu de um prejuízo de R$ 376 milhões para lucro de R$ 558 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

12/02/2026 - 11h30
Dados oficiais divulgados pela concessionária Motiva (antiga CCR) revelam que o fluxo de veículos BR-163 ao longo dos 845 quilômetros em Mato Grosso do Sul encolheu 1,3% no ano passado na comparação com o ano anterior. Mesmo assim, a empresa interrompeu quase uma década de prejuízos contínuos e fechou o ano com lucro líquido de R$ 558,2 milhões, o que equivale a R$ 1,5 milhão por dia.

Os números, divulgados no balanço oficial do grupo empresarial, apontam que em 2024 o número de "veículos equivalentes" chegou a 55.115.376. No ano seguinte, foram 54.396.012, o que equiv ale a uma diferença a menor de quase 720 mil veículos. 

A explicação para esta retração, segundo a concessionária, foi o "tráfego turístico/sazonal influenciado por condições climáticas menos favoráveis". Além disso,  "menor volume das exportações vindas do MT que, apesar de uma safra forte, apresentou maior nível de competição na exportação além de maior demanda interna". 

Mesmo assim, a concessionária saiu de um prejuízo de R$ 376,5 milhões para um lucro superior a meio bilhão de reais. A explicação para esta disparidade é que nos anos anteriores havia uma espécie de maquiagem dos números relativos ao faturamento da concessionária. 

Até dezembro de 2024, somebnte te 47,3% daquilo que era arrecadado nas nove praças de pedágio era contabilizado. O restante do valor, equivalente a 52,7%, era depositado em uma espécie de poupança. Esta manobra começo em junho de 2021 e acabou em dezembro de 2024. 

No fim de 2024 foi assinado novo acordo entre a ANTT e a CCR e a partir de então o valor integral passou a ser contabilizado pela concessionária, que também sacou todos os recursos depositados nesta "poupança" durante três anos e meio. Por conta disso, os tradicionais prejuízos da concessionária desapareceram. 

A mundaça na contabilidade da concessionária faz parte de uma série de ajustes entre os controladores da Motiva e o Governo Federal. Em 22 do ano passado foi feito novo leilão e a concessionária ganhou o direito de controlar a rodovia por mais 29 anos. O novo contrato foi assinado no dia primeiro de agosto. 

De acorco dom este novo contrato, a empresa se comprometeu a duplicar pelo menos 203 quilômetros, implantar terceira faixa em 150 quilômetros e instalar 23 quilômetros de vias adicionais. 

As obras para liberação dos dois primeiros trechos de terceira faixa, em Mundo Novo, estão na fase final e a previsão é de que sejam liberadas para o tráfego no próximo mês.

Além disso, está prevista a construção de contornos urbanos em cidades como Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e em dois povoados próximo a Dourados.  No total, os investimentos totais devem ultrapassar os R$ 9,3 bilhões ao longo de 29 anos de contrato. 

Próximo a Campo Grande, na saída para Dourados estão em andamento trabalhos de duplicação, nas imediações do posto da PRF na saída para Dourados. Além disso, existem trabalhos de duplicação próximo a Jaraguari e em Coxim. 

MORTES

Com 845 quilômetros, a BR-163 é a principal rodovia de Mato Grosso do Sul, cortando 21 municípios de norte a sul. No ano passado, 45 pessoas morreram em decorrência de acidentes. O número, segundo a concessionária, foi 36,6% menor que no ano anterior, quando  71 pessoas perderam a vida na rodovia.

Mas, dados do Ministério dos Transportes divulgados nesta quarta-feira, informam que no ano passado foram 47 óbitos na rodovia.

 

VESTIBULAR UFMS

Vestibular UFMS divulga terceira lista de aprovados

Matrículas estão disponíveis para candidatos garantirem a vaga na graduação pública

12/02/2026 11h28

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na última terça-feira (10), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a lista da terceira chamada do Vestibular e Passe, que é o Processo Seletivo de Avaliação Seriada. As matrículas já estão disponíveis para os aprovados como forma de garantia da vaga.

Todo o cadastro do ingressante deve ser feito de forma online, no site oficial da UFMS: http://matricula.ufms.br/, com o anexo dos seguintes documentos solicitados:

  • Histórico escolar do ensino médio;
  • Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de graduação;
  • Certidão de nascimento civil ou de casamento;
  • Documento oficial de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro:
    • Carteira de Identidade emitida por órgãos de identificação,
    • Carteira Nacional de Habilitação - CNH;
    • Carteira de identidade profissional expedida por órgãos fiscalizadores de exercício profissional regulamentada, carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos; documento de identificação militar ou passaporte.)
  • CPF, apenas se não estiver registrado na Identidade;
  • Certificado de Reservista ou documento que comprove que está em dia com as obrigações militares - para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos;
  • Comprovante de Quitação Eleitoral (obrigatório para candidatos a partir de 18 anos, pelo link: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
  • Foto digital recente 3x4 cm (ou 5x7 cm) frontal.

Os candidatos recebem as primeiras informações pelo e-mail que foi cadastrado no momento de insrição do Vestibular ou Passe, e devem realizar o Cadastro do Estudante e Perfil Acadêmico para finalizar a matrícula, além de outras etapas próprias da universidade para se integrar a todo o sistema.

Em caso do futuro aluno não ter em mãos algum dos documentos solicitados até o período de matrícula se encerrar, a universidade disponibiliza uma solicitação de requerimento para entregar depois.

Para os aprovados em vagas de cotas, reservadas a pessoas negras, indígenas ou com deficiência, será necessário passar por uma banca da UFMS que avaliará a veracidade da autodeclaração - disponível no edital, e então após esse processo poderá realizar a matrícula.

Candidatos em vagas reservadas para pessoas com renda per capita inferior a um salário mínimo, é necessário que seja anexado o comprovante do Cadastro Único no momento da matrícula.

Outras informações estão disponíveis no edital, e o telefone para contato disponível para sanar dúvidas por meio do WhatsApp é (67) 3345-7777, da Central de Matrículas.

BOA NOITE CINDERELA

Polícia alerta para riscos de dopagem em Carnaval

Foliões devem se manter atentos ao consumir bebidas durantes festividades

12/02/2026 10h46

Divulgação

Com o início das festas de Carnaval, o cuidado com copos e bebidas ingeridas devem ser ainda maiores. Além da preocupação com a procedência das bebidas, especialista alerta para o risco de intoxicação, dopado ou drogado.

Atenção em Carnaval deve ser dobrada por riscos de contaminação por meio de bebidas - Foto: Divulgação

Por meio da Divisão de Química e Toxicologia (DQT), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul orienta a população para os riscos do uso criminoso da substância, conhecida popularmente por "Boa Noite, Cinderela".

A época festiva reforça a necessidade de atenção quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em locais com maior circulação de pessoas em eventos públicos e privados.

Segundo o perito criminal Evandro Rodrigo Pedon, as substâncias incluem medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso central, que podem causar tontura, confusão mental, sonolência intensa, perda de memória e redução da capacidade de reação.

“Essas substâncias reduzem rapidamente a percepção do ambiente e a capacidade de defesa da vítima, criando uma situação de extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, a pessoa só percebe que algo está errado quando os efeitos já estão avançados”, explica o perito.

Cuidados simples na hora de ingerir bebidas alcoólicas em festas e eventos podem evitar ser vítima de dopagem - Foto: Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

Ao ser ingerido, principalmente em combinação com bebidas alcoólicas, adicionados sem que a vítima perceba, os sintomas são agravados, e facilita a prática de crimes sem que a vítima consiga ter noção total do que está acontecendo ou de suas ações.

“Mesmo em pequenas quantidades, a combinação pode causar desorientação severa. Ao perceber qualquer mal-estar incomum, a pessoa deve procurar ajuda imediatamente e, sempre que possível, estar acompanhada por alguém de confiança”

Por meio de exames toxicológicos em investigações, a Polícia Científica consegue identificar as substâncias, porém a recomendação é que a prevenção seja sempre uma prioridade na hora de ingerir qualquer tipo de bebida fora de casa.

Cuidados

Entre as dicas e recomendações estão:

  • evite aceitar bebidas de desconhecidos;
  • não perca o copo de vista;
  • desconfie de alterações repentinas no sabor, cheiro ou nos efeitos da bebida;
  • se possível, utilize copos com tampas e/ou com canudos;
  • confira se a bebida está fechada na hora da compra.

Além disso, em casos de suspeitas de ter ingerido alguma das substâncias esteja sempre com alguém de confiança. Busque atendimento médico o mais rápido possível e registre ocorrência policial o quanto antes, pois a coleta de material biológico nas primeiras após o fato é essencial para identificação das substâncias.

