Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO BLINDAGEM

Traficante ligado ao PCC ameaçou tacar fogo em bordel por causa de dívida

O narcotraficante investigado na Operação da Gaeco também tinha negócios no ramo da agiotagem

João Pedro Flores

14/11/2025 - 15h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

“Vou tacar fogo na casa se não me pagarem”. É o que diz Kleyton de Souza Silva, traficante ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e principal alvo do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) na Operação Blindagem. Na ocasião da frase, o narcotraficante, de dentro da cadeia de Aquidauana, em 2022, comandava serviços de agiotagem e, por meio de comparsa, mandava cobrar a dívida de forma violenta.

O proprietário de uma casa noturna no distrito de Águas de Miranda, no município de Anastácio, foi vítima da quadrilha de Kleyton, que praticou extorsão armada, usura (agiotagem) e ameaças, com participação de pelo menos quatro suspeitos identificados nas investigações. Os fatos apurados pelas investigações remontam a junho/julho de 2022, quando ocorreram as comunicações e tramitação dos cheques e quando foram trocadas as mensagens que detalham a ação criminosa. 

De acordo com as peças juntadas ao procedimento, Kleyton de Souza Silva teria emprestado ao proprietário da casa noturna Ed Show Bar, a quantia inicial de R$ 180 mil, com taxa  de 10% ao mês. Pelas contas informadas pelos próprios investigados, a dívida teria crescido para R$ 400 mil em razão dos juros.

Kleyton justificou que aceitaria encerrar a dívida mediante o recebimento de R$ 300 mil, valor que dividiria com outro comparsa, identificado como Lucas Wesley de Souza Santos, o “Pastorzinho”.

Pastorzinho ameaçando o proprietário do Ed Show Bar
Pastorzinho ameaçando o proprietário do Ed Show Bar 

Para forçar o pagamento, os investigados combinaram abordagem violenta e ameaças, inclusive a intenção de incendiar a residência do devedor com ele e seus familiares dentro do imóvel. 

“Eu falei que ia tacar fogo neles, com casa e tudo lá se eles não me pagasse. Eu falei: eu tô preso mesmo, vou pegar mais 10, 20 anos, mas vocês não vai gozar com meu dinheiro não! ”, disse Kleyton em áudio ao comparsa.

Deve ser enfatizado que a vítima, além de ser ameaçada pela arma de fogo empunhada por Lucas Wesley, também foi coagido por esse mesmo agente com um bastão de madeira, objeto que Kleyton chamou de “JUIZ”, pois quando o dono da boate indicou que procuraria a justiça para discutir a dívida, ele se vangloriou dizendo que o referido item seria o pedaço de madeira em questão.  

"É, esse povo aí que me deve aqui, moço. Aí falou... a justiça, não sei o que ia levar na justiça, ó lá a justiça, o pedaço de pau, de beisebol lá, a justiça é isso aí! Esse é o Juiz, aí você vê, não vai pra justiça? Aí ó, saiu cheque, ja saiu tudo, fora esses dois aí que eu vou trocar no agiota, to apertado. se quiser trocar pra mim eu tô precisando. Tem mais um monte de cheque deles de 50 mil, é 300 mil real a conta".

Bastão de madeira utilizado por Pastorzinho para ameaçar o proprietário da casa noturna
Bastão de madeira utilizado por Pastorzinho para ameaçar o proprietário da casa noturna

Foram apresentadas, aos comparsas, imagens de várias lâminas de cheque emitidas em nome de Edemar como parte do pagamento, entre eles cheques de R$ 30.000, R$ 40.000, R$ 50.000 e duas lâminas de R$ 65.000), que seriam trocadas por dinheiro vivo.

Quadrilha

O relatório de investigação identifica, com base em mensagens, áudios e provas juntadas ao inquérito, a participação de ao menos quatro pessoas:

Kleyton de Souza Silva — apontado como líder e autor mediato das extorsões; quem articulou a cobrança e combinou com comparsas a forma violenta de cobrança.

Lucas Wesley de Souza Santos (vulgo “Pastorzinho”/“Pastorzin2”) — indicado como executor preparado para a abordagem violenta; em troca, ficaria com R$ 150 mil, ou seja, metade do valor.

Lana da Silva Gonçalves — convivente de Kleyton; nas investigações, consta que ela recebeu e enviou imagens de cheques (o que, segundo os autos, demonstra que ela teve posse dos títulos e participou da articulação).

“Rio Preto Rua Rua” — apelido de outro comparsa indicado por Kleyton para participar das cobranças; mencionado em diálogos como executor de práticas de extorsão.

Assine o Correio do Estado

 
 

Cidades

Cão farejador da polícia K9 dá prejuízo de R$ 569 mil ao tráfico

Treinado para localizar drogas e armas, o cachorro trabalhou na Operação NARKÉ, que fiscalizou transportadoras

14/11/2025 17h15

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Durante fiscalização em transportadoras, o cachorro de detecção K9-Colt localizou entorpecentes em uma encomenda, causando um prejuízo de R$ 562.940,00 ao crime.

A ação, que faz parte da Operação NARKÉ, ocorreu nesta sexta-feira (14). O cachorro auxiliou a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) durante o “pente-fino” nas transportadoras.

O animal verificou os objetos e indicou a presença de ilícitos em um dos pacotes enviados de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Cabe ressaltar que o cachorro é treinado para localizar tanto entorpecentes quanto armas.

Ao verificarem o pacote, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma caixa de som, oito porções de haxixe, que somam 8,042 kg.

O material foi apreendido e encaminhado à Denar, que seguirá com a investigação para identificar e levar à Justiça os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Praça Ary Coelho ficará fechada durante o mês de novembro

A partir do dia 29, local reabre em horário especial devido à programação de Natal, que neste ano será concentrada no Centro

14/11/2025 17h01

Compartilhar
Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo, ficará fechada ao público durante quase todo o mês de novembro, segundo informou hoje (14) a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Conforme a Fundac, o fechamento será até o dia 28 de novembro, para realização de serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura de Natal.

A partir de 29 de novembro, o espaço será aberto ao público, mas em horário especial, das 17h às 23h, permanecendo fechado durante o dia para serviços de manutenção e limpeza.

O encerramento da programação natalina ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, que neste ano será concentrada no Centro, "oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano".

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 terá como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal dará lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação irá começar no dia 29 de novembro e reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho haverá a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

* Colaborou Karina Varjão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 2 dias

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 1 dia

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?