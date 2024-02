Traficante é pego, entrega esquema da quadrilha e Choque prende outros três envolvidos

Programa de Preservação

O Programa de Monitoramento e Conservação da Biodiversidade da Suzano foi implementato em 2007 e já catalotou mais de 700 espécies em área de preservação da empresa

O Programa de Monitoramento da Biodiversidade da Suzano, conseguiu flagrar uma rara aparição de um grupo da espécie de cachorro-vinagre (Speothos venaticus). As imagens foram captadas com câmeras trap.

A espécie popularmente conhecida como cachorro-vinagre está ameaçada de extinção. As imagens captadas com "armadilhas fotográficas" (câmeras trap), foram feitas em área florestal da empresa em Mato Grosso do Sul.

Em 2023, as câmeras captaram a imagem de quatro cachorros-vinagre, a aparição no início deste ano, foi comemorada pela companhia, que atua como principal vertente boas práticas de manejo florestal da empresa, que preza pela conservação da biodiversidade.

Os cachorros-vinagre são animais nômades, com hábito de cavar e usar tocas como refúgio. Para a manutenção da espécie grandes áreas de conservação sendo contínuas ou conectadas, necessitando em torno de 10 mil hectares de vegetação nativa.

“O cachorro-vinagre é parente dos conhecidos lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Porém, diferente deles, é muito raro ser encontrado. Como os cachorros-vinagre se locomovem por grandes áreas e se escondem em tocas, é quase como procurar uma agulha em um palheiro. Por isso, esse registro, de um grupo de pelo menos quatro indivíduos, é tão importante”, destaca Renato Cipriano Rocha, coordenador de Meio Ambiente Florestal da Suzano em Mato Grosso do Sul.

A espécie vive em grupo de até 12 indivíduos e se alimenta de animais de pequeno e médio porte. Atualmente está classificada como "perigo de extinção" no Cerrado, de acordo com dados levantados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Ministério do Meio Ambiente (ICMBio-MMA).

Por segurança dos cachorros-vinagre, a Suzano não divulgou a área em que foi realizada a captação do registro de imagem dos animais.

“A conservação da biodiversidade faz parte de um dos compromissos públicos da Suzano, assumidos em 2021. A companhia acredita que é possível seguir produzindo e respeitando o meio ambiente, e registros como este nos mostram que estamos no caminho certo. Entre os compromissos da companhia, está o da implantação de corredores ecológicos que conectem esses remanescentes naturais de florestas e savanas para garantir a circulação da vida silvestres e, consequentemente, a conservação de espécies ameaçadas como a do cachorro-vinagre”, completa Rocha.

Conservação

Em 2021, a Suzano assumiu o compromisso público de conectar meio milhão de hectares de fragmentos florestais naturais no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônica até 2030. Em Mato Grosso do Sul, serão conectados 139 mil hectares de áreas prioritárias de conservação ambiental. Ao todo, serão 430 quilômetros de corredores ecológicos em seis municípios da região leste (Água Clara, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas) para a circulação segura de animais silvestres.

Programa de Monitoramento

Implantado em 2007 no Estado, o Programa de Monitoramento e Conservação da Biodiversidade da Suzano já catalogou 784 espécies de animais silvestres, sendo 400 aves, 136 de artrópodes, 96 espécies de mamíferos, 59 répteis e 53 peixes.

Deste total, 32 figuram na lista de espécies ameaçadas de extinção pela IUCN e 34 ameaçadas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), sendo oito plantas, 20 mamíferos, quatro aves, um peixe e um artrópode.

** Com assessoria

