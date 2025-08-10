Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Traficante morre em confronto com a Polícia em Campo Grande

O homem foi abordado pelos policiais e disparou duas vezes em direção aos militares. Na residência do suspeito foram encontrados 7 kg de maconha

Karina Varjão

Karina Varjão

10/08/2025 - 10h20
Um homem identificado como Wemerson de Souza Santana morreu na noite deste sábado (9) após entrar em confronto com a Polícia Militar em Campo Grande. 

De acordo com o boletim de ocorrência, ele havia sido flagrado por vizinhos efetuando disparos com arma de fogo em via pública no bairro Jardim Itamaracá, no cruzamento das ruas Georgina Pereira Barosa e Azis Nachif. 

As equipes das forças táticas foram acionadas após receberem a denúncia de que um indivíduo trajando casaco preto e calça jeans estaria atirando com uma arma cromada. Ao chegarem no local informado, os policiais encontraram um homem com as mesmas características descritas próximo ao portão de uma residência. 

Ao ser abordado, o sujeito desobedeceu, entrou rapidamente no imóvel e se trancou, obrigando a Polícia a invadir o local. Durante a varredura, os militares ouviram barulhos no quarto dos fundos. Novamente abordado, o homem passou a ameaçar as equipes e, em seguida, efetuou dois disparos contra os policiais. 

Diante da agressão, os militares revidaram com dois tiros. 

Mesmo baleado, o homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido, sendo levado para a UPA Universitário, onde recebeu atendimento médico. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. 

No imóvel, os policiais encontraram uma máscara do tipo balaclava preta e 7,3 quilos de maconha, que foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). 

Foram apreendidos, também, a arma utilizada no confronto e um revólver calibre .38 sem numeração, duas munições usadas e quatro intactas. 

Durante os trabalhos, um vizinho relatou à Polícia que havia sido vítima de roubo na sexta-feira (8) e que durante o crime, os autores usaram balaclava. Segundo ele, o suspeito morto era morador da casa onde ocorreu o confronto. 

A mãe do homem confirmou a identidade do filho e relatou que ele tinha problemas com drogas. 

Os fatos foram registrados como resistência, desobediênjcia, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e morte decorrente de intervenção legal de agente do estado.

Rastreamento

Paraguaio suspeito de feminicídio fugiu para MS

Busca ocorre de forma conjunta entre a Polícia Nacional do Paraguai e as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul

09/08/2025 14h30

Dilson Ramón Fretes Galeano, 41 anos, suspeito de matar a ex-companheira

Dilson Ramón Fretes Galeano, 41 anos, suspeito de matar a ex-companheira Foto: Divulgação

Após rastreio de celular, a Polícia do Paraguai identificou que Dilson Ramón Fretes Galeano, 41 anos, suspeito de matar a ex-companheira Dahiana Ferreira Bobadilla, 24, fugiu para Mato Grosso do Sul após o crime. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista, município a 324 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o jornal Última Hora, a mãe de Dahiana registrou seu desaparecimento no dia 5 de agosto. Dias depois, ela foi oficialmente declarada desaparecida, e as investigações passaram a ser conduzidas em operação conjunta entre a Polícia Nacional do Paraguai e as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a imprensa paraguaia, o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim. Exames preliminares apontam que a jovem sofreu uma pancada na cabeça e, em seguida, foi asfixiada. A polícia acredita que ela tenha sido sequestrada no Paraguai e levada até o local onde foi enterrada. Há suspeita ainda de que a motocicleta da vítima tenha sido jogada no Rio Apa.

No celular de Dahiana, investigadores encontraram gravações de áudio supostamente enviadas por Dilson. Em uma delas, em guarani, ele afirma: “Vou te avisar uma coisa: você não vai gostar. Eu sei o que tenho que fazer”. A Justiça paraguaia já expediu mandado de prisão contra o suspeito, que segue foragido.

INTERIOR | MS

Arauco investe mais R$ 41 milhões em alojamentos, agora em área urbana

Instalação de um núcleo extra adiciona exatos R$41.071.676,23 em investimento que já somava "duas Mega-Senas" e que demanda o quase R$200 mil em compensação ambiental

09/08/2025 12h54

Previsão é que essa fábrica entre em operação a partir do segundo semestre de 2027

Previsão é que essa fábrica entre em operação a partir do segundo semestre de 2027 Reprodução/Sucuriú Arauco

Se anteriormente o investimento previsto pela gigante chilena Arauco beirava R$242 milhões, para construção de alojamentos para trabalhadores em Inocência, agora, o Governo do Estado publicou o empenho de mais R$41 milhões para abrigos dos trabalhadores, agora em perímetro urbano.

Como abordado anteriormente pelo Correio do Estado, o investimento anterior já somava um montante equivalente a dois prêmios da Mega-Sena à época, acima de qualquer obra pública em andamento até então, porém 1% do  valor do empreendimento.

Agora, a instalação de um núcleo adicional de alojamento, com capacidade para abrigar mais de 1,5 mil trabalhadores, adiciona exatos R$41.071.676,23, que demanda o seguinte valor de compensação ambiental: R$199.197,63.

Conforme detalhado na edição de sexta-feira (08) Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, esse montante de quase 200 mil reais de compensação ambiental é referente a 3.785,59 Unidades de Fiscais Estadual de Referência do Mato Grosso do Sul, segundo os parâmetros da chamada Uferms de julho e agosto (R$ 52,62).

Perímetro urbano

Vale lembrar que, diferente do proposto no anúncio feito em maio de 2024, diante da concessão da licença de instalação, a Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários, uma vez que esses alojamentos dos trabalhadores que atuam na construção da megafábrica foram estabelecidos para ficar longe 40 quilômetros do empreendimento e cerca 10 km distante da cidade. 

Agora, como bem esclarece o objeto publicado ontem em Diário Oficial, esse núcleo adicional de alojamentos com capacidade para comportar mais de 1,5 mil usuários deverá ser "em área urbana", no município de Inocência. 

Também cabe apontar que, em balanço feito em abril de 2025 pelo diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, esses alojamentos de Inocência já consumiam 300% mais energia que todo o município

"Inocência hoje, consome 2.5 megawatts de energia. Só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts", disse Paulo Roberto à imprensa durante evento para lançamento da pedra fundamental da fábrica de celulose da empresa Arauco, ocasião acompanhada in loco pela equipe do Correio do Estado. 

Desde o início dos estudos para implantação do projeto já ficou definido que os operários não ficariam alojados na área urbana de Inocência, segundo informou em maio do ano passado o prefeito Antônio Ângelo Garcia dos Santos, mais conhecido como Toninho da Cofap. À época, porém, ele informou que este alojamento seria próximo ao canteiro de obras. 

Quando da entrega da licença de instalação, tanto o governador Eduardo Riedel, quanto o CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras, e o prefeito de Inocência foram  unânimes em afirmar que durante o período de construção a cidade enfrentaria uma série de contratempos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, lazer e até habitação. Porém, deixaram claro, não tem como "fazer omelete sem quebrar os ovos". 

E para tentar reduzir esses transtornos, a Arauco se baseou no caso de Ribas do Rio Pardo e justamente por isso optou em abrigar os trabalhadores fora da cidade.

Megafábrica

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Nessa mesma cidade, a da Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e está localizada em Ribas do Rio Pardo. 

Para além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

Já a megafábrica da Arauco deve funcionar às margens da MS-377 e do Rio Sucuriú, que batiza o projeto da empresa chilena que têm previsão de ser a maior fábrica de celulose do mundo, com capacidade para 3,5 milhões de toneladas por ano. 

Com investimentos que ultrapassam a casa de quatro bilhões e meio de reais, a previsão é que essa fábrica entre em operação a partir do segundo semestre de 2027, distante ainda quase dois anos até o início das atividades. 

O Projeto Sucuriú deve gerar cerca de 400 megawatts de energia, sendo metade consumida pela fábrica em si e o restante vendido, uma quantidade essa que será suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes. 

**(Colaborou Neri Kaspary)

