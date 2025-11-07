Traficante que ameaça guerra usou documento falso para jogar futebol

Marset usou de documento falso para se tornar jogador de futebol brasileiro e atuar no Deportivo Capiatá, do Paraguai, em 2021 - Reprodução

Procurado em cinco países por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, o uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, que afirmou estar preparado para uma guerra na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, está oficialmente foragido desde 2021.

Porém, durante esse período, ele chegou a ser até jogador de futebol, com passagens por times da Bolívia e do Paraguai e com jogos nas principais divisões desses países.

Apesar de ser um dos traficantes mais procurados do mundo, com investigações que apontam que ele foi o responsável pelo carregamento de 16 toneladas de cocaína apreendida na Europa, e também outras 11 toneladas na Bélgica e 4,7 toneladas no Paraguai, Marset teria se escondido à vista de todos.

Segundo investigação policial, de 2021 a 2023 ele atuou em clubes de futebol na América do Sul utilizando documentos falsos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo sendo uruguaio, Marset teria se passado por brasileiro, utilizava o nome de Luis Paulo Amorim Santos e tinha documento de identidade que supostamente teria sido emitido em Pernambuco, segundo matéria do jornal O Globo.

O traficante iniciou sua “carreira” como jogador no Deportivo Capiatá, time que na época estava na primeira divisão do Paraguai e que já jogou a Copa Libertadores e a Sul-Americana.

A passagem por lá foi rápida, atuando como meia e sob o número 23, o jogador teria feito apenas seis jogos oficiais pelo clube, até desaparecer sem dar explicações.

Nessa época, Marset, que também é conhecido como Jogador, já estava no mundo do crime, de acordo com investigações policiais. Sua primeira passagem pela polícia é datada de 2013, quando foi preso no Uruguai por tráfico de maconha.

Na prisão, ele teria conhecido integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção brasileira que tem expandido seus domínios na América do Sul. Após esse contato, Marset teria se associado à organização criminosa paulista e criado um braço dela em seu país, o Primeiro Comando do Uruguai (PCU).

E, desde 2013, ele teria sido responsável pelo tráfico de cocaína da América do Sul para outros países. Já procurado pela Justiça, ele desapareceu em 2021 e foi encontrado em Dubai, ainda naquele ano, onde foi detido com um passaporte falso do Paraguai.

No ano seguinte, Marset entrou na Bolívia acompanhado da mulher e dos filhos. Lá, fugindo da Justiça brasileira e paraguaia, ele decidiu retornar ao futebol. Foi então que surgiu o Los Leones El Torno FC.

O time, criado pelo traficante em Santa Cruz de La Sierra, município localizado a 656 quilômetros de Corumbá, atuou na primeira divisão da Bolívia. O dono, que também era jogador “brasileiro”, tinha vídeos seus postados em redes sociais do clube.

Foi só em junho de 2023 que o disfarce de Marset foi descoberto. A polícia boliviana teria montado um cerco em sua mansão, porém, ele teria conseguido fugir.

Na mansão do suposto jogador de futebol, a polícia encontrou 17 fuzis, 1 pistola, 1.915 munições, 4 coletes à prova de bola, 1 moto, 31 veículos, além de artigos de futebol.

Marset se tornou procurado na Bolívia naquele ano, e o governo daquele país ofereceu até um recompensa por sua prisão, US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Ele já era procurado no Brasil, Paraguai e em seu país de origem.

Também passou a ser buscado pela Interpol e pela Agência de Repressão às Drogas (DEA, em inglês), dos Estados Unidos). Este ano, inclusive, após ser condenado no país de Donald Trump por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas, o governo ofereceu uma recompensa de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) por informações que levem a sua prisão.

GUERRA NA FRONTEIRA

Conforme o Correio do Estado divulgou, desde 2023, Marset não havia sido mais visto, mas esta semana um vídeo do traficante foi divulgado pelo jornal Metrópoles, no qual ele, ao lado de outros nomes conhecidos do tráfico de drogas, aparecem com fuzis na mão e afirmam que estão prontos para uma guerra “com quem for”, tanto a polícia como Erlan García López, conhecido como Colla, desafeto do traficante uruguaio.

“Eu posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro dia na Colômbia. Estamos preparados para fazer guerra com quem for, com a polícia, com o Colla. Sempre prontos. Não ligo para ninguém, melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem”, diz a mensagem.

>> CRONOLOGIA

2013 > Sebastián Enrique Marset Cabrera foi preso pela primeira vez em 2013, por tráfico de maconha, quando foi mandado para o Estabelecimento Prisional de Punta de Rieles, conhecida como Penal de Libertad. Lá, o traficante conheceu o Primeiro Comando da Capital (PCC) e se aliou ao grupo brasileiro; 2013 a 2021 > Segundo as investigações, neste período, o traficante teria fortalecido seus laços com a organização criminosa brasileira e atuado com seu grupo, o Primeiro Comando Uruguaio (PCU), que seria um braço da facção de origem paulista; 2021 > Foi contratado pelo Deportivo Capiatá, time da primeira divisão do Paraguai, como meia. No time, ele usava o nome de Luis Paulo Amorim Santos, com documento falso de profissional por Pernambuco, que seria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele teria feito seis partidas pelo clube; 2021 > Após desaparecer do time paraguaio, o traficante foi encontrado cinco meses depois em Dubai, com passaporte falso do Paraguai, onde ficou detido; 2022 > Entrou na Bolívia sua esposa peruana e seus três filhos; 2022 > Se tornou dono do time Los Leones El Torno FC, em que também virou jogador de futebol, também com os documentos falsos da CBF; 2022 > Foi apontado como o autor intelectual do assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci, que tinha atuado contra o crime organizado. O promotor foi morto em maio daquele ano, na Colômbia; 2023 > Chegou a ser encontrado em uma mansão da Bolívia, onde haviam vários carros e armas, mas conseguiu fugir, mesmo cercado por policiais; 2025 > Em março, foi condenado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas; 2025 > Na semana passada, reapareceu em um vídeo ameaçando rivais e a polícia, e afirma estar preparado para a guerra.

*SAIBA

Em 2023, a Federação Boliviana de Futebol enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo o jornal O Globo, solicitando informações sobre o registro de Luis Paulo Amorim Santos, nome usado por Marset para atuar como jogador. A CBF então confirmou que os documentos eram falsos.

