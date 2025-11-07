Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Traficante que ameaça guerra usou documento falso para jogar futebol

Procurado em 5 países e com recompensa oferecida por informações que levem à sua prisão, Sebastián Enrique Marset Cabrera usava registro falsificado da CBF para atuar em times da Bolívia e do Paraguai

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

07/11/2025 - 08h40
Procurado em cinco países por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, o uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, que afirmou estar preparado para uma guerra na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, está oficialmente foragido desde 2021.

Porém, durante esse período, ele chegou a ser até jogador de futebol, com passagens por times da Bolívia e do Paraguai e com jogos nas principais divisões desses países.

Apesar de ser um dos traficantes mais procurados do mundo, com investigações que apontam que ele foi o responsável pelo carregamento de 16 toneladas de cocaína apreendida na Europa, e também outras 11 toneladas na Bélgica e 4,7 toneladas no Paraguai, Marset teria se escondido à vista de todos.

Segundo investigação policial, de 2021 a 2023 ele atuou em clubes de futebol na América do Sul utilizando documentos falsos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo sendo uruguaio, Marset teria se passado por brasileiro, utilizava o nome de Luis Paulo Amorim Santos e tinha documento de identidade que supostamente teria sido emitido em Pernambuco, segundo matéria do jornal O Globo.

O traficante iniciou sua “carreira” como jogador no Deportivo Capiatá, time que na época estava na primeira divisão do Paraguai e que já jogou a Copa Libertadores e a Sul-Americana.

A passagem por lá foi rápida, atuando como meia e sob o número 23, o jogador teria feito apenas seis jogos oficiais pelo clube, até desaparecer sem dar explicações.

Nessa época, Marset, que também é conhecido como Jogador, já estava no mundo do crime, de acordo com investigações policiais. Sua primeira passagem pela polícia é datada de 2013, quando foi preso no Uruguai por tráfico de maconha.

Na prisão, ele teria conhecido integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção brasileira que tem expandido seus domínios na América do Sul. Após esse contato, Marset teria se associado à organização criminosa paulista e criado um braço dela em seu país, o Primeiro Comando do Uruguai (PCU).

E, desde 2013, ele teria sido responsável pelo tráfico de cocaína da América do Sul para outros países. Já procurado pela Justiça, ele desapareceu em 2021 e foi encontrado em Dubai, ainda naquele ano, onde foi detido com um passaporte falso do Paraguai.

No ano seguinte, Marset entrou na Bolívia acompanhado da mulher e dos filhos. Lá, fugindo da Justiça brasileira e paraguaia, ele decidiu retornar ao futebol. Foi então que surgiu o Los Leones El Torno FC.

O time, criado pelo traficante em Santa Cruz de La Sierra, município localizado a 656 quilômetros de Corumbá, atuou na primeira divisão da Bolívia. O dono, que também era jogador “brasileiro”, tinha vídeos seus postados em redes sociais do clube.

Foi só em junho de 2023 que o disfarce de Marset foi descoberto. A polícia boliviana teria montado um cerco em sua mansão, porém, ele teria conseguido fugir.

Na mansão do suposto jogador de futebol, a polícia encontrou 17 fuzis, 1 pistola, 1.915 munições, 4 coletes à prova de bola, 1 moto, 31 veículos, além de artigos de futebol.

Marset se tornou procurado na Bolívia naquele ano, e o governo daquele país ofereceu até um recompensa por sua prisão, US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Ele já era procurado no Brasil, Paraguai e em seu país de origem.

Também passou a ser buscado pela Interpol e pela Agência de Repressão às Drogas (DEA, em inglês), dos Estados Unidos). Este ano, inclusive, após ser condenado no país de Donald Trump por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas, o governo ofereceu uma recompensa de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) por informações que levem a sua prisão.

GUERRA NA FRONTEIRA

Conforme o Correio do Estado divulgou, desde 2023, Marset não havia sido mais visto, mas esta semana um vídeo do traficante foi divulgado pelo jornal Metrópoles, no qual ele, ao lado de outros nomes conhecidos do tráfico de drogas, aparecem com fuzis na mão e afirmam que estão prontos para uma guerra “com quem for”, tanto a polícia como Erlan García López, conhecido como Colla, desafeto do traficante uruguaio.

“Eu posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro dia na Colômbia. Estamos preparados para fazer guerra com quem for, com a polícia, com o Colla. Sempre prontos. Não ligo para ninguém, melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem”, diz a mensagem.

>> CRONOLOGIA

2013 > Sebastián Enrique Marset Cabrera foi preso pela primeira vez em 2013, por tráfico de maconha, quando foi mandado para o Estabelecimento Prisional de Punta de Rieles, conhecida como Penal de Libertad. Lá, o traficante conheceu o Primeiro Comando da Capital (PCC) e se aliou ao grupo brasileiro;

2013 a 2021 > Segundo as investigações, neste período, o traficante teria fortalecido seus laços com a organização criminosa brasileira e atuado com seu grupo, o Primeiro Comando Uruguaio (PCU), que seria um braço da facção de origem paulista;

2021 > Foi contratado pelo Deportivo Capiatá, time da primeira divisão do Paraguai, como meia. No time, ele usava o nome de Luis Paulo Amorim Santos, com documento falso de profissional por Pernambuco, que seria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele teria feito seis partidas pelo clube;

2021 > Após desaparecer do time paraguaio, o traficante foi encontrado cinco meses depois em Dubai, com passaporte falso do Paraguai, onde ficou detido;

2022 > Entrou na Bolívia sua esposa peruana e seus três filhos;

2022 > Se tornou dono do time Los Leones El Torno FC, em que também virou jogador de futebol, também com os documentos falsos da CBF;

2022 > Foi apontado como o autor intelectual do assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci, que tinha atuado contra o crime organizado. O promotor foi morto em maio daquele ano, na Colômbia;

2023 > Chegou a ser encontrado em uma mansão da Bolívia, onde haviam vários carros e armas, mas conseguiu fugir, mesmo cercado por policiais;

2025 > Em março, foi condenado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas;

2025 > Na semana passada, reapareceu em um vídeo ameaçando rivais e a polícia, e afirma estar preparado para a guerra.

*SAIBA

Em 2023, a Federação Boliviana de Futebol enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo o jornal O Globo, solicitando informações sobre o registro de Luis Paulo Amorim Santos, nome usado por Marset para atuar como jogador. A CBF então confirmou que os documentos eram falsos.

MUDANÇA

PGE transfere atendimento de dívida ativa para a nova sede

O atendimento ocorre de segunda a sexta e inclui a quitação de dívidas por meio do programa Refis 2025, que iniciou ontem

06/11/2025 18h15

Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível

Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível Foto: Marcelo Victor

Inaugurada nova sede no final de outubro, o atendimento presencial da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa (PCDA) foi transferido a partir de hoje para a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 6.134.

Integrando o processo de modernização e reestruturação administrativa da PGE, a mudança no endereço do serviço ocorreu pois a estrutura do lugar, qualidade do atendimento e fácil acesso dos contribuintes aos serviços públicos são facilitados.

A transferência ocorreu pois o novo local oferece melhor estrutura e acessibilidade para os contribuintes e cidadãos que desejam negociar débitos inscritos em dívida ativa. O atendimento presencial na unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Devido ao processo de realocação do serviço, os telefones para contato estão temporariamente indisponíveis. Porém, os atendimentos presenciais, já na nova sede, seguem normalmente.

Além dessa forma, há também disponível remotamente pelo site: pge.ms.gov.br, para quem deseja acessar serviços como:

  • Emissão de boletos de IPVA;
  • Licenciamento de veículos em dívida ativa;
  • Solicitação de pagamento ou parcelamento de dívidas ativas.

Outras formas de atendimento podem ser acessadas pelo email: [email protected] e WhatsApp, apenas para mensagens, no número (67) 3322-7613.

REFIS 2025

Com o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2025, a Procuradoria-Geral de MS iniciou as negociações na última quarta-feira, quando o projeto deu início. A iniciativa é obra do Governo do Estado e oferece condições especiais para regularizar pendências.

Em alguns casos, as multas podem ter redução de 80% e 40% nos juros, além de parcelamento em até 60 vezes, ou seja, 5 anos.

A oportunidade para formalizar a negociação é até o dia 30 de dezembro de 2025. Entre os contemplados para quitação estão créditos tributários e débitos não tributários.

Para créditos tributários de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, são aceitos se forem:

  • Constituídos, ou não;
  • Inscritos, ou não em dívida ativa;
  • E referentes a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025.

Em caso de débitos não tributários, em que foram consolidados até a data de publicação da lei, ou seja até 31 de outubro deste ano, também podem ser negociadas multas de órgãos como por exemplo:

  • Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor);
  • IAGRO (Central - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS);
  • Ambientais simples do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul);
  • E penalidades aplicadas pela Controladoria-Geral do Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração (CGE/SAD), com base na Lei Federal Anticorrupção.

Contribuintes com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, incluindo do Simples Nacional, devem procurar a PCDA pelo e-mail já citado. 

Porém, débitos inscritos em dívida ativa que tem origem em Autos de Cientificação (ACT), notificação ICMS ou outros, devem ser tratados diretamente com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). Para débitos não tributários não inscritos em dívida ativa devem ser negociados junto ao órgão credor.

A oportunidade para os contribuintes campo-grandenses, oferece descontos que serão aplicados em dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis).

O objetivo é que as dívidas sejam renegociadas e o contribuinte fique em dia com as contas do município.

operação

Funcionárias são flagradas lavando garrafas em fábrica clandestina de bebidas alcoólicas

Durante vistoria na manhã desta quinta-feira (6), o estabelecimento localizado em Terenos não comprovou a origem do álcool e foi flagrado rotulando garrafas recicladas

06/11/2025 18h00

Divulgação Polícia Civil

Continue Lendo...

Durante ação em uma fábrica clandestina, a polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas de bebidas recicladas e colocando nova rotulagem no local, que fica na Estrada Colônia Nova, em Terenos. O local foi interditado.

A ação ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com apoio de fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo informações dos fiscais do Mapa, a fábrica estava com a atividade de produção suspensa desde março de 2023, sendo proibida qualquer tipo de fabricação de bebidas no local.

No entanto, a equipe policial flagrou, além do proprietário, quatro funcionárias, e o local foi novamente interditado nesta quinta-feira (6).

Segundo informações da equipe que esteve no local, as funcionárias estavam lavando garrafas e colocando novos rótulos, como “Vodka Shirlof – 900 ml – sh – 36% vol.”.

Além disso, a fábrica apresentava vestígios de que estaria produzindo e envasando bebidas, já que foram encontrados vários rolos de rotulagem de produtos referentes às seguintes bebidas:

  • Vodka Shirlof;
  • Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry;
  • Gin Shirlof.

A equipe verificou que as garrafas eram lavadas apenas com detergente e estocadas sem condições adequadas de higiene, muitas delas já rotuladas.

O local não possui autorização para a fabricação de bebidas e também não conta com um técnico responsável pela produção. A origem do álcool utilizado na fabricação da bebida não foi comprovada.

Divulgação Polícia Civil

Apreensão

Durante a batida, foram apreendidas oito garrafas de bebidas prontas para consumo em cima do “forno”, uma máquina usada para embalar o fardo com seis unidades cada.

Segundo o informe da fiscalização, a produção anterior havia sido encaminhada para venda.

Por não possuir autorização e pelo descumprimento das práticas previstas em lei, assim como pela ausência de comprovação da origem do álcool utilizado, o responsável pela fábrica foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo, que prevê:

  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de prisão.

