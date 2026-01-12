Traficantes vendiam maconha com conhaque para potencializar efeitos da droga

ônibus da vida

Investimento é de R$ 3.365.625,00; verba é proveniente do Governo Federal

Ônibus da vida vai percorrer os 79 municípios em busca de novos doadores de sangue MARCELO VICTOR

Unidade móvel de coleta de sangue do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) foi lançado, na manhã desta segunda-feira (12), na sede da instituição, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 1304, Centro, em Campo Grande.

O recurso se trata de um ônibus itinerante, equipado com pontos de coleta de sangue para receber pacientes doadores. É uma sala móvel de doação de sangue.

Sala de doação de sangue dentro de um ônibus. Foto: Marcelo Victor

Tem capacidade para realizar cinco doações simultâneas e 100 por dia.

Percorrerá bairros, empresas, lugares públicos e municípios do interior de MS atendendo, respectivamente, grupo de moradores, funcionários de uma empresa e residentes de cidades que não possuem uma unidade do Hemosul. O atendimento é mediante agendamento pelos números (67)3312-1516 (ligação) e (67)981630057 (WhatsApp).

Dos 79 municípios de MS, 70 não possuem unidades do Hemosul e a ideia é que os ônibus percorram essas cidades para encurtar distâncias e incentivar a população interiorana para doar sangue. Vale ressaltar que a unidade móvel também percorrerá municípios que possuem uma unidade do Hemosul, inclusive a Capital.

O investimento é de R$ 3.365.625,00, sendo que o valor do contrato de aquisição do ônibus é de R$ 2.525.00,00. A verba é proveniente do Governo Federal, através de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB).

Vice-governador de MS, Barbosinha, compareceu ao evento de inauguração do ônibus da vida. Foto: Marcelo Victor

O vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (PSDB), reforçou que o ônibus coletor de sangue funciona mediante agendamento.

“As doações serão previamente agendadas, quando chegar no município você já chega já com aquelas pessoas previamente agendadas para poder realizar essa doação. A quantidade de dias que o ônibus vai ficar em cada município vai depender da quantidade de doadores programados, poderá ficar um dia, poderá ficar dois dias, três dias, vai depender de quantas pessoas estão agendados para poder fazer essa doação”, explicou o vice-governador.

De acordo com a coordenadora do Hemosul, Marina Sawada Torres, o “ônibus da vida” é uma conquista para a Rede Hemosul MS.

“A entrega da unidade móvel não encerra no ciclo, ao contrário, inaugura uma nova estratégia permanente de aproximação do serviço para a população. Que esta unidade imóvel de coleta de sangue cumpra plenamente a sua missão de ampliar o acesso, fortalecer os esforços e garantir que nenhum paciente ou atendente consuma fique desassistido quando mais precisar”, disse a coordenadora.

A inauguração, realizada na manhã desta segunda-feira (12), contou com a presença do vice-governador de MS, José Carlos Barbosa (PSDB), deputado federal Geraldo Resende (PSDB), secretário de Saúde Maurício Simões, coordenadora do Hemosul Marli Vavas, entre outros.

O que precisa para doar sangue?

Apresentar documento oficial com foto

Responder formulário com dezenas de perguntas a respeito do quadro de saúde

Passar por triagem médica - o paciente fica em observação e recebe lanche da equipe após a doação de sangue

Estar bem alimentado e descansado

Quem pode doar sangue?

Pessoas entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais/responsáveis e portar autorização do responsável legal

Pessoas com 51kg ou mais

O homem pode doar sangue quatro vezes por ano, de três em três meses. Já a mulher pode doar sangue três vezes por ano, de quatro em quatro meses.*

*O período é diferente para a mulher, pois há perda de ferro durante o ciclo menstrual. Com isso, a reposição do estoque de ferro é mais demorada.

Quem não pode doar sangue?

Paciente infectado com Covid-19 ou gripe

Vacinados recentemente contra Covid-19 ou gripe. Quem tomou a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen deve aguardar o intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas dois dias. Esses prazos valem para cada dose

Grávidas

Puérperas

Pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Pessoas portadoras do vírus da Aids

Pessoas portadoras de hepatite B e C

Pessoas que possuem determinadas doenças, como autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, etc

Pessoas que fazem uso de determinado medicamento ( consultar médico)

Pessoas que usam drogas ilícitas

Quanto tempo esperar para doar sangue?