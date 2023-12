Contrato por 12 meses

A prefeitura de municipal de Aparecida do Taboado fechou contrato com a empresa Mundi Med Gestão Ltda para fornecer insumos hospitalares para o município. Conforme os dados publicados no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o valor do contrato será de R$2.231.310,29.

Conforme publicado no edital, a parceria contará com recursos do Fundo Municipal de Saúde e valerá por 12 meses, podendo ser prorrogado.

A empresa Mundi Med Gestão Ltda fornecerá produtos farmacêuticos, insumos médicos-hospitalares, odontológicos e correlatos, incluindo a implantação e operação de solução informatizada, para atender as demandas do Município de Aparecida do Taboado.

